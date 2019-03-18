Учительницу, которую обвинили в вызывающем поведении, награждал губернатор. Список выдающихся заслуг

— Ситуация возмутительная! Как вы считаете, учитель может так вести социальные сети, чтоб учеников потряхивало вместе с родителями? Может классный руководитель наплевательски относиться к родителям и детям? Зачем тогда вообще быть учителем? Ведь учитель учит детей хорошему, доброму, светлому... Или я что-то не понимаю? — написала в соцсетях Анна Носова, которая выложила скриншоты с личной странички учительницы.

В рыбинской школе № 10 разгорелся скандал: родители пятиклассников обвинили классного руководителя своих детей в том, что её страничка в соцсетях слишком неприлична. Дело в том, что педагог поставил на аватарку фото девушки с завязанными глазами и руками и заклеенным ртом. В статусе учительница написала: «Живи уродом!». Родители посчитали такое поведение педагога неприемлемым.

Между тем мы выяснили, что этот педагог на хорошем счету. Она давно работает, ей 52 года. И её ученики — победители различных олимпиад по русскому и литературе.



Например, в журнале «Литература» есть раздел «Учимся у учеников». Так вот, рецензия ученицы 11-го класса Валентины Беловой на рассказ Бунина «Чистый понедельник» вошла в этот журнал как образцовая. Валентина писала свою работу под руководством педагога, на которого сейчас обрушился родительский гнев. Более того, Валентина двукратная победительница областной олимпиады по литературе.

В 2017 году эту учительницу внесли в список педагогов Ярославской области, которых наградил губернатор и представил их к премии за то, что они подготовили и воспитали одарённых детей и победителей различных олимпиад.

Однако заслуги этого педагога померкли после того, как родители увидели её страничку в соцсетях.

— Я доведу это дело до конца. Я пойду к директору и в администрацию города. Я не хочу, чтобы мой ребёнок учился у этого педагога. Это уже не первый прецедент. Она постоянно идёт на конфликт. И это не только мой негатив, так считают родители всего класса. Мы в шоке от этого учителя. Ей не 20 и 30 лет, ей под 60, и она так себя ведёт. Я считаю, что если человек учит, то он берёт ответственность за тех, кого он учит, а тут она пишет: «Живи уродом!». Дети это видят и примеряют на себя, — считает Анна Носова, мама школьника, который учится у педагога, вокруг которого разгорелся скандал.