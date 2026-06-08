Связи с Минобром, скандалы и раскол владельцев. Как АО «Антиплагиат» зарабатывает миллионы на слезах студентов

С помощью этой системы проверяют научные работы по всей стране Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

В этом году в социальных сетях то и дело появляются видео о «лютующем антиплагиате». Эта система призвана проверять курсовые и дипломные работы студентов на предмет неправомерных заимствований из других научных работ — иными словами, «копипасты». Во многих учебных заведениях от результатов проверки зависят не только оценки, но и допуск к защите, а значит, и судьба обучающегося в стенах университета.

В большинстве российских вузов курсовые и дипломные работы анализируют через систему «Антиплагиат.ру». Только за 2024 год выручка этой частной компании составила 775,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 293,3 миллиона. Что касается господрядов, то за последние 12 месяцев их было заключено на сумму более 65 миллионов рублей. При этом у студентов есть обоснованные претензии к анализу, который проводится за счет бюджетных средств. Порой цена ошибки системы — нервы, слезы и огромное количество времени на исправление текста, который на самом деле этого не требует.

MSK1.RU рассказывает, что известно об АО «Антиплагиат» и как компания связана с властями.

13 раз переписывала диплом, чтобы пройти проверку

«Антиплагиат» уже давно находится в шаге от признания монополистом в своей нише. С ним сотрудничают ведущие вузы, а в систему включены данные Российской государственной библиотеки, Электронной библиотечной системы и других крупнейших архивов страны. По словам одного из создателей «Антиплагиата» Юрия Чеховича, который покинул компанию, детектор искусственного интеллекта в систему ввели в 2023 году. Именно он и стал «ахиллесовой пятой» для студентов. Во многих вузах есть нормативы по содержанию в работе сгенерированного контента. В итоге некоторые работы после проверки требуется переписать, чтобы они были допущены к защите.

По словам студентов, в 2026 году алгоритмы «Антиплагиата» усовершенствовали и в результате многие столкнулись с проблемами при проверке работ. В Сети распространилось видео, на котором студентка Кемеровского государственного университета рыдает из-за непройденной проверки. По словам Ангелины, она была вынуждена 13 раз переписывать работу, потому что сервис определял в ней контент, созданный искусственным интеллектом.

В Сети разошлось видео с плачущей из-за «Антиплагиата» студенткой Источник: baza / T.me

По словам Юрия Чеховича, помимо ложных срабатываний, снизилась устойчивость самого алгоритма проверки.

«Устойчивость — это показатель стабильности результатов детекции при небольших правках проверяемого документа. Последние изменения алгоритма ИИ-детекции „Антиплагиата“ сделали его совсем неустойчивым. Теперь крошечные изменения в документе могут вдруг создать 10 или 20 процентов ИИ, — объяснял подписчикам Юрий Чехович. — Становится понятно, почему заплакали студенты. Раньше после предварительной проверки они „очеловечивали“ текст и успешно сдавали его. Теперь результат предварительной проверки перестал что-либо гарантировать».

Большинство вузов сотрудничает с «Антиплагиатом» на условиях госконтрактов: компания предоставляет свой функционал, а сотрудники университетов пользуются им для проверки работ перед защитами дипломов и курсовых. По словам студентов некоторых вузов, самостоятельно воспользоваться внутриуниверситетской системой они не могут. Проверить работу можно только в своем личном аккаунте, причем повторные проверки платные.

«Нужно отметить, что ошибки в детекции, скорее всего, увеличили доходы „Антиплагиата“. Понятно, что для прохождения „Антиплагиата“ многим работам теперь требуется большее количество проверок. Больше проверок — выше доход. Получается, что ошибки детектора искусственного интеллекта помогают „Антиплагиату“ извлекать выгоду из своего близкого к монопольному положения на рынке», — заключил Чехович.

По словам Юрия Чеховича, из-за нестабильности системы даже минимальные изменения могут привести к повышению процента содержания «ИИ-контента» Источник: Antiplagiat.ru

Группа энтузиастов или политически лоббированные игроки?

