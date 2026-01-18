Школьников ждет важное изменение: им придется учиться по новому единому учебнику — в чем его особенность

Новым учебником начнут пользоваться уже через несколько лет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Русское географическое общество (РГО) разрабатывает новый учебник по географии для 5–11-х классов. В отличие от традиционного акцента на зарубежные страны новый курс будет сосредоточен на изучении России.

«В учебнике фокус на изучении России и современных технологий. <…> В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Он отметил, что в новых учебниках будут использоваться новые технологии: в них появятся задания с использованием ИИ и цифровых карт. В комплекте с учебниками также будут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.

Гуров отметил, что новый учебник будет единым для всех школ страны — от Калининграда до Владивостока. РГО совместно с Минпросвещения проводит опросы среди учителей, родителей и самих школьников. Их мнение обещают учесть при разработке учебника, пишет ТАСС.

Президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что разработку нового учебника планируют завершить к 2028 году.