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Образование В Ярославле появилась первая школьница, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике

В Ярославле появилась первая школьница, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике

Выпускница единственная в регионе получила наивысший балл за экзамен

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Результаты ЕГЭ по профильной математике в Ярославской облати | Источник: Министерство образования Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RUРезультаты ЕГЭ по профильной математике в Ярославской облати | Источник: Министерство образования Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

Результаты ЕГЭ по профильной математике в Ярославской облати

Источник:

Министерство образования Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. По данным Минобра, единственной выпускницей в регионе, набравшей наивысший результат в 100 баллов, стала Елизавета Бодягина, ученица 11-го класса средней школы № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики.

«Математика — обязательный предмет для получения аттестата за 11-й класс, — напомнила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Профильный уровень выбирают те выпускники, кто планирует поступать в вузы с технической или естественно-научной направленностью. Остальные сдают экзамен базового уровня».

По информации регионального Минобра, в этом году ЕГЭ по профильной математике сдавали 2793 выпускника. Почти 17% из них получили высокие баллы — от 81 до 100.

Базовую математику выбрали 2487 ярославцев. Удовлетворительные результаты показали 98,7% сдающих, при этом более 37% участников получили оценку 5.

По данным на 10 июня, в Ярославской области насчитывается 31 стобалльник:

  • 18 — по химии;

  • 9 — по литературе;

  • 3 — по истории;

  • 1 — по профильной математике.

Получить официальные результаты ЕГЭ выпускники могут в своих школах или в органах управления образованием, где проходила регистрация. Также доступ к предварительным данным открыт через онлайн-сервис и портал «Госуслуги».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЕГЭ Стобалльница Экзамены Школа Выпускница
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6
Гость
4 часа
Молодец!
Гость
1 час
Красава.
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