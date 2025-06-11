В Ярославле появилась первая школьница, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике

В Ярославле стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. По данным Минобра, единственной выпускницей в регионе, набравшей наивысший результат в 100 баллов, стала Елизавета Бодягина, ученица 11-го класса средней школы № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики.
«Математика — обязательный предмет для получения аттестата за 11-й класс, — напомнила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Профильный уровень выбирают те выпускники, кто планирует поступать в вузы с технической или естественно-научной направленностью. Остальные сдают экзамен базового уровня».
По информации регионального Минобра, в этом году ЕГЭ по профильной математике сдавали 2793 выпускника. Почти 17% из них получили высокие баллы — от 81 до 100.
Базовую математику выбрали 2487 ярославцев. Удовлетворительные результаты показали 98,7% сдающих, при этом более 37% участников получили оценку 5.
По данным на 10 июня, в Ярославской области насчитывается 31 стобалльник:
18 — по химии;
9 — по литературе;
3 — по истории;
1 — по профильной математике.
Получить официальные результаты ЕГЭ выпускники могут в своих школах или в органах управления образованием, где проходила регистрация. Также доступ к предварительным данным открыт через онлайн-сервис и портал «Госуслуги».