Свой путь сервис начал в середине нулевых. У истоков инновационной разработки стоял Юрий Чехович — выпускник Московского физико-технического института, кандидат физико-математических наук. В научной среде он довольно известный ученый: за свою карьеру написал более 80 статей, тезисов и докладов, на его счету 44 свидетельства о регистрации программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

К началу 2000-х Чехович был сооснователем компании «Форексис», занимавшейся разработкой систем бизнес-аналитики и интеллектуального анализа данных. Впоследствии она вошла в число акционеров АО «Антиплагиат». По словам Юрия, разработка сервиса стартовала зимой 2004 года, когда к нему обратился ректор Международного института экономики и права Артемий Никитов.

«Поисковик на английском тогда уже работал, но плагиат на русском никто искать не хотел. Нам задача показалась интересной, хотя до этого информационным поиском серьезно не занимались. Мы достаточно быстро выполнили проект и почти не нарушили сроки», — с гордостью рассказывал Чехович в интервью.

Идея создать сервис, вычисляющий неправомерные заимствования, пришла ректору Международного института экономики и права, чиновнику Артемию Никитову Источник: кадр из программы «Инфомания», телеканал СТС

Не прошло и полугода, как масштабный проект был запущен. Датой рождения сервиса считают 4 сентября 2005 года. Как объяснял Чехович, первые два года команда делала ставку на техническое оснащение продукта, а о его распространении думали во вторую очередь. Славу, свалившуюся на «Антиплагиат» в мае 2006 года, ученый называл едва ли не случайной.

«Слово „Антиплагиат“ стремительно становилось нарицательным, но до создания устойчивого бизнеса было еще очень далеко. Нам потребовалось несколько лет, чтобы понять, как научиться зарабатывать на нишевом поисковом сервисе», — с энтузиазмом говорил он.

Если рассуждать профессионально, то примерно в 2007 году мы должны были закрыть проект как не приносящий дохода. Но… вера в успех не позволила тогда принять это с рациональной точки зрения правильное решение. Юрий Чехович экс управляющий директор АО «Антиплагиат»

В словах Чеховича считывается доля лукавства: предложивший разработку «Антиплагиата» Артемий Никитов — далеко не просто ректор, а бывший чиновник Министерства экономического развития и экс-сотрудник Управления делами президента РФ. После непродолжительного ректорства в МИЭМП он вернулся на госслужбу и уже в 2009 году возглавил департамент комплексной координации программ в сфере образования и науки и организации бюджетного процесса Минобрнауки России. В тот период министерством руководил скандально известный Андрей Фурсенко.

В чем «провинился» министр Фурсенко Узнать На посту Андрей Фурсенко неоднократно сталкивался с критикой. Неоднократно в СМИ появлялись публикации о негативном отношении министра к советской системе образования. Одним из таких информационных поводов стало выступление Фурсенко на молодежном форуме на Селигере в 2009 году. «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других», — цитировал Фурсенко председатель движения «Образование для всех» Олег Смолин. Позиция, приписываемая Фурсенко, вызвала большой резонанс. Высказывались замечания, что ни одна из планируемых важных для России программ не может быть воплощена потребителями-исполнителями, владеющими лишь «отверточной и сборочной технологиями по чужим схемам». Позже Фурсенко поспешил оправдаться и по Первому каналу заявил, что его мысль исказили. По словам чиновника, учить людей использовать существующие знания и достижения не менее важно, чем готовить «творцов», создающих что-то новое. За время работы на посту Фурсенко также критиковали как «продолжателя идей ЕГЭ» и даже называли «крестным отцом» этой системы оценки школьных знаний. В марте 2011 года появилось открытое письмо президенту с требованием отставки Андрея Фурсенко. Его подписали такие деятели культуры, как Олег Табаков и Владимир Спиваков. «Учебные заведения творческой направленности на грани гибели. Причиной тому — вопиющая некомпетентность Министерства образования и науки РФ, которое предпринимает всё, чтобы от лучшего в мире творческого образования ничего не осталось. Вот лишь некоторые факты. Детские школы искусств по непонятным причинам отнесены к системе дополнительного образования и находятся в крайне беззащитном положении. Для их закрытия достаточно распоряжения главы муниципалитета. За последние годы в стране закрылись сотни творческих школ, и это далеко не предел», — говорилось в тексте письма. Несмотря на вереницу скандалов, после отставки Фурсенко был переведен в помощники президента РФ.

