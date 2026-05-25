Тест для самых умных ярославцев: 10 заданий, которые вы вряд ли пройдете без ошибок

Думаете, вас уже невозможно ничем удивить, а школьная программа ответила на все вопросы о мире? Давайте проверим! В нашем сегодняшнем тесте нет банальных вопросов из серии «в каком году крестили Русь» или «какая столица у Франции». Здесь вам понадобятся не просто школьные знания, а настоящая детективная логика, умение связывать неожиданные факты и капелька интуиции. Готовы выяснить, насколько глубок ваш кругозор, или интеллект пасует перед загадками истории и природы?
Пройдите 10 вопросов, которые заставят ваши извилины работать на максимум, и узнайте, можете ли вы гордо звать себя знатоком!
Какое культовое произведение Леонардо да Винчи было создано экспериментальными красками прямо по сухой стене, из-за чего начало разрушаться еще при жизни самого мастера?
«Мадонна с гвоздикой»
Роспись потолка в Дощатом зале в Замке Сфорца
«Тайная вечеря»
Портреты герцогов Миланских с детьми
Какая популярная во всём мире пряность на самом деле является не высушенным плодом или корнем, а нераскрывшимся цветочным бутоном тропического дерева?
Куркума
Ваниль
Гвоздика
Корица
В Тихом океане находится знаменитая Марианская впадина глубиной около 11 000 метров. Если бы мы могли опустить туда гору Эверест, сколько примерно метров воды осталось бы над ее вершиной?
Около 4000 метров
Эверест возвышался бы над поверхностью океана
Около 2000 метров
Около 3000 метров
Какая надпись скрывается под черным слоем краски картины Казимира Малевича «Черный квадрат»?
«Видишь суслика? А он есть»
«Битва негров в темной пещере»
«Найди кота»
Нет там никакой надписи
Какое знаменитое мистическое произведение родилось благодаря спору между поэтом лордом Байроном, Мэри Шелли и ее мужем о том, кто напишет самый жуткий рассказ?
«Судьба Перкина Уорбека»
«Последний человек»
«Франкенштейн, или Современный Прометей»
«Дракула»
В этой стране официально используется календарь, который отстает от привычного нам григорианского примерно на 7–8 лет. Кроме того, год в этом календаре состоит из 12 месяцев по 30 дней и одного короткого тринадцатого месяца, из-за чего Новый год там празднуют в сентябре. Что это за страна?
Эфиопия
Багамы
Намибия
Белиз
Если бы мы могли поместить все планеты Солнечной системы в гигантский космический океан, одна из них не утонула бы, а плавала бы на поверхности воды из-за своей крайне низкой плотности. Какая это планета?
Сатурн
Марс
Меркурий
Венера
Какое крошечное земноводное существо способно зимой полностью замерзать до состояния ледышки (у него останавливается сердце и дыхание), а весной благополучно оттаивать и продолжать жить как ни в чем не бывало?
Гребенчатый тритон
Лесная лягушка
Рогатая лягушка
Китайская исполинская саламандра
Какое всем известное дерево является самым древним из ныне существующих на Земле видов (ученые называют его «живым ископаемым»), поскольку оно росло еще в эпоху динозавров и не изменилось за 200 миллионов лет?
Гинкго двулопастный
Тополь
Старый Тикко
Можжевельник Беннетта
Название какого популярного во всем мире соуса на самом деле переводится с китайского диалекта амой как «рассол засоленной рыбы» или «сок моллюсков», хотя сегодня этот соус делают совсем из других ингредиентов?
Майонез
Терияки
Кетчуп
Горчица