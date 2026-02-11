НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

вос.

 756мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в предприятие
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Образование Тест Сложный тест на эрудицию: редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов

Сложный тест на эрудицию: редкий знаток ответит хотя бы на половину вопросов

Сколько из них осилите вы?

2 187
Человека, который как следует готовится к интеллектуальным испытаниям, видно издалека | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧеловека, который как следует готовится к интеллектуальным испытаниям, видно издалека | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Человека, который как следует готовится к интеллектуальным испытаниям, видно издалека

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вряд ли можно сказать, что мы знаем всё на свете, но попробовать изучить мир и окружающие нас факты никогда не поздно. Специально для этого и появился наш тест на эрудицию. В нем одни смогут почерпнуть много нового, а другие проверят, насколько они всезнающи. Подозреваем, что первых будет больше. Мы даже провели исследование (в офисе), которое показало: без ошибок на все вопросы ответил только один человек — тот, который этот тест и составлял. А у вас получится дойти до конца, ни разу не ошибившись? Всем умникам, знатокам, профессорам ну и просто гениям — приготовиться.

Пройден 754 раза
1 / 10

Практически во всех птичьих парах яйца высиживает самка. Исключение — императорский пингвин и…

  • Киви
  • Какаду
  • Зяблик
  • Альбатрос
2 / 10

Как называется денежная единица Монголии?

  • Туман

  • Тугрик

  • Шиллинг

  • Рупия

3 / 10

Кто из авторов Серебряного века написал это стихотворение?

Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой, невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

  • Сергей Есенин
  • Борис Пастернак
  • Александр Блок
  • Осип Мандельштам
4 / 10

Какой древний город считается первым мегаполисом в мире?

  • Рим

  • Вавилон

  • Урук

  • Афины

5 / 10
Можете назвать в этом списке лишнее чудо света?
  • Храм Артемиды Эфесской
  • Висячие сады Семирамиды
  • Тадж-Махал
  • Колосс Родосский
6 / 10
Какой орган в организме человека отвечает за выработку инсулина?
  • Поджелудочная железа
  • Селезенка
  • Печень
  • Почки
7 / 10
Какое число записывается римскими цифрами как CLX?
  • 47
  • 240
  • 519
  • 160
8 / 10
Возможно, вы слышали такое выражение — «пиррова победа». Что оно значит?
  • Ситуация, в которой выигрыш достается победителю из-за высокого статуса
  • Намеренное поражение в бою, чтобы обмануть противника
  • Победа, которая досталась слишком высокой ценой
  • Отказ сражаться одной стороной, что приводит к концу войны
9 / 10
Знаменитое латинское выражение гласит: dura lex sed lex. А что это значит?
  • Разделяй и властвуй
  • Закон суров, но таков закон

  • Человек человеку — волк

  • Сказано — сделано
10 / 10
Кем приходится Петр II Петру I?

  • Двоюродным братом

  • Племянником

  • Сыном

  • Внуком

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Эрудиция Знание Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
11 февраля, 17:14
ИСПРАВЬТЕ!!!!! Урук Первым мегаполисом в мире считается шумерский город Урук, расположенный в южной Месопотамии (современный Ирак). Он достиг своего расцвета примерно в 3500–2800 гг. до н. э., задолго до возвышения Вавилона, став крупнейшим центром с развитой городской инфраструктурой, населением в десятки тысяч человек и сложной социальной структурой.
Гость
11 февраля, 19:58
У страусов самцы тоже высиживают яйца
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Рекомендуем