Наличие таких связей переводит группу энтузиастов, коей позиционировал в интервью себя и коллег Чехович, в разряд политически лоббируемых игроков. Примечательно, что впоследствии и самого Никитова заподозрили в заимствованиях при написании статей для научных журналов. По крайней мере, так показали результаты проверки через «Антиплагиат».

После повторного ухода с госслужбы Никитов работал заместителем гендиректора в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ им. Жуковского), а затем генеральным директором в Авиаметтелеком (главном центре информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации). В 2026 году Артемия представляли как председателя совета директоров компании «Антиплагиат».

Почему чиновника заподозрили в плагиате Узнать В 2013 году Министерство образования и науки опубликовало список наиболее «производительных» диссертационных советов и пообещало вплотную заняться ими, чтобы выяснить, почему в них защищается так много научных трудов. В этот список вошел Саратовский государственный социально-экономический университет, в котором подозрительно часто защищались российские чиновники. Помимо Артемия Никитова, там же засветился бывший директор Федерального центра тестирования Рособрнадзора, человек, отвечавший за внедрение ЕГЭ по стране, Сергей Пономаренко. Существующий при университете «Вестник СГСЭУ» тем временем становился основным местом для научных статей, необходимых для соискания научной степени. В 2011 году Никитов не пропустил ни одного выпуска издания из пяти, а в 2012-м напечатал три статьи. В марте 2013 года у него была запланирована защита докторской диссертации по экономике. Как указывает «Лента.ру», первая же статья в его автореферате («Вестник СГСЭУ», № 1 за 2011 год) грешила тем, что электронный адрес был указан не личный, а научного руководителя, а текст назвать оригинальным было нельзя. По данным издания, девять абзацев дословно совпадали с авторефератом кандидатской диссертации Наталии Силантьевой, защитившейся в том же диссертационном совете, но несколькими годами ранее. Это примерно треть текста. Среди других источников «заимствования» — аналитическая записка «Об основных направлениях организационно-экономического реформирования системы образования», подготовленная партией СПС не позднее 1999 года, книга «Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности» от 2006 года и программа правительства, написанная до 2001 года.

АО «Антиплагиат» также неоднократно связывали с фигурой 59-летнего экс-министра образования и науки РФ, ныне ректора МФТИ Дмитрия Ливанова. Он пришел на смену Андрею Фурсенко в 2012 году. Спустя год нахождения в должности на нового министра обрушился с критикой глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что программа «Антиплагиат» создана с целью подрыва репутации ученых, преподавателей и ректоров, а также призвал добиться отставки Ливанова.

«Представляете, какое поле для коррупции опять разводит наш министр образования?! По всей стране они сейчас внедрят и везде за деньги будут получать информацию, продавать информацию, — вещал Жириновский в Госдуме. — С чего вдруг исчезли из базы данных все диссертации помощников Ливанова? Боятся, что можно этот „Антиплагиат“ повернуть против них, против самого Ливанова. Вот схема: когда надо избавиться от чиновника, запустили „Антиплагиат“, и чиновник посрамлен, пошли идеи Ливанова. А уже никто не спорит, все боятся. А мы не боимся и будем разоблачать этого министра».

В марте 2013 года Владимир Жириновский во время «Часа заявлений» разразился тирадой об «Антиплагиате» и Дмитрии Ливанове Источник: Sozd.duma.gov.ru

Также на связь Ливанова с «Антиплагиатом» косвенно указывала экс-депутат Госдумы, ныне замминистра труда Ольга Баталина. Ее кандидатскую диссертацию также заподозрили в неправомерных заимствованиях. По словам Баталиной, сведения о якобы плагиате появляются одновременно с тем, как тот или иной депутат Госдумы занимает активную и очень неприятную для многих позицию».

«Вот и ко мне интерес появился только после того, как был перекрыт многомиллионный бизнес на торговле детьми в США, как появились обоснованные претензии к работе министра образования и науки Дмитрия Ливанова, как начали наступление на рекламу интимных услуг и порнографии в СМИ», — объясняла Ольга Баталина в том же марте 2013 года.

В своем обращении Баталина указывала на подозрительный факт: работы историка Василия Ключевского система «Антиплагиат» оценила на 0% оригинального авторского текста, а труды министра Ливанова — на все 100%.

