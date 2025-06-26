С сентября школьники начнут получать оценки не только за знания: о чём речь

Оценки за поведение будут получать не все ученики Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С нового учебного года в 84 российских школах начнет работать система оценивания поведения. Подробности об этом рассказали в Telegram-канале Минпросвещения.

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Критерии и принципы оценки поведения, которые планируется ввести, разработаны, опираясь на мнение учителей и родителей. По информации Колударовой, ставить оценку за поведение будет классный руководитель, учитывая мнение педагогов, работающих с ребенком, а также и представителей администрации учебного заведения.