Школьница из глубинки без экзаменов попала в престижный московский вуз. Как она это сделала?

Школьница из Свердловской области Мария Мальцева стала самой умной девочкой. Она доказала это, выиграв в передаче «Умники и умницы» (12+) — это самая популярная в России телеолимпиада.
Сначала шоу казалось Марии скучным, но когда она сама стала участницей — всё изменилось.
«По-настоящему фанатом этой телепередачи я стала после того, как сама выиграла региональный финал, поняла, что это действительно олимпиада. Она похожа на соревнования, и здесь важно не только кто умнее, но и кто быстрее пройдет все этапы», — поделилась с E1.RU школьница.
Мария без экзаменов поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Ради этого девушке даже пришлось бросить школу, к олимпиаде она готовилась на домашнем обучении.