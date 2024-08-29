Обречены на успех: 10 «сильных» женских имен — их обладательницы правят миром

В некоторых случаях зеркало бессильно рассказать, кто на свете всех сильнее. Зато это можем сделать мы! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Все мы наслышаны о том, что характер зависит от имени. Но иногда имя может повлиять не только на характер, но в некоторой степени и на успешность человека. Считается, что в некоторых из них достижение высот и результатов прямо-таки запрограммированы. И мы узнали, какие женские имена наделены особенной силой и заряжены на успех.

Александра

Девочки с именем Александра сразу не вписываются в общество. Обладательницам этого имени тяжело общаться с ровесниками — они будто имеют больший жизненный опыт. Характер Александры имеет массу недостатков — мстительность, завистливость и обидчивость. С этими негативными чертами она может успешно бороться, и это делает ее жесткой и требовательной как к себе, так и к окружающим.

Александры всегда талантливы и способны. Их характер позволяет стать ученым, психологом, врачом и даже режиссером. Но зачастую они выбирают более высокооплачиваемую профессию, а для развития природного таланта им просто нужна поддержка со стороны близких.

Нельзя сказать, что Александры удачливы — обычно их ждет масса испытаний. Поэтому в девочках нужно сразу воспитывать упорство и показать им, что только преодолевая трудности они могут достичь большего.

Амалия

Обладательницы такого малораспространенного имени, как Амалия, имеют врожденный талант. Они мечтательны и обладают выдающимися лидерскими качествами. Самая сильная сторона — страсть и желание побеждать.

В споре Амалия станет убеждать оппонента до хрипоты. Деспотичный характер будет толкать к выяснению каждой, даже самой мелочной детали. При этом любые обиды будут с легкостью отпущены.

Для Амалии семья, быт и деньги — печальная неизбежность. Отказаться от всего ради цели или карьеры она сможет с легкостью и без сожаления. Она — прирожденный лидер, требующий стабильности. Но лучшая сфера для карьерного роста — образовательная.

Анастасия

Обладательницы столь звучного имени, как Анастасия, всегда знают наперед, как и что будет. Прекрасная память и творческий дар позволяют выбирать любое направление деятельности — Анастасиям интересно всё!

Одной из главных проблем является детство. Если родители будут излишне напирать с образованием, то тяга к знаниям быстро угасает и весь процесс обучения превращается в рутину. Давить на Анастасию бесполезно — она выберет собственный путь.

Наибольший талант у Анастасий в управленческой сфере. Если карьера, то это заведующие или работницы архива. Всё должно быть под строгим контролем и учтено до последней мелочи.

Виктория

Известное имя Виктория кричит о победе и сразу указывает на то, какой по характеру будет его обладательница. Женщины, носящие это имя, всегда эгоистичны, мечтательны, ленивы. Но это не ограничивает их возможностей.

Виктории от природы обладают даром творить, пусть и не всегда этим пользуются. Чаще всего стремление к стабильности ведет их на дорожку содержанки, но, став актрисой, певицей, дизайнером, модельером или танцовщицей, такая женщина обретет настоящую свободу.

Екатерина

Женщины с именем императрицы всегда обладают характером деспота. Екатерины стремятся к свободе, поэтому разрушают вокруг себя любые очаги стабильности, способные ограничить их.

Екатерины обожают давать советы, которые, по их мнению, являются обязательными к исполнению. Руководящие должности и образовательная сфера — те области, где они могут добиться наибольшего успеха.

Нельзя забывать и о талантливости. Став писателем или поэтессой, Екатерина способна отыскать баланс между внутренней и тщательно скрываемой мягкостью и желанием полностью перекроить мир по своему усмотрению.

А вы нашли свое имя среди этой десятки? Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Елизавета

Нельзя так прямо сказать, что каждая обладательница этого имени сможет достичь каких-то особых высот. Однако заложено в них очень многое. Будучи талантливой от природы, Елизавета очень ленива.

