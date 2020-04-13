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Родители закидали департамент образования жалобами на большое количество домашних заданий на дистанционке

Родители закидали департамент образования жалобами на большое количество домашних заданий на дистанционке

В Ярославле родители буквально стонут, что детям на дистанционном обучении задают слишком много.

— На прошлой неделе мы рисовали русский народный костюм по изо, рисовали костюм 19-го века по «окружайке», делали проект по физкультуре, рисовали рисунок, прослушав Хачатуряна «Танец с саблями». И плюс куча заданий по основным предметам. Работать нормально дома я не могу. Хочется забрать кота и аквариум и уйти из дома, — написала Марина Германович в группе 76.RU во «ВКонтакте».

Подобные жалобы поступают и в департамент образования города.

— Школам было рекомендовано сократить онлайн-уроки по времени и уменьшить нагрузки в случае возникновения у детей неуспеваемости. Кроме того, было рекомендовано уменьшить количество задаваемых рефератов и других творческих работ, — прокомментировала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Свои вопросы по дистанционному образованию родители школьников могут задать на горячую линию департамента образования мэрии Ярославля: (4852) 40–51–00.

Между тем сейчас в регионах обсуждается возможность досрочного прекращения учебного года.

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