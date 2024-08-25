«Слава богу, мою маму убили»: чем сейчас занимается поп-толстяк Сергей Крылов и какие тайны скрывает

Сергей Крылов был заметным героем российского шоу-бизнеса, но о том, что творится в его личной жизни, никто и не догадывался Источник: Юрий Самолыго / ИТАР-ТАСС











В девяностых Сергей Крылов стал заметной фигурой в российском шоу-бизнесе. И не только из-за того, что его всегда было видно издалека, но и из-за харизмы, которую было не скрыть ни за какими килограммами. Песням этого доброго и улыбчивого артиста подпевала вся страна, а его ловкие движения приковывали взгляды. Обаятельный весельчак на сцене, в жизни он столкнулся с множеством испытаний, а в один момент и вовсе пропал. Сегодня Сергею Крылову исполняется 63 года, и мы решили узнать, чем он занимался всё это время.



«Слава богу, мою маму убили»

Сергей Крылов родился в 1961 году в Туле, в самой обыкновенной семье. Его мама всю свою жизнь проработала на оружейном заводе, а родного отца Сергей толком не видел — он бросил семью, когда будущему артисту едва исполнился год. Нерадивого папашку Крылову заменил отчим — ветеран Сергей Тарханов, за которого вышла замуж Валентина Ильинична, был на 15 лет старше женщины, а для ее сынишки стал авторитетом.

С близкими у Сергея Крылова связана одна из самых страшных историй из личной жизни. В 2004 году его мать и отчима убили грабители, пробравшиеся в дом ночью. Это стало серьезным ударом для артиста, и он предпочитает не вспоминать эту историю. Лишь однажды проговорился журналистам.

— Меня в интернете нет, там такой неуместный для меня язык. Я даже не хочу узнавать: дураки какие-то. Слава богу, мою маму убили, Господь забрал ее задолго до того, как это всё началось, — оговорился однажды Сергей Крылов.



«Здравствуйте, Алла Борисовна!»

По семейной легенде, развивался маленький Сережа Крылов как и все остальные дети. Единственное, что тревожило его семью, — он никак не хотел говорить. К трем его годам родители всерьез обеспокоились немотой ребенка, но в один момент, без лишнего мямленья, он ясно и четко попросил бабушку пожарить ему яичницу. Видимо, до этого у него просто не было необходимости разговаривать.

Среди альбомов Сергея Крылова было и посвящение Владимиру Высоцкому Источник: s.krylov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но раньше своей первой фразы Сергей Крылов начал петь. Не то чтобы прямо встал и запел «Первая красавица в городе жила, очень неприступная девочка была», а по-своему, по-детски. Ну и пошло-поехало: Сергей увлекся творчеством Иосифа Кобзона, самостоятельно освоил гитару, поступил в музыкалку, где учился по классу фортепиано, начал участвовать в художественной самодеятельности, в старшей школе написал несколько авторских песен.



Окончив школу, Крылов перебрался в Ярославль, где пусть со второго раза, но всё же поступил в театральный институт, а когда окончил его в 1985-м, отправился покорять Москву. В столице артист устроился работать на студию звукозаписи «Рекорд», быстро оброс необходимыми связями, познакомился с композитором и виртуозом гитары Левоном Варданяном, который устроил начинающему исполнителю первые гастроли.

В 1988 году Сергей Крылов познакомился с Аллой Пугачевой, которая довольно благосклонно отнеслась к тучному артисту. Она даже согласилась сняться в его клипе на песню «Здравствуйте, Алла Борисовна!».

Источник: arZphoto1 / YouTube.com

— С тех пор часть ее аудитории стала позитивно относиться к полному парню на сцене… В общем, часть моего успеха, безусловно, связана с Аллой Пугачевой, — рассказывал Крылов.



«Сереж, нам с тобой не по пути»

В дальнейшем Крылов сотрудничал с композитором Александром Добронравовым, который написал музыку к нескольким песням исполнителя, среди которых — «Май», «В далеком Бискайском заливе», «Осень — золотые листопады», которую Добронравов до сих пор исполняет на своих концертах. В этот же период вышел один из главных хитов Крылова — «Девочка моя» на стихи. В конце 1991 года он записал песню на стихи сооснователя Ордена куртуазных маньеристов и автора слов песни «Как упоительны в России вечера» группы «Белый орел» Виктора Пеленягрэ.

Казалось, что Сергей Крылов не шел по миру шоу-бизнеса, а буквально таранил его: невероятный взлет, постоянные гастроли, «золотой» альбом «Порт Саид». В 1994 году Крылову стало тесно в этих рамках — ему хотелось ездить по стадионам вместе с другими музыкантами, и он придумал проект «Ангел-421». В команду вошли «А-Студио», Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков-старший, Юлия Началова, Максим Фадеев. Чтобы раскрутить проект, Крылов проспонсировал поездку Марии Кац (Юдифь) на Евровидение, где первая участница конкурса из России заняла девятое место с песней «Вечный странник».

По словам Крылова, однажды после концерта к нему за автографом подошел хоккеист Павел Буре. С тех пор они стали близкими друзьями Источник: Сергей Виноградов / ТАСС











Другое дело, что деньги на раскрутку проекта, 500 тысяч долларов, оказались не общественными — Крылов одолжил их у спонсоров.



