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Дети, у которых нет компьютеров, бесплатно получат планшеты для учёбы

Дети, у которых нет компьютеров, бесплатно получат планшеты для учёбы

В Ярославской области школьникам, у которых нет компьютеров и ноутбуков для учёбы на удалёнке, бесплатно выдадут планшеты. Гаджеты смогут получить 1015 ребят из всех районов региона.

— Решили помочь ребятам, которые из-за отсутствия компьютеров и выхода в интернет не смогли перейти на эффективное дистанционное обучение, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — Этот месяц они вынуждены были осваивать школьную программу по заданиям, переданным на бумаге. Чтобы предоставить всем равные возможности для обучения, нашли внебюджетные средства для покупки необходимого количества планшетов. В них будут сим-карты с оплаченным мобильным интернетом. Устройства не только помогут школьникам закрепить пройденный материал, но и станут хорошим подспорьем для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации.

Для удобства пользования для ярославских детей закуплены планшеты с диагональю не менее 25 сантиметров и операционной памятью от 2 Гб. В ближайшие дни технику отправят в районы. И после майских праздников начнут выдавать ученикам. Правда, когда период дистанционного обучения закончится, планшеты придется вернуть в школы.

Напомним, власти Ярославской области уже сообщили, что в этом учебном году школьники уже не вернутся к очной форме обучения. А в конце мая их распустят на летние каникулы.

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планшетыдистанционное обучение
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