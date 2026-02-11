Сложный тест на эрудицию: редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов

Вряд ли можно сказать, что мы знаем всё на свете, но попробовать изучить мир и окружающие нас факты никогда не поздно. Специально для этого и появился наш тест на эрудицию. В нем одни смогут почерпнуть много нового, а другие проверят, насколько они всезнающи. Подозреваем, что первых будет больше. Мы даже провели исследование (в офисе), которое показало: без ошибок на все вопросы ответил только один человек — тот, который этот тест и составлял. А у вас получится дойти до конца, ни разу не ошибившись? Всем умникам, знатокам, профессорам ну и просто гениям — приготовиться.
Практически во всех птичьих парах яйца высиживает самка. Исключение — императорский пингвин и…
- Киви
- Какаду
- Зяблик
- Альбатрос
Как называется денежная единица Монголии?
Туман
Тугрик
Шиллинг
Рупия
Кто из авторов Серебряного века написал это стихотворение?
Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой, невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.
- Сергей Есенин
- Борис Пастернак
- Александр Блок
- Осип Мандельштам
Какой древний город считается первым мегаполисом в мире?
Рим
Вавилон
Урук
Афины
- Храм Артемиды Эфесской
- Висячие сады Семирамиды
- Тадж-Махал
- Колосс Родосский
- Поджелудочная железа
- Селезенка
- Печень
- Почки
- 47
- 240
- 519
- 160
- Ситуация, в которой выигрыш достается победителю из-за высокого статуса
- Намеренное поражение в бою, чтобы обмануть противника
- Победа, которая досталась слишком высокой ценой
- Отказ сражаться одной стороной, что приводит к концу войны
- Разделяй и властвуй
- Закон суров, но таков закон
Человек человеку — волк
- Сказано — сделано
Двоюродным братом
Племянником
Сыном
Внуком