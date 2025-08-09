НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 752мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Образование Требований к школьной форме станет больше: что предлагают еще изменить

Требований к школьной форме станет больше: что предлагают еще изменить

Речь идет о доработке ГОСТа

188
Написать комментарий
Это должно касаться всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЭто должно касаться всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это должно касаться всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести еще одну школьную форму. Он призывает уточнить стандарты обеспечения школьной одежды и спортивной формы, чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно.

«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко.

По словам председателя комиссии ОП, текущие выплаты многодетным семьям часто не покрывают реальную стоимость даже школьной формы. Он отметил, что в тексте указа нет уточнений про компенсацию и призывает привести этот механизм поддержки в соответствие с документом.

«Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта „Семья“, где предусмотрены меры поддержки многодетных семей», — отметил эксперт.

Рыбальченко подчеркнул, что это должно касаться не только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а вообще всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости, передают РИА Новости.

С 2026 года в школах введут новый обязательный предмет. Подробнее о том, что предстоит изучать детям, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школьная форма Образование Многодетная семья Общественная палата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление