«За 200 тысяч сидят на стуле». Россияне рассказали, как зарабатывают на ничегонеделании

Публикуем истории счастливчиков, которые получают деньги ни за что Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Наверное, все мечтают о непыльной работе с большой зарплатой, но не многим она достается. Недавно на «Пикабу» пользователь spasenie похвастался, что «ничего не делает» за 240 тысяч рублей в месяц.



— Я третий год работаю на работе, где вообще ничего не делаю⁠⁠. Совсем ничего. И получаю сейчас 240 000 рублей в месяц. Меня поставила продвигать проект на месторождении одна московская контора. И забыла про меня. Я высылаю табель в бухгалтерию. Мне капает на карточку. Это буквально всё, что я делаю за месяц, — написал spasenie.



В комментариях люди высказали предположение, что анонимный автор работает в «Газпроме». Кто-то подумал, что публикация — шутка. Так или иначе, в ответ на пост стали появляться похожие комментарии — оказалось, работ в стиле «не бей лежачего» достаточно много. Собрали для вас самые забавные истории.



— Охотно верю. Сама много лет проработала в этой системе. Газпромовские кадры раздуты, а организация работы — полнейшая бестолковщина. Основная цель — отчеты ради отчетов, и еще отчеты, те же самые, но для соседнего управления, сидящего буквально за соседним столом. Масса свободного времени у всех. Мальчики на зарплате более 200 тысяч рублей просто сидят на стуле. Так что да, вполне можно так годами сидеть. Я находила халтурку, скучно было. Кто-то вязал, читал или проходил курсы какие-нибудь. Просто нет столько работы, чтобы загрузить всех племянников, сватов и приспешников. А устроить людей надо, — написала Lilit27.



— Не знаю, прикол это или нет. Но вот знакомый на днях рассказывал, что у него пара человек устроились в «Газпром» на зарплату 250 тысяч, работают уже несколько месяцев, не понимают, что происходит, ответственности никакой, только ездят два раза в неделю на какие-то совещания. Шутки шутками, а я верю, что такое вполне может быть. В свое время кто-то в «Газпроме» насоздавал номинальных должностей для своих. С началом свала многие уехали за границу. «Газпром» — контора крупная и неповоротливая. Отдел кадров видит, что недобор, и заполняет все должности чем возможно. Ну это так, моя личная теория, — рассказал пользователь dlskin.



— Бывает такое, особенно на всяких периферийных месторождениях и новых проектах. Когда я ленюсь на работе, но получаю нормальную зарплату, мне становится неудобно, то я успокаиваю себя: во-первых, есть люди, которые еще меньше работают и еще больше получают. Во-вторых, все работники — это инструменты работодателя, — поделился своими наблюдениями пользователь «Пикабу» Chelll63.

Я — специфический «инструмент» и в этом месяце не пригодился. У меня тоже какой-нибудь штангенциркуль лежит и нужен раз в год. пользователь «Пикабу» Chelll63

— Я работаю в одной очень крупной компании небольшим начальником. Получаю 470 тысяч чистыми в месяц, плюс солидная годовая премия. У меня два отдела, которые я сам создавал с нуля и воспитывал. Сейчас всё работает само, и я уже три года не делаю ничего. Вмешиваюсь разве что раз в пару месяцев в лучшем случае. Пацанам своим выбил нормальную зарплату, они довольны. Работаю на удаленке, вообще дома сижу. Работа занимает минут 20 в день: отвечать на письма, быть на связи, быть «зелененьким» в корпоративном мессенджере. Участвую в совещаниях-созвонах, где я просто слушаю 99% времени. Иногда нужно сказать что-то вроде «всё в порядке» и продемонстрировать свое присутствие при смене руководства раз в год. Параллельно занимаюсь небольшим бизнесом, но он приносит только 100–150 тысяч в месяц, поэтому приходится держаться на этой «работе». Я деградирую, — рассказал анонимный пользователь (на «Пикабу» есть функция отправки комментария без ника. — Прим. ред.).





— Шутки шутками, но у меня один товарищ устроился в банк IT-специалистом. Успешно прошел все этапы и первый месяц буквально ничего не делал, потому что ему не могли предоставить все необходимые доступы, — рассказал AlexKatz.

С момента трудоустройства до начала полноценной работы прошло почти два месяца, за которые он, разумеется, получил полную зарплату. пользователь «Пикабу» AlexKatz

— История началась давно. В марте 2017 ко мне обратилось одно СМИ с просьбой дать интервью про оленей и пантокрин. Я максимально точно описал ситуацию, но СМИ выдало ролик, который сильно исказил реальность. Это вызвало волну негатива в адрес компании Natura Siberica, которая как раз выпустила крем с пантокрином. Вижу, что их представительница отбивается, написал ей, что готов помочь с консультацией. Через несколько дней со мной связались и предложили работу «консультанта по животным». Обещали зарплату в 40 тысяч рублей, я согласился. Минут через 40 позвонили снова и предложили ту же работу, но уже за 100 тысяч рублей. Компания оплатила мне билет до Москвы, встретили, подписал документы и поехал домой, — написал пользователь bull.terier.

Нужно было сидеть дома и при возникновении вопросов о рогах оленей давать консультации. Время шло, мне регулярно капало 100 тысяч, задач не поступало. пользователь «Пикабу» bull.terier

— Я даже писал им письма, что напомнить о себе, но ответа почти не было. В итоге в декабре пришло письмо, что компания больше не нуждается в моих услугах, и прислали отступные — около 250 или 300 тысяч. На этом мое сотрудничество с Natura Siberica закончилось. Они помогли мне в самый мой тяжелый период. К концу года я уже встал на ноги после второй операции, нашел свой проект и влился в полноценную жизнь. В общей сложности за ту единственную консультацию мне компания выплатила больше миллиона, — добавил bull.terier.





— В нашей компании для получения строительной лицензии в штате необходим дипломированный инженер-строитель. Этот человек у нас числится, но ничем конкретно не занимается, просто получает зарплату. Однако без него компанию лишат лицензии. Например, для получения лицензии также может потребоваться дипломированный эколог. Такие сотрудники нужны формально, но зарплату они получают, — рассказал briz1379.



Среди наших читателей тоже нашлись люди, которые работают «раз в месяц». Читательница MSK1.RU Анна объяснила, что ее отец работает только в «экстренных ситуациях».

— У моего папы такая же история. Он работает системным администратором, но фактически работает раз в месяц, а иногда и реже, при этом получает зарплату почти как полноценный сотрудник. На нем иногда числится несколько компаний одновременно. Он объясняет это тем, что у компаний нет необходимости постоянно держать сисадмина в офисе. Он с нуля настраивает сервисы так, чтобы всё работало самостоятельно, и дальше компании продолжают платить ему, иногда по несколько лет, «впустую». Но если вдруг что-то сломается или потребуется изменить настройки под нужды руководства, он за 1–2 дня всё чинит. Таким образом, компании платят не за присутствие и просиживание штанов, а за «страховку» в случае непредвиденных ситуаций, — поделилась читательница MSK1.RU Анна.