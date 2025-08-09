Требований к школьной форме станет больше: что предлагают еще изменить

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести еще одну школьную форму. Он призывает уточнить стандарты обеспечения школьной одежды и спортивной формы, чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно.
«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко.
По словам председателя комиссии ОП, текущие выплаты многодетным семьям часто не покрывают реальную стоимость даже школьной формы. Он отметил, что в тексте указа нет уточнений про компенсацию и призывает привести этот механизм поддержки в соответствие с документом.
«Оптимальным решением следует считать софинансирование обеспечения школьной одеждой и спортивной формой детей из многодетных семей из федерального бюджета. Это можно осуществить в рамках национального проекта „Семья“, где предусмотрены меры поддержки многодетных семей», — отметил эксперт.
Рыбальченко подчеркнул, что это должно касаться не только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а вообще всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости, передают РИА Новости.
