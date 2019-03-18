Учительницу, которую обвинили в вызывающем поведении, награждал губернатор. Список выдающихся заслуг

Этот педагог воспитал победителей различных олимпиад
В рыбинской школе № 10 разгорелся скандал: родители пятиклассников обвинили классного руководителя своих детей в том, что её страничка в соцсетях слишком неприлична. Дело в том, что педагог поставил на аватарку фото девушки с завязанными глазами и руками и заклеенным ртом. В статусе учительница написала: «Живи уродом!». Родители посчитали такое поведение педагога неприемлемым.
— Ситуация возмутительная! Как вы считаете, учитель может так вести социальные сети, чтоб учеников потряхивало вместе с родителями? Может классный руководитель наплевательски относиться к родителям и детям? Зачем тогда вообще быть учителем? Ведь учитель учит детей хорошему, доброму, светлому... Или я что-то не понимаю? — написала в соцсетях Анна Носова, которая выложила скриншоты с личной странички учительницы.
Между тем мы выяснили, что этот педагог на хорошем счету. Она давно работает, ей 52 года. И её ученики — победители различных олимпиад по русскому и литературе.
Например, в журнале «Литература» есть раздел «Учимся у учеников». Так вот, рецензия ученицы 11-го класса Валентины Беловой на рассказ Бунина «Чистый понедельник» вошла в этот журнал как образцовая. Валентина писала свою работу под руководством педагога, на которого сейчас обрушился родительский гнев. Более того, Валентина двукратная победительница областной олимпиады по литературе.
В 2017 году эту учительницу внесли в список педагогов Ярославской области, которых наградил губернатор и представил их к премии за то, что они подготовили и воспитали одарённых детей и победителей различных олимпиад.
Однако заслуги этого педагога померкли после того, как родители увидели её страничку в соцсетях.
— Я доведу это дело до конца. Я пойду к директору и в администрацию города. Я не хочу, чтобы мой ребёнок учился у этого педагога. Это уже не первый прецедент. Она постоянно идёт на конфликт. И это не только мой негатив, так считают родители всего класса. Мы в шоке от этого учителя. Ей не 20 и 30 лет, ей под 60, и она так себя ведёт. Я считаю, что если человек учит, то он берёт ответственность за тех, кого он учит, а тут она пишет: «Живи уродом!». Дети это видят и примеряют на себя, — считает Анна Носова, мама школьника, который учится у педагога, вокруг которого разгорелся скандал.
Как нам стало известно, директор школы уже в курсе проблемы. Сначала учительница отстаивала свою позицию и отказывалась менять картинку в соцсетях. Но совсем недавно она поменяла аватарку и убрала статус.
Мы направили запрос в школу, где работает учительница, и ждём комментария от директора. Следите за нашими публикациями.
а какого собственно ваши малолетние дети делают в соцСетях??? в соглашении черным по русскому написано с 16 лет. разрешая детям сидеть в соцсетях родители берут всю ответственность на себя.
Я так понял из публикации что весь сырбор крутится вокруг одной родительницы а именно Анны Носовой, которой чем то уважаемый опытный педагог не угодил и сдаётся мне дело не в аватарке... Хотелось бы узнать больше о фигурантах инцидента сама то мамаша соответствует критериям которые предъявляет к 52-х летней учительнице.. и действительно ли конфликт именно в аватарке? Кстати если ей уж так не нравится учительница пусть переведёт ребёнка в другую школу - но не факт что там она не нарвётся на что похуже