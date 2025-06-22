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Образование Сколько стобалльников? В Ярославской области стали известны результаты ЕГЭ по двум предметам

Сколько стобалльников? В Ярославской области стали известны результаты ЕГЭ по двум предметам

Рассказываем подробности

2 993
5 комментариев
В Ярославской области огласили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области огласили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области огласили результаты ЕГЭ по физике и обществознанию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. Семь выпускников из Ярославской области получили высший балл.

«Результаты ЕГЭ говорят о высоком уровне подготовки наших школьников. Сейчас в регионе 48 стобалльных работ, что подтверждает их знания и усердие», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Среди стобалльников Елизавета Васильева из провинциального колледжа Ярославля. Как добавил Михаил Евраев, она набрала 100 баллов по обществознанию, а ранее с таким же результатом сдала ЕГЭ по истории.

На данный момент, известно количество стобалльников по предметам:

  • химия — 18;

  • русский язык — 10;

  • литература — 9;

  • физика — 6;

  • история — 3;

  • профильная математика — 1;

  • обществознание — 1.

Ранее за экзамен по математике в регионе получила наивысший балл только Елизавета Бодягина, ученица 11-го класса средней школы № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики. Кроме того, она набрала сотню и по экзамену — русский язык.

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Комментарии
5
Гость
22 июня, 14:43
Интересно кто из этих молодцов сдал ЕГЭ только используя знания полученные в школе, не прибегая к дополнительным услугам репетиторов?
Гость
22 июня, 15:07
Слушайте про эти ЕГЭ пишут чаще чем про СВО. Это что,такие важные новости для города?
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