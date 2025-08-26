«Только намылилась»: учительницу пристыдили за поход в душ в спортзале. Вспоминаем, как педагогам портили карьеру за фото

Мать школьника устроила скандал в московском фитнес-центре, когда увидела учительницу в душе Источник: Что там, Москва? / T.me, Александр Ощепков / NGS.RU

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов попросил министра просвещения запретить вмешиваться в личную жизнь учителей и травить их за личные публикации в соцсетях. Депутат предлагает защитить педагогов, если те не нарушают закон.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что стало поводом для инициативы, что делает Минпросвещения и как преподавателей увольняли за посты в соцсетях.

Учителям не место в спортзале?

Внимание Чернышова привлек свежий школьный скандал, который случился в Москве. В начале августа москвичка увидела в душевой фитнес-клуба классную руководительницу своего сына и начала ее фотографировать. Историю предала огласке подруга преподавательницы, репетитор Кристина Харитонова. По ее словам, сотрудники фитнес-центра поддержали преподавателей, аннулировали абонемент матери школьника и заставили ее удалить фотографии.

«После трех неудачных попыток сфотографировать учителя, который просто принимал душ, мама решила высказать свое недовольство. Видите ли, классный руководитель должен принести извинения… за то, что позволяет себе находиться голой в общественном месте», — рассказала в соцсетях свидетельница скандала.

Она добавила, что учительница, которая «только что намылилась», извинилась, так как понимала: вряд ли за нее кто-то вступится.

В беседе с MSK1.RU Кристина Харитонова рассказала, что сняла видео в тот же день, когда всё произошло, 8 августа. Ее подруга, школьная учительница, испытала огромный стресс, но получила поддержку огромного количества людей.

«Были и негативные комментарии от лица родителей, которые считают, что если ты выбрал профессию учителя, то должен понять: какие-то вещи тебе недоступны. Но больше, конечно, было поддержки», — сказала MSK1.RU репетитор.

Уже после этого случая, 21 августа, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что власти создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Он пообещал, что министерство также сформирует совет, куда учителя смогут обращаться по любым вопросам.

Борис Чернышов в разговоре с MSK1.RU выразил мнение, что вместо комиссий стоит принять четкий федеральный закон.

«Учитель тоже человек, у него есть свои потребности, желание позаниматься спортом, например. Хватит людей трогать, хватит в личную жизнь влезать», — сказал MSK1.RU депутат.

В интернете встали на сторону педагога

В комментариях под публикациями о случае в фитнес-клубе почти все поддержали учительницу. Ей посоветовали подать в суд на маму ученика за вмешательство в частную жизнь и шантаж.

«Полиция, заинтересуйтесь, пожалуйста, этой женщиной, которая ходит по душевым и снимает голых женщин на камеру!» — написала Елена.

«Другое пугает: не поведение таких „яжемамок“, а реакция на них со стороны администрации школ и чиновников других уровней. Именно эта реакция поощряет на дальнейшие „морализаторства“», — считает Дмитрий.

«А потому что нечего потакать вот таким идиоткам-родительницам, которые вечно ущемляются по любому поводу: учитель шла по улице в короткой юбке, учитель флиртовала в баре с мужчиной, учитель выпила бокал вина в ресторане… Вас волновать не должно, что делает учитель в свое личное время!» — возмущена Рита.

Еще одна девушка рассказала, что ее знакомые преподаватели публикуют фото в фейковых закрытых аккаунтах, «иначе [появляется] толпа неадекватов». Некоторые комментаторы пошутили, что учителя должны спать в пижаме, переодеваться в комнате без окон, а в бассейны и рестораны не ходить.

За что еще увольняли учителей

В 2023-м педагога-организатора Анастасию Шумилову уволили из-за фотографий в соцсетях с кальяном, с пляжа и в ярком платье. Она рассказала, что работает моделью и ничего удалять не собирается.

«Меня уволили, хотя я прекрасно справлялась со своими должностными полномочиями и дети были в восторге от моих профилактических бесед», — сообщила Шумилова.

После этой истории девушку стали приглашать на телешоу, а через год она выиграла конкурс красоты «Топ-модель России XL».

В том же году учительницу русского языка из Екатеринбурга Альфинур Сергееву уволили из школы-интерната, потому что матери ученика не понравились упоминания ее сына в блоге педагога. В школе приравняли публикацию постов к аморальному поступку, но Сергеева выиграла суд, и ее вернули на работу.

Один из самых громких скандалов разгорелся в 2019 году . Учительнице русского языка и литературы из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фотографий в спортивном купальнике. После этого девушку поддержал министр образования Алтайского края, и она устроилась в институт повышения квалификации педагогов.

Трудовой кодекс не позволяет работодателю вмешиваться в частную жизнь сотрудников. Начальство может потребовать что-то удалить из соцсетей, если есть соответствующие локальные акты и работника с ними ознакомили. Уволить педагога могут по статье об аморальном поступке (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК), который несовместим с его профессией. Второй вариант — увольнение за грубое нарушение устава образовательной организации (ст. 336 ТК).

4 августа депутат Госдумы Анна Скрозникова тоже обращалась к главе Минпросвещения с предложением временно запретить увольнять учителей за публикации без их экспертизы. По словам парламентария, педагоги обеспокоены участившимися наказаниями за активность в соцсетях.