Экс-министра образования Дмитрия Ливанова неоднократно связывали с системой «Антиплагиат» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После начала скандала пресс-служба Министерства образования разослала сообщения, в которых опровергла свою связь с «Антиплагиатом», а также аффилированность компании с Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

«Система разработана в инициативном порядке, какой-либо аттестации или аккредитации при министерстве либо ВАК не проходила. Использование таких программ осуществляется гражданами или организациями самостоятельно, вопрос платности использования устанавливается правообладателями — частными лицами», — гласило сообщение.

В аффилированности с «Антиплагиатом» также подозревали заместителя Ливанова — 52-летнего Игоря Федюкина. В министерстве он курировал науку, научную политику и деятельность Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Карьера Федюкина в Минобрнауки была неразрывно связана с делом о массовых фальсификациях диссертаций в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

Согласно заявлению министерства, научные работы составлялись из фрагментов чужих текстов, сопровождались фиктивными отзывами ведущих организаций и списками публикаций. В результате глава диссертационного совета МПГУ был уволен, а ряд кандидатов и докторов наук лишились ученой степени. Министерство заинтересовалось МПГУ после публикации списка «самых продуктивных диссертационных советов».

Диссертационный совет МПГУ оказался одним из самых продуктивных в период с 2009 по 2011 год. Этот факт породил проверку, в результате которой была выявлена массовая фальсификация научных работ Источник: читатель MSK1.RU

Чиновник положительно отзывался об АО «Антиплагиат», что вызывало неприятие некоторых политиков. В апреле 2013-го лидер ЛДПР Владимир Жириновский заподозрил Игоря Федюкина в подлоге документов и подделке диплома о высшем образовании. Жириновский отметил, что в диплом внесены исправления и все 40 дисциплин в зачетной книжке Федюкина записаны одной рукой. Свои доказательства парламентарий обещал направить в Следственный комитет.

«А вся эта выдуманная схема „Антиплагиат“, чтобы держать под контролем все академические и научные центры: смотрите, мы будем проверять вашу диссертацию. Это всё команда авантюристов, профанаторов, которая должна быть удалена из Министерства образования!» — цитировали Жириновского в интернете.

На фоне скандала в Российском государственном гуманитарном университете заявили, что по просьбе Минобрнауки проверят зачетку Федюкина. Однокурсники чиновника при этом заверили, что у них у всех были дипломы с такими же поправками. Спустя месяц Федюкин подал в отставку в связи с «давлением на министерство». По его мнению, в обществе пошла «кампания против министерства, начатая после разоблачения случаев плагиата и подтасовок в диссертациях». Произошедшее с ним экс-замминистра назвал «атакой».

В публичном поле этот кейс встретили неоднозначно. Пока некоторые парламентарии смаковали скандал, либерально настроенная «Новая газета» указывала, что отставка Федюкина — «лишь результат пиар-акции с использованием „блогеров“ и Жириновского, вступившегося за честь депутатского корпуса, львиная доля которого уличена в списывании текстов диссертаций».

Спустя месяц после скандала с якобы подделанным дипломом замминистра Минобрнауки Игорь Федюкин подал в отставку Источник: Открытый университет / YouTube

Загадочный «мусорщик» и сомнительные бизнес-партнеры

Сейчас у сервиса два юридических лица — АО «Антиплагиат» и АО «Антиплагиат группа компаний». В обоих генеральным директором выступает 52-летний москвич Виталий Фунтов. Несмотря на это, мужчина ведет непубличный образ жизни. Сведений в открытом доступе о нем практически нет.

Известно, что с 2012 по 2017 год Фунтов занимал пост генерального директора в полиграфической фирме «Полиграфик». Фирма была убыточной, участники ООО постоянно менялись. Впоследствии в 2017 году 100% компании отошло сейшельскому офшору «Международная Коммерческая Компания Ксарил Холдингс Лимитед», который выступает массовым учредителем фирм. Этому юридическому лицу принадлежали доли в 27 компаниях по всей России, из которых 26 ликвидированы. Примечательно, что офшор засветился в истории со скандальной клиникой «Глобал Мед» в Екатеринбурге.

Также Виталий Фунтов числился в учредителях закрытого акционерного общества (ЗАО) «Лаборатория Мирра» и (ЗАО) «Каширский мусороперерабатывающий завод». Оба предприятия особой активности не проявили, отсутствуют сведения и об их финансовой деятельности. Гораздо более значимы бизнес-партнеры Фунтова по этим двум фирмам — Игорь Карпачев и Андрей Секрет, занимавшиеся строительством и продажей земельных участков.

В 2009 году Карпачев пытался войти в Совет депутатов Каширского района. Тогда он указывал, что работает в «Миракс-Град». Вероятно, имелась в виду дочерняя компания Mirax Group Сергея Полонского, структуры которого занимались строительством башни «Федерация» в «Москва-Сити», ЖК «Дубровская слобода» и другой элитной недвижимости в столице. Как указывал «Ъ», после банкротства Mirаx Group некоторые выходцы из компании стали работать в застройщике ГК «Эксперт». Часть бизнес-интересов компании находилась в Реутове и пересекалась с деятельностью Андрея Секрета. Но вернемся к Карпачеву.

В 2011 году Игорь баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России», но не прошел. Есть и более темная страница в биографии мужчины: в 2013 году он засветился в криминальной хронике. В тот период его отец Владимир Карпачев руководил подмосковной Каширой, а сам Игорь был гендиректором главной управляющей компании города ЗАО «ЕЖКХ».

Как писал МК, вместе с замом отца Александром Андриевским Карпачев-младший вымогал у местного предпринимателя «налог» за предоставление подрядных договоров. Во время передачи денег мужчин задержала ФСБ. В итоге Андриевского отправили в колонию общего режима на четыре года. Карпачеву-младшему же удалось скрыться, и долгое время он находится в розыске.

Источник: мвд.рф

По имеющимся у MSK1.RU сведениям, отец Игоря, до того как стать главой Каширы, работал в МИЭМП — в тот период на должности проректора по финансам, а затем ректорский пост в вузе занимал уже знакомый нам Артемий Никитов.

Игорь Карпачев связан с АО «Антиплагиат» через ООО «Артиг» — в 2005 году эта фирма была одним из учредителей сервиса и владела мажоритарной долей (52%). Если верить ОКВЭД, «Артиг» занималось оказанием «прочих вспомогательных услуг для бизнеса». В 2007 году Карпачева представляли как председателя совета директоров «Антиплагиата». Где он находится сейчас и сняты ли с него обвинения, не сообщалось. Тем не менее долей в АО «Антиплагиат» «Артиг» владел до конца 2021 года.

В 2011 году Игорь Карпачев баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России» Источник: Vyborypro.ru

Гораздо меньшие доли в АО «Антиплагиат» отошли «Форексису» ученого Юрия Чеховича (33%) и правовой фирме «Воробьев, Секрет и партнеры» (15%). Что касается Андрея Секрета, то он через кипрские офшоры владел долями в нескольких строительных компаниях в Подмосковье. Речь идет об ООО «Бизнес-строй», ООО «РеутИнжиниринг», ООО «ЭкспертСтрой» и других. Как писал «Интерфакс», в 2013 году компанию «Бизнес-строй» оштрафовали на 6 миллионов рублей за незаконный сбор денег для долевого строительства жилых домов в Реутове. Впоследствии многие фирмы, которыми владел Секрет, были признаны банкротами и оставляли после себя десятки обманутых дольщиков. В частности, скандал возник с ЖК «Новокосино-2» на Носовихинском шоссе, который строили уже знакомые по истории Игоря Карпачева ГК «Эксперт» и «ЭкспертСтрой», связанный с Андреем Секретом.

Помимо этого, на Андрея Секрета также была зарегистрирована доля в ООО «Альфа-Ком» — это юридическое лицо многострадального ТЦ «Реутов парк» на том же Носовихинском шоссе. В комплексе неоднократно выявлялись нарушения пожарной безопасности и, как следствие, случались возгорания. В 2017 году доля Андрея была отдана в залог Сбербанку из-за неуплаты кредита. Находится ли предприниматель в России или уехал в страны многочисленных офшоров, которые фигурировали в его бизнесах, неизвестно.

ТЦ «Реутов Парк» находится поблизости от многострадального ЖК «Новокосино-2». Оба объекта принадлежали Андрею Секрету Источник: «Яндекс Карты»

К 2022 году все активы сконцентрировались в руках Фунтова. А спустя еще три года Юрий Чехович покинул компанию «Антиплагиат» и основал собственную. По словам ученого, причиной его увольнения стали различия во взглядах на дальнейшее развитие компании.

