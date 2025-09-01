НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

зап.

 747мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Швырнул ребенка об асфальт
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Новый водный рейс
Ярославский бренд покорил Россию
1 Сентября в Ярославле
Какие обследования пройти осенью
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Потасовки в центре Ярославля
Образование Школьница из глубинки без экзаменов попала в престижный московский вуз. Как она это сделала?

Школьница из глубинки без экзаменов попала в престижный московский вуз. Как она это сделала?

Школьница попала на федеральный канал с помощью своего ума

37
Написать комментарий

Ради победы в олимпиаде Марии пришлось бросить школу, но оно того стоило

Источник:

Дмитрий Крисковец / E1.RU

Школьница из Свердловской области Мария Мальцева стала самой умной девочкой. Она доказала это, выиграв в передаче «Умники и умницы» (12+) — это самая популярная в России телеолимпиада.

Сначала шоу казалось Марии скучным, но когда она сама стала участницей — всё изменилось.

«По-настоящему фанатом этой телепередачи я стала после того, как сама выиграла региональный финал, поняла, что это действительно олимпиада. Она похожа на соревнования, и здесь важно не только кто умнее, но и кто быстрее пройдет все этапы», — поделилась с E1.RU школьница.

Два месяца&nbsp;— с марта по июнь&nbsp;— Марии пришлось скрывать то, что она выиграла в шоу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДва месяца&nbsp;— с марта по июнь&nbsp;— Марии пришлось скрывать то, что она выиграла в шоу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Два месяца — с марта по июнь — Марии пришлось скрывать то, что она выиграла в шоу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Мария без экзаменов поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Ради этого девушке даже пришлось бросить школу, к олимпиаде она готовилась на домашнем обучении.

ПО ТЕМЕ
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Умники и умницы ЕГЭ МГИМО Видео Школьница
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление