— Школам было рекомендовано сократить онлайн-уроки по времени и уменьшить нагрузки в случае возникновения у детей неуспеваемости. Кроме того, было рекомендовано уменьшить количество задаваемых рефератов и других творческих работ, — прокомментировала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.



Свои вопросы по дистанционному образованию родители школьников могут задать на горячую линию департамента образования мэрии Ярославля: (4852) 40–51–00.



Между тем сейчас в регионах обсуждается возможность досрочного прекращения учебного года.