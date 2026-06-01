Образование Фоторепортаж Да начнется ЕГЭ! Как прошел первый день экзаменов в Ярославле — фото

В этот раз школьники и не пытались пронести телефоны

В Ярославле прошли первые экзамены для 11-классников | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Куренной / 76.RU

1 июня в Ярославле, как и по всей России, стартовал основной период ЕГЭ. Первыми одиннадцатиклассники сдавали экзамены на выбор — по истории, литературе и химии.

Как рассказали в ярославском Министерстве образования, в этом году ЕГЭ сдают 6319 ярославцев.

«В нашем регионе на участие в экзамене по химии зарегистрировано 796 человек, по истории — 731, по литературе — 402, всего — 1929. Для проведения аттестации было задействовано 25 пунктов проведения экзамена. Все три экзамена прошли в штатном режиме, удаленных нет», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Расписание ЕГЭ в 2026 году | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Расписание ЕГЭ в 2026 году

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В этом году самым популярным предметом среди выпускников стало обществознание. Это уже классика. В пятерке лидеров — информатика, биология, химия и физика. Наименее популярными стали иностранные языки — китайский и испанский.

В день проведения экзамена мы побывали в школе № 25 на улице Угличская, 27. В учебном учреждении собрались десятки школьников. Одни пытались собраться с мыслями и побороть волнение, другие держались уверенно.

1 июня в России начался основной период ЕГЭ | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Обязательный пункт при сдаче экзамена: проход через металлодетектор | Источник: Александр Куренной / 76.RU
1 июня школьники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Результаты станут известны не позднее 16 июня | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Предметы по выбору выпускники сдают по желанию, результаты нужны для поступления в вузы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Первый инструктаж начинается в 09:50 | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Ровно в 10:00 начинается печать бланков | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В этот раз школьников попросили оставить воду в коридоре | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Как признаются сами школьники, главное перед экзаменами — хорошо выспаться и сытно позавтракать | Источник: Александр Куренной / 76.RU
За несколько минут до | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы публиковали советы репетитора о том, как сдать ЕГЭ на 100 баллов, а также публиковали откровения студентки, которая плакала из-за экзамена.

Для удобства выпускников мы подготовили памятку обо всех правилах проведения экзамена.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
49 минут
Да я бы всем бесплатно ходил и подсказывал ответы под видом поиска шпаргалок.
