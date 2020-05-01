В Ярославской области школьникам, у которых нет компьютеров и ноутбуков для учёбы на удалёнке, бесплатно выдадут планшеты. Гаджеты смогут получить 1015 ребят из всех районов региона.

— Решили помочь ребятам, которые из-за отсутствия компьютеров и выхода в интернет не смогли перейти на эффективное дистанционное обучение, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — Этот месяц они вынуждены были осваивать школьную программу по заданиям, переданным на бумаге. Чтобы предоставить всем равные возможности для обучения, нашли внебюджетные средства для покупки необходимого количества планшетов. В них будут сим-карты с оплаченным мобильным интернетом. Устройства не только помогут школьникам закрепить пройденный материал, но и станут хорошим подспорьем для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации.