Лазарев сам как школьник, а Плющенко не выспался: как отметили звезды 1 Сентября

Узнаёте, чьи это дети? Листайте нашу подборку и скоро всех увидите Источник: Сергей Лазарев / T.me

Первое сентября — это испытание не столько для детей, сколько для их родителей. Школьникам разве что надо встать раньше, чем они делали это всё лето, одеться понаряднее и прическу сделать (впрочем, кто-то может обойтись и без нее). А родителям: всё погладить, подготовить, нарвать цветов для учительницы, не забыть выключить утюг перед выходом из дома, а на линейке — обязательно сфотографироваться и опубликовать снимок у себя в блоге.

Путем элементарного жребия мы выбрали самого незанятого в школьных линейках человека в нашей редакции и попросили его пробежаться по блогам звездных родителей, чтобы и вы могли посмотреть, как отметили 1 Сентября Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Екатерина Волкова, Джигановы и прочие причастные.

Лера Кудрявцева воссоединилась с оскорбившим ее Игорем Макаровым ради школьной линейки дочери. Сегодня Маша пошла в первый класс.

Также вместе на школьной линейке оказались Дмитрий и Полина Дибровы, в семье которых выдалось то еще лето.

— Сегодня праздник в нашей школе, завтра ребята отправляются на учебу, — написала Полина. — Всё, лето закончилось. А жаль. И да, все мальчики в одной школе.

Всех детей в одну школу повел и Иван Ургант.

— Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий, — напутствовал ведущий своих детей.

Одной большой семьей пошли сегодня в школу Джигановы — Денис Устименко-Вейнштеин, Оксана Самойлова и их дети. Единственный, кому пока не надо за парту, это младший сын Джигана.

— С 1 Сентября вас, мои дорогие мамочки. Всем желаю терпения. До сих пор не понимаю, почему мы должны ходить в школу, мы ж уже свое отмучились. Я посчитала, и получается, я буду ходить в школу до 50 лет.

Актриса Екатерина Волкова пошла сегодня в школу со своей дочерью, которая перешла в восьмой класс.

— На мой блог за столько лет было подписано много учеников, потом студентов, а теперь уже родителей. И я передам совет от нас всех, бывалых (надеюсь, вы меня поддержите): ребята, не зубрите ради оценок. Учитесь ради интереса, там и оценки подтянутся, — посоветовала Екатерина. — А еще дружите не ради чего-то, а просто ради искренности. Такие друзья на всю жизнь. И обязательно гордитесь успехами, даже самыми маленькими! Желаю всем удачи и легкой учебы! И нам, родителям, тоже. Железных нервов.

Дочь телеведущей Юлии Барановской Яна пошла в 11-й класс.

— Всех с праздником! С Днем знаний! Яночка в этом году выпускница. Встречай, 11-й класс! — написала Барановская.

Надежда Стрелец собрала такой букет для учительницы, что ее сыну, кажется, не хватает рук, чтобы его удержать.

Семейство Пресняковых на 1 Сентября выглядело таким расслабленным, что, кажется, подготовилось к нему еще в ноябре прошлого года.

А вот Гном Гномыч и его родители на 1 Сентября выбрали строгие образы. Меньше всех выспался в эту ночь, похоже, Евгений Плющенко: у него даже глаза как будто еще не открылись, а уже надо фотографироваться.

Зато совершенно выспавшимся выглядит другой отец — Дмитрий Маликов.

— Чтобы понять, как летит время, достаточно вспомнить, что дети 18-го года рождения идут в первый класс. В частности, мой сын Марк, — написал Маликов у себя в телеграм-канале. — И для нашей семьи это большое событие и праздник. Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!

А Эвелина Блёданс сегодня была не только матерью школьника, но и извозчицей.

А вот тростинка Полина Гагарина и ее умничка-дочка.

Сергей Лазарев еще недавно засыпал на афтерпати «Новой волны», а сейчас выглядит вполне себе бодро: ради Дня знаний нужно держать лицо.

Агата Муцениеце, которая недавно вышла замуж за Петра Дрангу, тоже во всеоружии.

Семья Погребняк пришла на линейку в полном составе.

Дмитрий Тарасов, принимая пас от коллеги, тоже явился в школу с детьми и женой.

А когда мы увидели подросшую дочь Елены Борщевой, то даже удивились, как она похожа на мать.

