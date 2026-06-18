«Учат сразу сдавать ЕГЭ»: заслуженный учитель физики высказался о современной школе, важности диплома и ИИ, который всех заменит

Заслуженный учитель физики с тревогой смотрит на будущее школьников, ищущих ответы на задачи в «умных чатах» Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пока школьники сдают выпускные экзамены и готовятся подавать документы на поступление в вузы, родители и учителя задаются вопросами о будущем молодого поколения. Зумеры и поколение альфа заметно отличаются от родителей, получавших образование во времена СССР и первые постсоветские годы.

Старшему поколению весьма трудно понять ценности, взгляды, склад ума и привычки молодежи, что вызывает немало споров между отцами, требующими от наследников 100 баллов на ЕГЭ и университетский диплом, и детьми, утверждающими, что нет смысла тратить время и деньги на учебу.

Заслуженный учитель России, более 30 лет преподававший физику школах, автор десятка учебных пособий для учеников и учителей Виталий Грозный поделился c V1.RU размышлениями о современных школьниках, особенностях образования и последствиях злоупотребления искусственным интеллектом в обучении.

«Интересных людей должно быть мало»

Роботы справляются со многими задачами уже намного лучше человека Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Искусственный интеллект, ставший для многих незаменимым помощником, физик считает большой проблемой в современном образовании. ИИ, по мнению Виталия Грозного отбивает у учеников мотивацию к обучению и более того — создает нездоровую конкуренцию «живым специалистам» на рынке труда.

«Дети очень часто пользуются нейросетями. Ученик думает: „Я должен ответить на какой-то вопрос. Ну а зачем я буду мучиться, отвечать на него, если я сейчас загуглю и сразу получу ответ?“ И всё. Отсюда раз, второй, третий. У ученика в голове ничего не остается.

Ученик обкрадывает сам себя. Он не учится думать, размышлять, сопоставлять, анализировать, искать решение. Опять же знания не усваиваются, потому что нет нужды в этом. У детей сейчас очень коротая память. Виталий Грозный физик, заслуженный учитель России

Показывает мне ученик свой ответ. Я смотрю, спрашиваю, как он его получил, а он не знает. Он не может объяснить решение. Он не знает, как этот ответ получился. Он не знает, есть ли другие варианты решения задачи. Да и не видит в этом нужды: зачем? Ответ же есть, и он же правильный.

Но таким специалистам будет сложно конкурировать на рынке труда. Мы уже видели это на примере айтишников. Еще недавно у них было всё. IT-специалист — это значит была возможность и за границу уехать и там получить хорошую работу, и в России льготы разные, и заработок хороший. Был такой бум, все молодые люди стремились на IT-специалиста.

А когда в эту проблему влез искусственный интеллект, они оказались на обочине. Потому что искусственный интеллект спокойно всё разберет, сделает всё как надо. IT-специалисты нужны, но более высококвалифицированные, и их надо гораздо меньше».

Интересных людей и не должно быть сплошь и рядом. Они редкие. Виталий Грозный заслуженный учитель РСФСР и РФ

«С одной стороны, хорошо, что ИИ делает много работы, участвует в процессах. С другой — это всё плохо. Отдалять человека и заменять его каким-то искусственным интеллектом можно только до поры до времени. Потом может что-то произойти. Всё вспоминаются старые фантастические произведения, то же " Восстание машин " . Мы не знаем, чем это обернется.

Всё равно, конечно, останутся люди, которые будут разбираться и думать сами. Они готовы не гуглить, а порыться, поискать, посмотреть где-то в книжках и справочниках. Но их очень мало. Наверно, так и должно быть».

«Молодого специалиста надо замотивировать»

Немногие специалисты остаются в профессии после первых лет работы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Вход недавних студентов и школьников во взрослую жизнь и профессию оказывается, по мнению Виталия Грозного, жестким столкновением представлений и реальности.

«Молодое поколение, можно сказать, между двух огней. Молодые люди хотят зарабатывать. И это понятно, мы ж на работу ходим, потому что нам за это платят. Но это не совсем правильно. На мой взгляд, на первое место надо ставить удовлетворение, интерес к работе. Необходимо, чтобы ты чувствовал, что занимаешься нужным делом, а не просто пошел заработать. Но в этом и проблема.

Почему у нас сейчас мало хороших врачей, учителей, инженеров? — задает вопрос Виталий Грозный. — Потому что, к сожалению, в этих профессиях надо очень сильно крутиться, чтобы принести в дом какую-то копейку. Более-менее нормальный врач всё равно не зарабатывает. Он идет то в одну клинику, то в другую, то в контору какую-нибудь — разве это нормальная практика? Это ужас. А у них нет другого выбора.

Учителя в школе держатся на энтузиазме. А им никак нельзя на энтузиазме, особенно молодым. Им надо как-то устраиваться в жизни. А как это сделать с такой зарплатой? Хотя учителям уже однажды сказали: " Хотите денег — идите в бизнес " ».

