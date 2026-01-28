«Зарплаты в 30 тысяч — это же смех»: педагоги — о предложении Путина увеличить рабочий день в детсадах

Многие детские сады сейчас работают 12 часов Источник: Семен Казьмин / 74.RU

График детсадов нужно продлить до 20:00, чтобы женщины могли быстрее возвращаться к работе после рождения ребенка, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что кабмин проработает вопрос с губернаторами. Но сами педагоги, как выяснил 74.RU, не в восторге от такой идеи. Более того, по их мнению, это может негативно сказаться на психике малышей. Подробнее, что об инициативе властей думают воспитатели, родители и психологи — в материале 74.RU.

«Поувольняются те, кто остался»

Садики в стране работают, как правило, 12 часов — с 07:00 до 19:00. Воспитатели признают, что многие родители забирают детей до шести часов вечера, до семи остаются единицы. Поэтому острой потребности в увеличении рабочего дня работники дошкольных учреждений не видят.

«Актуально сделать дежурные группы, — считает воспитатель детского сада. — Обычно в группах остается по несколько человек до 19 часов, так пусть по инициативе заведующей создается одна дежурная группа, и воспитатели бы дежурили там по очереди, раз в неделю, например. Если работать каждый день до 20 часов, то у нас, у педагогов, не будет личного времени. Сейчас и так некому работать: зарплаты в 30 тысяч — это же смех, так еще поувольняются те, кто остался. Честно, специалистов в дошкольном образовании осталось очень мало, людей, которые бы работали по профессии, приходят в основном с переподготовкой».

Заведующие, с которыми мы поговорили, тоже не видят смысла в продлении рабочего дня.

«Инициатива озвучена, а никаких механизмов не предложено, много непонятных нюансов и вопросов, — говорит заведующая одного из детсадов Челябинска. — С одной стороны, я понимаю родителей, для кого-то это действительно будет удобно. Но, с другой стороны, в садике ведь есть такая проблема, как кадровый голод, — это практически везде так. Воспитатели работают порой весь день, когда нет второго педагога, а у них ведь тоже свои дети есть. И тут рабочий день еще увеличится? Допустим, ладно, подстроятся, но тогда надо будет менять весь режим, работу других сотрудников. Если ребенок будет уходить позже, значит, и ужин должен быть позже, порядок дня придется менять».

«Мы подстроимся, решим, как организовать педагогов, но тут встает вопрос оплаты. Я сомневаюсь, что у государства найдется финансирование этой инициативы, — делится мнением еще одна заведующая детсада. — Другой момент — моральный: мы бьем тревогу, потому что родители должны проводить время со своим ребенком. А они будут с ним только спать, если будут забирать в восемь часов вечера, ведь по режиму в девять уже пора ложиться».

«Исключение, но не норма»

Психологи говорят, что находиться больше 12 часов в садике для детской психики даже опасно: нервная система ребенка не рассчитана на столь длительную нагрузку.

«Дежурные группы нужны, но по реальной потребности родителей, а просто такое делать — это калечить психику детей, — объясняет психолог детского сада в Центральном районе. — Увеличение времени пребывания дошкольников в садике до 13 часов — неблагоприятное и рискованное решение. К 10–11-му часу пребывания у большинства детей наблюдается выраженное истощение: снижается самоконтроль, усиливается тревожность, появляются поведенческие и психосоматические реакции. Продление дня усиливает разрыв с значимым взрослым и подрывает базовое чувство безопасности ребенка. При 13-часовом режиме ребенок фактически живет в учреждении, а не в семье. Это смещает приоритеты развития: вместо эмоциональной стабильности формируется приспособление к выживанию в среде требований. Такой формат допустим лишь как исключение, а не норма».

Увеличьте им просто зарплату

«Я работаю до 18:00, за ребенком приезжаю в 18:40, и он остается всегда последний, — рассказывает мама дошкольника Елена. — Воспитатель часто смотрит на меня такими глазами осуждающими, что, мол, я раньше не могла забрать. А я не могла. Считаю, что не надо работу им продлевать до 20 часов, хотелось бы, чтобы они работали просто по графику — раз до 19, так до 19, чтобы не казнили ни взглядами, ни словами».

В каких-то садиках давно сделали дежурные группы.

«У нас со всего садика в 17:30 детей ведут в дежурные группы — одна дежурная группа на четыре группы, — говорит другая мама. — Воспитатель дежурит до 19:00 раз в неделю примерно. Последнего ребенка забирают в 18:30 — это самое позднее. Я сама забираю одна из последних, но мой ребенок сам просит об этом, садик ему нравится, с детьми обожает играть».

«Не надо увеличивать время работы бедным воспитателям, увеличьте им просто зарплату, — замечает еще одна родительница. — По факту этим будут пользоваться мамы, которые сидят в декрете со вторым ребенком, или неработающие мамы, чтобы отдохнуть».

В региональном министерстве образования и науки рассказали 74.RU, сколько воспитателей сейчас не хватает в Челябинской области. Конкретной цифры не назвали, а лишь сказали, что укомплектованность детских садов более 95 процентов.

«Подавляющее большинство дошкольных образовательных организаций работает по 12-часовому режиму, что соответствует стандартному графику. Для удовлетворения индивидуальных потребностей семей, в частности родителей, занятых на производстве со сменным графиком, при детских садах формируются дежурные группы. Также доступны несколько организаций с круглосуточным пребыванием, где на данный момент сохраняется невысокий спрос и имеются свободные места», — прокомментировал 74.RU заместитель министра образования и науки Челябинской области Антон Туманов.

На конец 2024 года в детских садах по всей России вакантными оставались 183 тыс. ставок, что составляет около 10% от нужного штата. Об этом пишет проект «Если быть точным».

Среди незаполненных позиций — 40 тыс. воспитателей, 26 тыс. младших воспитателей, 9 тыс. музыкальных руководителей и 3,5 тыс. медицинских работников.

Проект сообщает, что число молодых сотрудников постоянно сокращается — вероятно, из-за низкого уровня оплаты труда.

По данным Базы показателей муниципальных образований, средняя зарплата сотрудников детских садов (и педагогов, и младшего персонала) в России — 40,7 тыс. рублей в месяц. Медианный показатель ниже — 36,9 тыс. рублей.