Образование Тест Тест для самых умных ярославцев: 10 заданий, которые вы вряд ли пройдете без ошибок

Наберите хотя бы 7/10, если у вас действительно высокий IQ

На то, чтобы узнать всё на свете, может не хватить жизни. Чтобы вы могли быстрее и увлекательнее пополнить свой багаж знаний, мы и придумываем свои тесты

Думаете, вас уже невозможно ничем удивить, а школьная программа ответила на все вопросы о мире? Давайте проверим! В нашем сегодняшнем тесте нет банальных вопросов из серии «в каком году крестили Русь» или «какая столица у Франции». Здесь вам понадобятся не просто школьные знания, а настоящая детективная логика, умение связывать неожиданные факты и капелька интуиции. Готовы выяснить, насколько глубок ваш кругозор, или интеллект пасует перед загадками истории и природы?

Пройдите 10 вопросов, которые заставят ваши извилины работать на максимум, и узнайте, можете ли вы гордо звать себя знатоком!

1 / 10

Какое культовое произведение Леонардо да Винчи было создано экспериментальными красками прямо по сухой стене, из-за чего начало разрушаться еще при жизни самого мастера?

  • «Мадонна с гвоздикой»

  • Роспись потолка в Дощатом зале в Замке Сфорца

  • «Тайная вечеря»

  • Портреты герцогов Миланских с детьми

2 / 10

Какая популярная во всём мире пряность на самом деле является не высушенным плодом или корнем, а нераскрывшимся цветочным бутоном тропического дерева?

  • Куркума

  • Ваниль

  • Гвоздика

  • Корица

3 / 10

В Тихом океане находится знаменитая Марианская впадина глубиной около 11 000 метров. Если бы мы могли опустить туда гору Эверест, сколько примерно метров воды осталось бы над ее вершиной?

  • Около 4000 метров

  • Эверест возвышался бы над поверхностью океана

  • Около 2000 метров

  • Около 3000 метров

4 / 10

Какая надпись скрывается под черным слоем краски картины Казимира Малевича «Черный квадрат»?

  • «Видишь суслика? А он есть»

  • «Битва негров в темной пещере»

  • «Найди кота»

  • Нет там никакой надписи

5 / 10

Какое знаменитое мистическое произведение родилось благодаря спору между поэтом лордом Байроном, Мэри Шелли и ее мужем о том, кто напишет самый жуткий рассказ?

  • «Судьба Перкина Уорбека»

  • «Последний человек»

  • «Франкенштейн, или Современный Прометей»

  • «Дракула»

6 / 10

В этой стране официально используется календарь, который отстает от привычного нам григорианского примерно на 7–8 лет. Кроме того, год в этом календаре состоит из 12 месяцев по 30 дней и одного короткого тринадцатого месяца, из-за чего Новый год там празднуют в сентябре. Что это за страна?

  • Эфиопия

  • Багамы

  • Намибия

  • Белиз

7 / 10

Если бы мы могли поместить все планеты Солнечной системы в гигантский космический океан, одна из них не утонула бы, а плавала бы на поверхности воды из-за своей крайне низкой плотности. Какая это планета?

  • Сатурн

  • Марс

  • Меркурий

  • Венера

8 / 10

Какое крошечное земноводное существо способно зимой полностью замерзать до состояния ледышки (у него останавливается сердце и дыхание), а весной благополучно оттаивать и продолжать жить как ни в чем не бывало?

  • Гребенчатый тритон

  • Лесная лягушка

  • Рогатая лягушка

  • Китайская исполинская саламандра

9 / 10

Какое всем известное дерево является самым древним из ныне существующих на Земле видов (ученые называют его «живым ископаемым»), поскольку оно росло еще в эпоху динозавров и не изменилось за 200 миллионов лет?

  • Гинкго двулопастный

  • Тополь

  • Старый Тикко

  • Можжевельник Беннетта

10 / 10

Название какого популярного во всем мире соуса на самом деле переводится с китайского диалекта амой как «рассол засоленной рыбы» или «сок моллюсков», хотя сегодня этот соус делают совсем из других ингредиентов?

  • Майонез

  • Терияки

  • Кетчуп

  • Горчица

Илья Ненко
Знание Обучение Эрудиция Развлечение Кругозор