Чиновники галдят еще с девяностых годов, что пытаются поставить учителя и врача на соответствующую высоту. Но пока ни того, ни другого никуда не поставили. Виталий Грозный заслуженный учитель России

«Пока врачи и учителя действительно влачат существование, вынуждены как-то карабкаться, где-то подрабатывать. Бывает, даже на велосипедах они курьерами ездят. Это вообще кошмар какой-то.

А ведь есть умные, талантливые ребята, с интересом к работе, профессии, но их замотивировать на работу надо, платить хорошо в первую очередь. Почему столько людей идет в сферу развлечений? Потому что там платят, там есть деньги».

«Чтобы ребенок учился, его надо зацепить»

«Мне не нравится в современной школе то, что сейчас если детей и учат, то учат сразу сдавать ЕГЭ. А чтобы сдать ЕГЭ, надо выучить и знать очень многое. А в школе ведь дети все разные, с разными способностями, уровнем знаний и разными интересами. Это всё нужно учитывать и как-то детей заинтересовывать. Но учитель не всегда может это сделать в классе на уроке, а от школы при этом требуют хорошие показатели. В классе появляется расслоение, на „сильных“ и „слабых“. И „слабых“ становится больше».

Надо сначала зацепить, чтобы была какая-то мотивация, чтоб ребенку самому было интересно. Виталий Грозный заслуженный учитель России

«Ребенка ведут к репетитору, и там с ним уже индивидуально работают. Он потихонечку начинает что-то понимать, ему становится интересно. Колесики начинают двигаться. Но для этого же нужно время и возможность работать с каждым учеником, в школах сейчас такой возможности часто нет.

Многие дети также считают, что раз им неинтересен предмет, то он им и не нужен, а это не так. Мы понимаем, что ребенок до 9-го класса сам еще не может решить, какие предметы ему понадобятся в будущем, к чему у него способности. Нужна и общая картина мира, знания по всем предметам.

Неправильно, когда ребенок или родитель делают выбор в пользу какого-то одного-двух направлений до 9-го класса. После 9-го можно уже обозначить какое-то профильное направление, искать дополнительные занятия. Многие школьники уходят после девяти классов, потому что не тянут или не хотят тянуть.

Есть дети, которые выбирают, например, гуманитарное направление, говорят: " Мне физика не нужна, мне информатика не нужна, я буду гуманитарными предметами заниматься " . В итоге у них и гуманитарные науки не идут».

Как мне когда-то сказала одна родительница: «У моей дочери ум гуманитарного человека». Я говорю: «Ум либо есть, либо его нет». Виталий Грозный физик, заслуженный учитель РСФСР и РФ

«У меня ученица была из физико-математического класса. Пошла в юридический и стала прекрасным юристом. У нее голова работает — это самое главное».

«ЕГЭ — единственная мотивация учиться»

Зачастую школьники проявляют хоть какой-то интерес к учебе только из-за необходимости сдать ЕГЭ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Не один год не утихают споры о том, нужно ли отменить ЕГЭ. Противники экзамена говорят о его однообразии и ограниченности, а также колоссальном уровне стресса, который испытывают дети перед этим обязательным школьным испытанием. Виталий Грозный же уверен, что отмена ЕГЭ приведет к печальным последствиям для образования.

ЕГЭ — это единственная возможность, чтобы у детей действительно была какая-то мотивация получить настоящие знания по предмету, например по физике. Виталий Грозный физик, заслуженный учитель России

«Что такое сдать хорошо ЕГЭ? Это надо действительно очень прилично владеть физикой. Просто так не сдашь, потому что там столько всяких вариантов, что даже для учителя есть возможность хорошенько подумать. Некоторые задания из второй части — это уровень олимпиад. Чтобы получить хороший балл на ЕГЭ, надо постараться. Это очень непросто. К сожалению, у детей сейчас это единственная мотивация к обучению.

Те, кто против ЕГЭ, не хотят серьезно заниматься наукой. Вариант ЕГЭ покрывает все разделы физики. Не получится выучить пару билетиков, как это было когда-то, и хорошо сдать экзамен. Если ребенок способный и самостоятельный, он может подготовиться к ЕГЭ сам, найти какие-то бесплатные онлайн-школы, разборы. Но это ему будет сделать очень сложно».

«Не всем нужно высшее образование»

Большинство родителей до сих пор считает, что наличие «корочки» обеспечит их детям успешное и счастливое будущее. Однако всё больше людей с университетскими дипломами оказывается в числе безработных. Немало студентов и вовсе оказывается не в силах окончить вуз. И причин тому может быть огромное множество: трудная учеба, выбор вуза и направления, навязанного родителями, отсутствие интереса к будущей профессии, низкая зарплата и так далее.

По мнению Виталия Грозного, в современном мире вузовская «корочка» не является гарантом безоблачного будущего.