«В работе я всегда старался придерживаться принципов бизнеса с человеческим лицом: ставить во главу угла создание полезного и качественного продукта, а не сиюминутную выгоду, придерживаться честности и прозрачности в отношениях с клиентами, партнерами и сотрудниками, заботиться о сотрудниках, поддерживать справедливые условия для поставщиков и подрядчиков», — рассуждал Чехович.

Удалось расставить точки над многими i. Важный урок для меня — не сотрудничать с теми, с кем расходишься в ценностях, даже если сотрудничество сулит выгоды здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе различия в ценностях оказываются не «мелким неудобством», а пропастью, не оставляющей шансов на сотрудничество. Юрий Чехович основатель системы «Антиплагиат»

Несмотря на ошибки, достойного конкурента «Антиплагиату» так и не появилось. Сейчас он занимает практически монополистическое положение на рынке. Редакция MSK1.RU связалась с господином Фунтовым, чтобы узнать его мнение о «скандале с плачущей девочкой». Однако он заявил, что этот вопрос прокомментируют в пресс-службе АО. Зато на вопрос об аффилированности с чиновниками из Министерства образования Виталий всё же ответил.

«У нас нет никаких взаимоотношений с Министерством образования. У нас коммерческая организация, мы не заключали договор. В любом случае все комментарии опять-таки через пресс-службу», — заявил MSK1.RU Виталий Фунтов.

По просьбе господина Фунтова MSK1.RU обратился в пресс-службу компании, но ответы на вопросы журналистов на момент публикации не поступали.

Искусственный интеллект в работах: плюсы и минусы

Ситуация с «плачущей девочкой» из КемГу вызвала активную дискуссию и на уровне вузов. По словам сотрудников образовательной сферы, процент студентов, которые используют искусственный интеллект при написании работ, действительно высок. Как объясняет репетитор и автор студенческих работ на заказ Алина, проблемы с прохождением «Антиплагиата» возникают не только из-за алгоритмов системы, но и из-за лукавства студентов.

«Трудно судить, насколько люди писали сами. Да, человек говорит: „Я писал сам, а почему-то вылез искусственный интеллект“, хотя я смотрю текст и вижу сгенерированные конструкции. У людей очень исказилось понимание „я написал сам“, — рассказала она. — Иногда они забывают о том, что „написал сам“ — это полноценно написать самостоятельно текст. В общем, из-за стертости этой грани трудно судить. Но глобально, если текст написан действительно самостоятельно, такая проблема не возникала».

Сами же студенты называют проверку на содержание в текстах сгенерированного контента глупой. Тем более что в образовательные программы многих ведущих вузов включены курсы по изучению и применению нейросетей.

«Проверять курсовые и дипломные работы на наличие искусственного интеллекта и на этом основании не допускать их к оценке — это просто какая-то глупейшая вещь, и на дистанции 10–15 лет она будет выглядеть еще более глупо, — объясняет свою позицию студент московского вуза Арсений. — Нейросети — это валидный инструмент, позволяющий сократить время в поисках и написании рутинных вещей, которые раньше занимали тонну времени в любых исследованиях».

Бан искусственного интеллекта — это что-то на уровне бана парового двигателя в пользу телеги, потому что по старинке чувствуется правильнее. Или же наши чиновники и образовательные деятели считают искусственный интеллект игрушкой дьявола? Арсений студент московского вуза

«Запрет на применение искусственного интеллекта можно рассмотреть в двух гипотетических ситуациях: первая — нейросеть пишет плохой текст, который не имеет смысла, вторая — наоборот, хороший, но тогда от студента якобы не требуется усилий. Но тогда возникает вопрос: разве это не полная профнепригодность, если вы как комиссия не можете оценить, что это нейрослоп, который не имеет ценности? Если вас можно обмануть с помощью продвинутого перефразирования и написать „хорошее“ исследование, то насколько вообще нужно то, чем вы занимаетесь, этому миру?» — задается вопросами студент.

А как вы относитесь к использованию нейросетей? Положительно Отрицательно Не пользуюсь Напишу свое мнение в комментариях