Как школьники рискуют провалить ЕГЭ: главные ошибки на экзамене

Школьникам стоит отказаться от слов «скуф», «краш» и прочих сленговых неологизмов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Перед сдачей ЕГЭ необходимо не только хорошо подготовиться к тестированию, но и учитывать ряд правил, так как на некоторых экзаменах велика вероятность потерять важные баллы. С чем лучше не рисковать, рассказала эксперт Минпросвещения Ирина Аржанова.

По ее словам, если сочинение ЕГЭ будет переполнено сленговыми словами типа «скуф», то выпускник может потерять один балл. Всё потому, что экзамен по русскому языку направлен на проверку знаний в области современного русского литературного языка.

«Я разделяю мнение экспертов, что без сленга можно и нужно обойтись в задании 27 — сочинении. Если все-таки текст будет пестрить сленгом и неологизмами, работа потеряет балл по этическому критерию. Да, один балл — это не так существенно, но иногда именно его может и не хватить», — отметила эксперт в разговоре с «Абзацем».

Аржанова считает, что школьникам стоит отказаться от слов «скуф», «краш» и прочих сленговых неологизмов. Словарный запас можно расширять системно, с начальной школы, не пренебрегать самостоятельным написанием работ по развитию речи, а также читать качественную литературу. Тогда не возникнет вопрос об использовании стилистически окрашенной лексики, включая сленговые выражения.