Елизаветам не по нраву ручной труд, ведь их больше влечет власть и управление. Характер всегда тянет доказать собственную значимость, а семья и быт — временные трудности, которые будут возложены на мужские плечи.

Елизаветы лучше всего чувствуют себя на должности управленца, политика или депутата. Причем место и направление выбирают так, чтобы иметь много работы, но при этом не было никакой особой ответственности.

Изабелла

Назвать Изабеллу идеальным руководителем нельзя, это женщины иного склада характера. Ставить их на управляющую должность не стоит. Но у них есть другие преимущества.

Безвольный характер на удивление требователен — Изабеллу нужно хвалить, причем за всё, чем бы она ни занималась. И тогда обладательница этого имени обретает признание и достигает успеха. Но нередко они отказываются от карьеры в пользу богатого и обеспеченного мужчины.

На фоне всего у Изабеллы развита логика и интуиция, что делает ее идеальным кандидатом на должность экономиста, преподавателя или бухгалтера. Нередко обладательницы имени добиваются успехов в научной сфере.

Кира

Талантливые от природы с золотым характером, Киры способны найти общий язык с кем угодно и работать практически в любой сфере. Главное для каждой обладательницы этого имени — реализация своей самооценки.

Постановка высоких творческих целей всегда ведет к успеху, но Кирам просто необходим надежный тыл. Чтобы развиваться в выбранной сфере, им нужен мужчина, способный взять всю ответственность по семейным вопросам на себя.

Если в личной жизни всё складывается удачно, но муж простой работяга, то Кира станет учителем, искусствоведом, ученым. А если избранник будет обеспеченным и волевым человеком, то она с не меньшим успехом сможет стать бизнес-леди или занять какую-либо руководящую должность.

Ольга

Характер Ольги всегда требователен к вниманию. Она обязательно будет стремиться стать самой привлекательной и женственной. Эгоизм — главный недостаток и главное преимущество Ольги.

Если Ольга находится в условиях закрытости, то степень игнорирования всех вокруг возрастает до небывалых пределов. В такой ситуации из нее выйдет отличный руководитель, который тем не менее будет упиваться собственной властью.

Когда Ольга не получает желаемой похвалы, то она будет развиваться в ином направлении. Это скорее модельный бизнес, где она сможет блистать на подиуме или выгодно смотреться на обложке журнала.

Ярослава

Обладательницы этого имени отличаются терпимостью, добротой, отзывчивостью, ответственностью и исполнительностью. Ярослава не завистлива, отходчива и не отличается жадностью. При этом имеет привычку ставить перед собой высокие цели.

Являясь человеком привычек, Ярослава предпочитает стабильность и постоянство. Это же и недостаток, так как не всегда она может осознать, что изменение привычного является ее желанием и необходимостью в данный момент.

Для Ярославы лучший выбор — ответственная работа. Но она должна быть и интересной. Лучше, если связана с техникой, ведь Ярослава — изобретатель, пусть логика ей и не присуща.

Наибольших успехов обладательница этого имени достигнет, являясь руководителем дизайнерской группы, вне зависимости от конкретного вида деятельности. Она может быть связана хоть с дизайном одежды, хоть с техникой или же ландшафтами. Также Ярославы могут достичь высот, работая программистом, архитектором или редактором, ведь обладают хорошей фантазией и развитым воображением, не страдая недостатком самодисциплины.

С давних времен известно, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Так и с именами. Хоть женскими, хоть мужскими. У любого имени есть свои сильные и слабые стороны. Поэтому к выбору того, как назвать ребенка, надо подходить ответственно. Очень важно вовремя узнать обо всех особенностях понравившегося имени. Иначе в будущем можно столкнуться с неприятными сюрпризами, которых легко было избежать, просто иначе назвав девочку или выбрав другую тактику ее воспитания.