Образование Тест Ярославские школьники справятся с этим тестом одной левой, но у взрослых шансов нет. Спорим?

Ярославские школьники справятся с этим тестом одной левой, но у взрослых шансов нет. Спорим?

Чем дальше вы от парты, тем меньше возможность победить

Если вам задать вопрос из школьной программы, как быстро вы найдете на него ответ? И найдете ли?

Если вам задать вопрос из школьной программы, как быстро вы найдете на него ответ? И найдете ли?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сколько раз вы думали, что полученные в школе знания вам никогда не пригодятся? Именно сейчас мы предоставляем вам прекрасную возможность убедиться в том, что рано или поздно сгодится каждая мелочь, сохранившаяся в глубине сознания. Если вы не прогуливали школу слишком часто, были внимательны и не упускали ни одной детали, с этим тестом вы запросто справитесь. И покажите вопросы своим детям, проверьте, кто ответит на них лучше.

ТестПройден 1293 раза
1 / 10

Каждый знает, что число пи приблизительно равно 3,14. А третью цифру после запятой назовете?

  • 1

  • 4

  • 8

  • 5

2 / 10

Кто в басне Крылова «Свинья под дубом» предупреждал свинью о том, что дуб может засохнуть, если продолжать рыть под ним землю?

  • Ворон

  • Другая свинья

  • Гусь

  • Куропатка

3 / 10

Сколько хромосом в норме должно быть у человека?

  • 46

  • 23

  • 52

  • 22

4 / 10

При каком правителе в России отменили крепостное право?

  • При Александре II

  • При Николае I

  • При Петре I

  • При Иване IV

5 / 10

Какой по счету планетой от Солнца является Земля?

  • Восьмой

  • Пятой

  • Третьей

  • Седьмой

6 / 10

Какой из перечисленных ниже городов не является столицей государства?

  • Сан-Паулу

  • Канберра

  • Любляна

  • Будапешт

7 / 10

Какой океан самый большой?

  • Индийский

  • Северный Ледовитый

  • Тихий

  • Атлантический

8 / 10

Как называется путь, который проходит планета вокруг Солнца?

  • Орбита

  • Солнечный путь

  • Млечный путь

  • Спутниковый путь

9 / 10

Какой энергией обладают движущиеся объекты?

  • Кинетической

  • Тепловой

  • Гравитационной

  • Потенциальной

10 / 10

Кто из этих знаменитостей существовал на самом деле?

  • Остап Бендер

  • Козьма Прутков

  • Василий Теркин

  • Вещий Олег

Любите такой формат? Попробуйте также пройти наш быстрый тест по географии.

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Комментарии
6
Гость
23 января, 12:53
Ненко, в советские времена существовала поговорка - кто спорит, тот г не стоит. Поэтому с заголовками поаккуратнее
Гость
23 января, 14:03
Вы не спорите, вы хамите. И то, что в вашем круге общения взрослые не знают общеизвестной элементарщины, тоже очень показательно.
Гость
