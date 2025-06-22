Сколько стобалльников? В Ярославской области стали известны результаты ЕГЭ по двум предметам

В Ярославской области огласили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Семь выпускников из Ярославской области получили высший балл.

«Результаты ЕГЭ говорят о высоком уровне подготовки наших школьников. Сейчас в регионе 48 стобалльных работ, что подтверждает их знания и усердие», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Среди стобалльников Елизавета Васильева из провинциального колледжа Ярославля. Как добавил Михаил Евраев, она набрала 100 баллов по обществознанию, а ранее с таким же результатом сдала ЕГЭ по истории.

На данный момент, известно количество стобалльников по предметам:

химия — 18;

русский язык — 10;

литература — 9;

физика — 6;

история — 3;

профильная математика — 1;

обществознание — 1.