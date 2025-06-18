Только гении ответят на 10 из 10 — вы знаете всё на свете или ваш кругозор не из лучших?

Чтобы наш мозг не застаивался на месте, не помешает время от времени тренировать его и задаваться вопросами на самые разные темы. Мы, например, этим любим заниматься чуть ли не ежедневно. А из тех вопросов, что приходят нам в голову, составляем познавательные и развлекательные тесты. Один из них — прямо перед вами. В нем всего 10 вопросов, но, когда узнаете ответы на них, ваш мир больше никогда не будет прежним.