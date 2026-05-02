95% людей провалят этот тест по географии. А вы справитесь?

Вы уверены, что хорошо знаете планету, на которой живете? География — это не только скучные столицы и контурные карты. Это места, где граница проходит через кухонный стол, города, где запрещено умирать, и океаны без единого берега. Мы собрали факты, которые заставят вас усомниться в привычной карте мира. Готовы проверить свои интуицию, логику, а то и энциклопедические знания?