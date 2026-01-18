НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

5 м/c,

зап.

 767мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Жизнь с четверняшками
ДТП с автобусами
История зоотаксиста
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Образование Школьников ждет важное изменение: им придется учиться по новому единому учебнику — в чем его особенность

Школьников ждет важное изменение: им придется учиться по новому единому учебнику — в чем его особенность

Курс станет одинаковым для всех школ страны

157
Новым учебником начнут пользоваться уже через несколько лет | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНовым учебником начнут пользоваться уже через несколько лет | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Новым учебником начнут пользоваться уже через несколько лет

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Русское географическое общество (РГО) разрабатывает новый учебник по географии для 5–11-х классов. В отличие от традиционного акцента на зарубежные страны новый курс будет сосредоточен на изучении России.

«В учебнике фокус на изучении России и современных технологий. <…> В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Он отметил, что в новых учебниках будут использоваться новые технологии: в них появятся задания с использованием ИИ и цифровых карт. В комплекте с учебниками также будут методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.

Гуров отметил, что новый учебник будет единым для всех школ страны — от Калининграда до Владивостока. РГО совместно с Минпросвещения проводит опросы среди учителей, родителей и самих школьников. Их мнение обещают учесть при разработке учебника, пишет ТАСС.

Президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что разработку нового учебника планируют завершить к 2028 году.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году в школах появится новый предмет, а ОГЭ и ЕГЭ ждут значительные изменения. Подробнее обо всех нововведениях читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Школа География Учебник Ученик Курс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
А если нет Интернета? Какие цифровые карты?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем