Школьница из глубинки без экзаменов попала в престижный московский вуз. Как она это сделала?

Ради победы в олимпиаде Марии пришлось бросить школу, но оно того стоило Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Школьница из Свердловской области Мария Мальцева стала самой умной девочкой. Она доказала это, выиграв в передаче «Умники и умницы» (12+) — это самая популярная в России телеолимпиада.

Сначала шоу казалось Марии скучным, но когда она сама стала участницей — всё изменилось.

«По-настоящему фанатом этой телепередачи я стала после того, как сама выиграла региональный финал, поняла, что это действительно олимпиада. Она похожа на соревнования, и здесь важно не только кто умнее, но и кто быстрее пройдет все этапы», — поделилась с E1.RU школьница.

Два месяца — с марта по июнь — Марии пришлось скрывать то, что она выиграла в шоу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU