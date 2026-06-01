Да начнется ЕГЭ! Как прошел первый день экзаменов в Ярославле — фото

В Ярославле прошли первые экзамены для 11-классников Источник: Александр Куренной / 76.RU

1 июня в Ярославле, как и по всей России, стартовал основной период ЕГЭ. Первыми одиннадцатиклассники сдавали экзамены на выбор — по истории, литературе и химии.

Как рассказали в ярославском Министерстве образования, в этом году ЕГЭ сдают 6319 ярославцев.

«В нашем регионе на участие в экзамене по химии зарегистрировано 796 человек, по истории — 731, по литературе — 402, всего — 1929. Для проведения аттестации было задействовано 25 пунктов проведения экзамена. Все три экзамена прошли в штатном режиме, удаленных нет», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

В этом году самым популярным предметом среди выпускников стало обществознание. Это уже классика. В пятерке лидеров — информатика, биология, химия и физика. Наименее популярными стали иностранные языки — китайский и испанский.

В день проведения экзамена мы побывали в школе № 25 на улице Угличская, 27. В учебном учреждении собрались десятки школьников. Одни пытались собраться с мыслями и побороть волнение, другие держались уверенно.

