В Ярославле появилась первая школьница, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике

Результаты ЕГЭ по профильной математике в Ярославской облати Источник: Министерство образования Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле стали известны результаты единого государственного экзамена по профильной математике. По данным Минобра, единственной выпускницей в регионе, набравшей наивысший результат в 100 баллов, стала Елизавета Бодягина, ученица 11-го класса средней школы № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики.

«Математика — обязательный предмет для получения аттестата за 11-й класс, — напомнила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Профильный уровень выбирают те выпускники, кто планирует поступать в вузы с технической или естественно-научной направленностью. Остальные сдают экзамен базового уровня».

По информации регионального Минобра, в этом году ЕГЭ по профильной математике сдавали 2793 выпускника. Почти 17% из них получили высокие баллы — от 81 до 100.

Базовую математику выбрали 2487 ярославцев. Удовлетворительные результаты показали 98,7% сдающих, при этом более 37% участников получили оценку 5.

По данным на 10 июня, в Ярославской области насчитывается 31 стобалльник:

18 — по химии;

9 — по литературе;

3 — по истории;

1 — по профильной математике.