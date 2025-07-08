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Образование Эксклюзив Стобалльник нашел некорректное задание в ЕГЭ. Он считает, что результаты должны пересчитать всем

Стобалльник нашел некорректное задание в ЕГЭ. Он считает, что результаты должны пересчитать всем

Виктор Медведев уже обратился в Рособрнадзор и к составителям заданий ЕГЭ

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Виктор Медведев не смог сдать ЕГЭ на 100 баллов из-за, по его мнению, некорректного задания в тестовой части | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВиктор Медведев не смог сдать ЕГЭ на 100 баллов из-за, по его мнению, некорректного задания в тестовой части | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Виктор Медведев не смог сдать ЕГЭ на 100 баллов из-за, по его мнению, некорректного задания в тестовой части

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Стобалльник из Тюмени Виктор Медведев нашел некорректное задание в ЕГЭ по обществознанию. Это выяснилось, когда его ответ в тестовой части не засчитали. Так Виктор лишился первичного балла. Сейчас он пытается доказать, что задание изначально составлено неверно.

Виктор Медведев — не школьник. Ему 29 лет, он занимается бизнесом. И каждый год сдает ЕГЭ. Иногда он садится за парты вместе с детьми, а однажды был случай, когда ради него одного в школе организовали проведение экзамена. Проверяет свои силы Виктор ради собственного удовольствия и чтобы оставаться в интеллектуальной форме.

Виктор Медведев 8 раз сдавал ЕГЭ на 100 баллов. В этом году он вновь отправился на экзамены по истории и обществознанию. В первом случае успеха удалось достичь без проблем. А вот со вторым экзаменом возникли сложности. Об этом рассказывают наши коллеги из 72.RU.

Виктор сдавал ЕГЭ как выпускник прошлых лет | Источник: Виктор МедведевВиктор сдавал ЕГЭ как выпускник прошлых лет | Источник: Виктор Медведев

Виктор сдавал ЕГЭ как выпускник прошлых лет

Источник:

Виктор Медведев

— В задании № 3 требовалось классифицировать мыслительную операцию, описанную формулировкой «выявление причинно-следственных связей мысленно выделенных отдельных элементов познаваемого объекта», отнеся ее к «анализу» или «синтезу». Я выбрал ответ «синтез», который был засчитан как неверный. Согласно ключу, верным ответом является «анализ». Но это противоречит официальной спецификации КИМ, совокупности рекомендованных Министерством просвещения учебников и общепринятой научной методологии, — объясняет Виктор Медведев.

Когда он увидел, что ответ в задании некорректный, он сразу обратился в Рособрнадзор, ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (они и составляют задания ЕГЭ) и к председателю государственной экзаменационной комиссии Тюменской области.

Виктор посчитал, что этот некорректный критерий привел к нарушению его права на объективную оценку.

— Юридически это не апелляция. Мое 20-страничное заключение — это официальное требование к ФИПИ и Рособрнадзору провести экспертизу и признать задание № 3 КИМ ЕГЭ по обществознанию некорректным на федеральном уровне, — поясняет Виктор Медведев. — Я не прошу пересмотреть мою работу. Я доказываю, что само задание составлено с ошибкой. И если это будет признано, результаты должны быть пересчитаны для всех выпускников России. Прецеденты, когда из-за некорректности задания баллы добавляли всем, уже были, например в 2018 году на ЕГЭ по химии.

Удастся ли бизнесмену добиться перерасчета результатов — будет известно в течение месяца.

Виктор Медведев не первый раз не согласен с результатами экзамена. Несколько лет назад он судился с департаментом из-за задания ЕГЭ по истории.

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Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
ЕГЭ на 100 баллов Образование Апелляция
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