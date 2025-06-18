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Образование Тест Только гении ответят на 10 из 10 — вы знаете всё на свете или ваш кругозор не из лучших?

Только гении ответят на 10 из 10 — вы знаете всё на свете или ваш кругозор не из лучших?

Тест для тех, кому больше всех надо

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1 комментарий
Знаем мы одного кота, который не ответил бы даже на один вопрос нашего теста. Но вы же не кот! | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЗнаем мы одного кота, который не ответил бы даже на один вопрос нашего теста. Но вы же не кот! | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Знаем мы одного кота, который не ответил бы даже на один вопрос нашего теста. Но вы же не кот!

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Чтобы наш мозг не застаивался на месте, не помешает время от времени тренировать его и задаваться вопросами на самые разные темы. Мы, например, этим любим заниматься чуть ли не ежедневно. А из тех вопросов, что приходят нам в голову, составляем познавательные и развлекательные тесты. Один из них — прямо перед вами. В нем всего 10 вопросов, но, когда узнаете ответы на них, ваш мир больше никогда не будет прежним.

ТЕСТПройден 191 раз
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Почему плохую одежду называют затрапезной?

  • Потому что в ней только дома есть можно — не жалко запачкать

  • По фамилии купцов — владельцев полотняной мануфактуры

  • По названию жителей бедных районов в XII веке

  • Раньше так называли одежду, которую надевали под низ, — была трапезная и затрапезная одежда

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Образование Знания Эрудиция Кругозор Гений Развлечение Вопросы Ответы Обучение
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Комментарии
1
Гость
4 часа
Den Ответит легко!
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