— Через две недели после события группа, которая финансировала всё это, мне сказала: «Сереж, нам с тобой не по пути. У тебя такие смелые проекты!» Работал много. У меня возник долг 330 тысяч долларов на ровном месте, — рассказывал Крылов. — Я переоценил аудиторию в нашей стране: на тот момент публика была не готова к таким концертам. Особенно были не готовы к нашим концертам бандитски настроенные руководители стадионов.

«Позорно живут современные девушки»

После провала проекта «Ангел-421» Крылов не опустил руки. Он снимал клипы, участвовал в «Последнем герое» (16+), выступал соорганизатором Молодежного форум-конкурса исполнителей имени Шнитке «Светлый ангел», стал руководителем «Союза детей России» и вице-президентом Всемирной благотворительной организации теоретиков профессионального модного секса.

— Я не знаю, как мне это вообще в голову пришло. Но знаю, что позорно живут современные девушки. Позорно и некрасиво, понимаешь? Они не мои дети, но так нельзя, — говорил однажды шоумен в беседе с журналистами. — Постараться возвратить эту традицию, когда выходишь замуж девственницей, — наша задача.

«Заполучила богатого мужика в полное распоряжение»

При этом сам Крылов в личной жизни не то чтобы сильно блистал и был примером для подражания. Свою первую любовь он встретил еще в 17 лет. Влюбленность закончилась супружеством, а в 1980 году у пары родилась дочь. Но, переехав в Ярославль, Крылов оставил своих девочек в Туле.



В Ярославле Крылов проникся чувствами к однокурснице — Любе Дубовик. По окончанию учебы они поженились, и вскоре женщина забеременела и родила сына.



— Люба была отличница, красавица, да и вообще душа-человек, — рассказывал однажды в беседе с журналистами близкий знакомый семьи Крыловых и коллега Сергея Эдуард. — За ней так много парней бегало! И Сергей был в их числе, он ее тогда долго добивался, был без ума влюблен. И оказался счастливчиком, которого она выбрала. А Люба ведь настоящая, если полюбит — то на всю жизнь.

Вот только сам Крылов верностью не отличался. По рассказам Эдуарда, будучи в браке, артист крутил роман со своим концертным директором — Еленой Венгржиновской. Поначалу шоумен пытался скрывать от жены эти отношения, но однажды, во время южных гастролей, она обо всём узнала.

— Там тогда веселая тусовка собралась — Саша Барыкин, Саша Иванов из «Рондо», Дима Маликов — все со своими вторыми половинками. Море, солнце, у всех хорошее настроение. И вдруг к Любе подходит жена Саши Иванова и спрашивает: «А вы с Сережей развелись?» Люба опешила. Оказывается, Венгржиновская, которая, разумеется, тоже была там, ходила и представлялась всем как Лена Крылова, жена Сергея, — рассказывал Эдуард. — Тут уж всё выплыло наружу, обманывать жену больше не имело смысла, и Крылов ушел к Елене.

Та была довольна — она заполучила богатого мужика в полное распоряжение. Эдуард, близкий знакомый семьи Крыловых

«Думайте, кому вы собираетесь отдаться»

По словам друга Крыловых, официально Сергей и Любовь не разведены. Женщина вместе с сыном уехала в США. Сергей иногда навещает их. Вместе они ездят в отпуск. Хотя сам артист предпочитает жить на родине. Что же до Венгржиновской, то с ней у Крылова не срослось.

— Он запил. Сергей допивался до такой степени, что стал срывать концерты, доходы резко упали. Зачем Лене это нужно? Какое удовольствие ухаживать за пьющим мужиком, да еще и бесплатно? Елена — женщина практичная, у нее всё четко. Короче, выкинула она его, — отрезал Эдуард.

Сам же Крылов заявлял, что все разводы и расставания происходят «только по вине прекрасного пола».

— Ведь вы же сначала как-то влюбляетесь в своего суженого, а потом резко даете от ворот поворот. Как так? Зачем тогда такого мужика себе выбрали? Зачем позволили ему вас соблазнить? — удивлялся Крылов. — Был такой период, когда мы четыре года с женой не разговаривали. У нее появились необоснованные обиды на меня, претензии, что я с ней стал как-то по-другому разговаривать. Но в итоге первый шаг к примирению сделала она. Поэтому думайте, кому вы собираетесь отдаться, а потом не рыдайте в случае чего.

Чем сейчас занимается Сергей Крылов

Сергей Крылов продолжает заниматься музыкой и пишет песни. Его можно увидеть на корпоративах и даже концертах. Обычно он исполняет хиты прошлых лет. Нередко бывает в студии звукозаписи, но альбомов не выпускает.

Источник: s.krylov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Особое разочарование у Сергея вызывает то, что современная музыка сосредоточена на деньгах и пошлости, а не на настоящем таланте. Ненормативная лексика, допускаемая в угоду публике, — это то, что он не желает ни воспроизводить, ни слышать.

Большую часть времени Крылов проводит в Сочи, наслаждаясь местным климатом и морским воздухом. Также он активно занимается благотворительностью.

Артист сбросил около 20 кило, перешел на правильное питание и играет в теннис, хоть и говорит, что поднимать мяч всё еще трудно. Также Сергей Крылов увлекся хоккеем и заявляет, что это ему более интересно, чем сцена. Он даже сказал, что, если бы вернулся в прошлое, пошел бы в хоккей, а не плясал на сцене.