Требований к школьной форме станет больше: что предлагают еще изменить

Это должно касаться всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести еще одну школьную форму. Он призывает уточнить стандарты обеспечения школьной одежды и спортивной формы, чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно.

«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко.

По словам председателя комиссии ОП, текущие выплаты многодетным семьям часто не покрывают реальную стоимость даже школьной формы. Он отметил, что в тексте указа нет уточнений про компенсацию и призывает привести этот механизм поддержки в соответствие с документом.

«Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта „Семья“, где предусмотрены меры поддержки многодетных семей», — отметил эксперт.

Рыбальченко подчеркнул, что это должно касаться не только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а вообще всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости, передают РИА Новости.