Сколько стобалльников? В Ярославской области стали известны результаты ЕГЭ по двум предметам

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Семь выпускников из Ярославской области получили высший балл.
«Результаты ЕГЭ говорят о высоком уровне подготовки наших школьников. Сейчас в регионе 48 стобалльных работ, что подтверждает их знания и усердие», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Среди стобалльников Елизавета Васильева из провинциального колледжа Ярославля. Как добавил Михаил Евраев, она набрала 100 баллов по обществознанию, а ранее с таким же результатом сдала ЕГЭ по истории.
На данный момент, известно количество стобалльников по предметам:
химия — 18;
русский язык — 10;
литература — 9;
физика — 6;
история — 3;
профильная математика — 1;
обществознание — 1.
Ранее за экзамен по математике в регионе получила наивысший балл только Елизавета Бодягина, ученица 11-го класса средней школы № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики. Кроме того, она набрала сотню и по экзамену — русский язык.