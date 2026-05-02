95% людей провалят этот тест по географии. А вы справитесь?

Вы уверены, что хорошо знаете планету, на которой живете? География — это не только скучные столицы и контурные карты. Это места, где граница проходит через кухонный стол, города, где запрещено умирать, и океаны без единого берега. Мы собрали факты, которые заставят вас усомниться в привычной карте мира. Готовы проверить свои интуицию, логику, а то и энциклопедические знания?
Какая гора технически является самой высокой на Земле, если измерять ее от самого подножия, которое находится под водой, а не от уровня моря?
Эверест
К2
Мауна-Кеа
Эльбрус
Существует ли на Земле место, где можно стоять одновременно в четырех странах?
Да, в Европе
Да, в Африке
Да, в Южной Америке
Нет, только в трех
Где находится «Полюс недоступности» — место на суше, максимально удаленное от всех океанов?
В центре Сахары
В глубине Австралии
В Китае
В центре Антарктиды
У какой страны самая длинная сухопутная граница с Францией?
У Испании
У Германии
У Бразилии
У Италии
Какое государство состоит из более чем 17 000 островов, разбросанных по обе стороны экватора?
Мальдивы
Филиппины
Индонезия
Япония
В какой стране находится город, где запрещено умирать и рожать детей?
В России
В Норвегии
В Мексике
Во Вьетнаме
В какой стране можно найти реку, которая течет в двух разных направлениях в зависимости от сезона?
В Бразилии
В Камбодже
В Египте
В Индии
В какой стране находится самый большой в мире бассейн, который заполняется водой прямо из океана?
В ОАЭ
В Чили
В Австралии
В Таиланде
В каком американском штате находится самая северная, самая восточная и самая западная точка США одновременно?
Гавайи
Мэн
Аляска
Калифорния
Существует ли на Земле территория, на которую официально не претендует ни одно государство (так называемое ничейное пятно)?
Нет, вся суша поделена
Да, в Африке
Да, в центре Европы
Да, это целый остров в Тихом океане