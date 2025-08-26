НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
ЕГЭ значительно изменится в предстоящем году: в чем суть

ЕГЭ значительно изменится в предстоящем году: в чем суть

Экзамены подстроят под школьную программу

385
5 комментариев
С помощью ЕГЭ хотят проверять освоение учениками школьной программы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С помощью ЕГЭ хотят проверять освоение учениками школьной программы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 2026 года Единый государственный экзамен в России претерпит значительные изменения. Как сообщает Рособрнадзор, главная цель реформы — привести содержание экзаменов в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

Основные изменения

Каждое задание теперь будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала. Это позволит сделать экзамен более понятным и предсказуемым для учащихся.

Кроме того, по русскому языку, к примеру, будут введены нормативные словари как официальный источник, что даст возможность апеллировать к ним при несогласии с оценкой. А по информатике сократится количество используемых форматов файлов в рамках перехода на отечественное программное обеспечение

Проекты демонстрационных вариантов уже опубликованы для 9-х классов. Для одиннадцатиклассников обсуждение изменений продлится до конца сентября 2025 года. Все корректировки основаны на анализе результатов летних экзаменов.

Репетиторы будут не нужны?

В целом эксперты скептически оценивают перспективы снижения спроса на репетиторские услуги. Как отмечают специалисты, причины популярности дополнительной подготовки лежат гораздо глубже формата экзамена.

«Востребованность репетиторства и частных курсов не только школьной программой и форматом экзамена определяется, есть другие факторы. Так, школа не может обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся. В отличие от репетиторов и курсов, она нечасто пользуется онлайн-обучением и не бережет время учеников», — рассказала изданию старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Зоя Прошкова.

Суть экзамена

Продолжая обсуждение реформы единого госэкзамена, эксперты высказывают принципиально разные взгляды на саму суть ЕГЭ. Александр Шевкин, заслуженный учитель РФ и автор учебных пособий, напоминает, что из себя представляет этот экзамен.

«ЕГЭ вовсе не выпускной экзамен за школу, он совмещен с конкурсным экзаменом для поступления в вузы страны. Задача ЕГЭ — отобрать единицы и сотни выпускников, отвечающих требованиям сильных вузов, но прогоняют через этот экзамен всех учащихся, даже тех, кто не собирается поступать в вуз», — рассказал он «Известиям».

В противовес этой позиции Зоя Прошкова видит в ЕГЭ важный социальный лифт.

«Сильные ученики выделятся и в новых условиях за счет лучшего усвоения учебного материала в течение всей школы. Кроме того, академически успешные учащиеся покажут свои результаты в портфолио и получат дополнительные баллы (в реформе планируется усилить роль индивидуальных достижений). Наконец, лучшие ученики могут участвовать в школьных олимпиадах разного уровня, что обеспечит поступление в вуз без вступительных испытаний», — отмечает Зоя Прошкова.

Почитайте, какие еще изменения ждут сферу образования: родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а занятия по английскому урежут в два раза.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Экзамен Вуз
Комментарии
5
Гость
1 час
"ЕГЭ вовсе не выпускной экзамен за школу, он совмещен с конкурсным экзаменом для поступления в вузы страны....." не надо ничего совмещать! школа учит школьников, вуз учит студентов захотели готовых студентов с первого курса получить? нет уж, поработайте.
Гость
1 час
"А по информатике сократиться количество используемых форматов файлов в рамках перехода на отечественное программное обеспечение" 🤣🤣🤣
Читать все комментарии
