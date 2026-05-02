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Образование Тест 95% людей провалят этот тест по географии. А вы справитесь?

95% людей провалят этот тест по географии. А вы справитесь?

Мы подобрали для него действительно сложные вопросы

1 220
Вы знаете всё даже о подмышках мира или родной двор ближе всего? | Источник: кадр из фильма «Синьор Робинзон» (12+), реж. Серджо Корбуччи, 1976 годВы знаете всё даже о подмышках мира или родной двор ближе всего? | Источник: кадр из фильма «Синьор Робинзон» (12+), реж. Серджо Корбуччи, 1976 год

Вы знаете всё даже о подмышках мира или родной двор ближе всего?

Источник:

кадр из фильма «Синьор Робинзон» (12+), реж. Серджо Корбуччи, 1976 год

Вы уверены, что хорошо знаете планету, на которой живете? География — это не только скучные столицы и контурные карты. Это места, где граница проходит через кухонный стол, города, где запрещено умирать, и океаны без единого берега. Мы собрали факты, которые заставят вас усомниться в привычной карте мира. Готовы проверить свои интуицию, логику, а то и энциклопедические знания?

ТестПройден 261 раз
1 / 10

Какая гора технически является самой высокой на Земле, если измерять ее от самого подножия, которое находится под водой, а не от уровня моря?

  • Эверест

  • К2

  • Мауна-Кеа

  • Эльбрус

2 / 10

Существует ли на Земле место, где можно стоять одновременно в четырех странах?

  • Да, в Европе

  • Да, в Африке

  • Да, в Южной Америке

  • Нет, только в трех

3 / 10

Где находится «Полюс недоступности» — место на суше, максимально удаленное от всех океанов?

  • В центре Сахары

  • В глубине Австралии

  • В Китае

  • В центре Антарктиды

4 / 10

У какой страны самая длинная сухопутная граница с Францией?

  • У Испании

  • У Германии

  • У Бразилии

  • У Италии

5 / 10

Какое государство состоит из более чем 17 000 островов, разбросанных по обе стороны экватора?

  • Мальдивы

  • Филиппины

  • Индонезия

  • Япония

6 / 10

В какой стране находится город, где запрещено умирать и рожать детей?

  • В России

  • В Норвегии

  • В Мексике

  • Во Вьетнаме

7 / 10

В какой стране можно найти реку, которая течет в двух разных направлениях в зависимости от сезона?

  • В Бразилии

  • В Камбодже

  • В Египте

  • В Индии

8 / 10

В какой стране находится самый большой в мире бассейн, который заполняется водой прямо из океана?

  • В ОАЭ

  • В Чили

  • В Австралии

  • В Таиланде

9 / 10

В каком американском штате находится самая северная, самая восточная и самая западная точка США одновременно?

  • Гавайи

  • Мэн

  • Аляска

  • Калифорния

10 / 10

Существует ли на Земле территория, на которую официально не претендует ни одно государство (так называемое ничейное пятно)?

  • Нет, вся суша поделена

  • Да, в Африке

  • Да, в центре Европы

  • Да, это целый остров в Тихом океане

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Знание Образование Обучение Развлечение География
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Комментарии
3
Гость
3 мая, 09:34
Шпицберген это Россия.Медведев подарил зря.
Гость
3 мая, 00:34
8 из 10.
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Гость
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