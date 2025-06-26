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Образование С сентября школьники начнут получать оценки не только за знания: о чём речь

С сентября школьники начнут получать оценки не только за знания: о чём речь

В Минпросвещения выбрали 84 школы для нового эксперимента

1 676
10 комментариев
Оценки за поведение будут получать не все ученики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОценки за поведение будут получать не все ученики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оценки за поведение будут получать не все ученики

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С нового учебного года в 84 российских школах начнет работать система оценивания поведения. Подробности об этом рассказали в Telegram-канале Минпросвещения.

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Критерии и принципы оценки поведения, которые планируется ввести, разработаны, опираясь на мнение учителей и родителей. По информации Колударовой, ставить оценку за поведение будет классный руководитель, учитывая мнение педагогов, работающих с ребенком, а также и представителей администрации учебного заведения.

В информации, опубликованной на сайте Министерства просвещения, сообщается, что для участия в пилотном проекте были выбраны 84 образовательные организации. Среди них — школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Минпросвещения РФ Оценка за поведение Учитель Ученик
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Комментарии
10
с++
26 июня, 14:39
Поведение необходимо включить в ЕГЭ, а также проводить олимпиады по поведению. Экзамен по поведению, надо сделать обязательным для поступления в ВУЗ
Гость
26 июня, 14:52
Стесняюсь спросить:..что можно совершить такое на оценку - 4, а что будет оцениваться оценкой - 3.. Может выпустят какую-то Памятку чтобы Ученики ориентировались на ОТМЕТКИ !!
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