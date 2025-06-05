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Образование Проблема В вуз попасть проще! Разбираемся, почему теперь надо «поступать в 10-й класс»

В вуз попасть проще! Разбираемся, почему теперь надо «поступать в 10-й класс»

И зачем детей вынуждают уходить из школы после 9-го

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Чтобы попасть в 10-й класс, теперь недостаточно просто сдать экзамены | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЧтобы попасть в 10-й класс, теперь недостаточно просто сдать экзамены | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чтобы попасть в 10-й класс, теперь недостаточно просто сдать экзамены

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Началась пора школьных экзаменов, а у родителей девятиклассников — метаний и переживаний, ведь если раньше перевод в 10-й класс мало зависел от результатов итоговой аттестации, то сейчас в него еще нужно постараться поступить, и в некоторых школах отбор похлеще, чем в вуз. Вот, например, цифры по Челябинску, которые приводят в своем материале наши коллеги из 74.RU. По прогнозу городского комитета по делам образования, в новом учебном году школы примут всего 5889 десятиклассников из почти 14,5 тысячи нынешних выпускников 9-х классов. То есть окончить школу и получить среднее общее образование сможет даже не каждый второй. Разбираемся, почему так происходит и зачем детей вынуждают уходить после девяти учебных лет.

«Очень высока вероятность, что нам откажут»

В редакцию 74.RU обратились сразу несколько мам, обеспокоенных проблемой поступления детей в 10-й класс.

«У меня сын — девятиклассник. У него есть пара троек, но четверки по профильным предметам. Обычный середняк, которых 90% населения. Школа совершенно не рейтинговая. В параллели сейчас семь классов, а 10-х набирают только три, — говорит Ирина. — Администрация устанавливает отбор в профильные классы. При этом объективно 100-балльников и победителей всероссийских конкурсов наши профильные классы не выпускают».

Мама школьника переживает, что отбор в 10-й класс он может не пройти, а в планах было поступление на энергетический факультет в ЮУрГУ после 11-го.

«До февраля предполагалось, что будет два технологических класса: первый — физика и математика, второй — математика и информатика. В феврале объявили, что физмата не будет. Естественно, готовился по физике. По математике и физике за год четверки, к информатике не готовился в принципе. А в конкурсе учитываются оценки за год, оценки за ОГЭ (у него будет только одна, так как он не сдает информатику) и грамоты (у нас их нет). Но ведь и на школу мы претендуем обычную», — говорит Ирина.

Она возмущена тем, что возможности остаться в школе у ребенка со средней успеваемостью практически нет.

«Я налоги плачу, на пособия не живу, работаю, трое детей. Муж пошел на СВО. Я просто хочу, чтобы мой ребенок получил документ государственного образца за 11 классов, но очень высока вероятность, что нам откажут», — переживает она.

«Им хорошисты не нужны»

Впрочем, в некоторых челябинских школах родителей начинают предупреждать за несколько лет о том, что дети не пройдут отбор в 10-й класс.

«У меня дети учатся в якобы престижном лицее. Старшая дочь окончила шестой класс, перешла в седьмой. На первом же родительском собрании в пятом классе директор заявила нам — полному залу родителей, — чтобы мы особо не мечтали попасть в 10-й класс и готовились после 9-го уходить (позитивное начало средней школы). По заявлению директора, им хорошисты не нужны (остальные даже и не упоминаются). Из трех классов, которые есть сейчас, останется один 10-й идеальных детей, дающих школе результаты. Вдумайтесь: в начале пятого класса нам говорили не про адаптацию детей к новым условиям учебы, не про общение в новом коллективе, не про внеклассное развитие, а только про 100-балльные ЕГЭ и высокие рейтинги лицея. Разве это нормально для гармоничного школьного развития? — возмущена другая мама. — Моя дочь — „нестабильная хорошистка“, я это так называю, то пятерки, то тройки проскакивают. Зато она с удовольствием ходит в школу, ей интересно, она хочет поступать в вуз. Но такая учеба тут не нужна, к тому же у нее нет героических побед в олимпиадах и блестящих проектов, поэтому 10-й класс в этом лицее ей, видимо, не светит. Кто-то мне может объяснить, почему детей, которые хотят учиться, но не всё получается, выгоняют после 9-го класса? Почему в наше время не надо было сдавать „вступительные экзамены“ в 10-й класс

Еще одна мама не понимает, почему девятиклассников начали массово выпроваживать из школ.

«Я пошла в школу в начале 90-х, нас было семь классов в параллели — от „А“ до „Ж“, — вспоминает Екатерина. — Выпускались мы в 2002-м — те же семь классов, 157 человек. Да, кто-то ушел после 9-го, но это не было массовым явлением, большинство учились до конца и дальше определялись с планами на жизнь. А сейчас у сына из шести девятых классов оставляют три, когда это стало нормой? И главное — почему? Как в 16 лет ребенок должен определиться, кем хочет стать в жизни?»

Система как в вузах

Мы попросили руководителя одной из школ Челябинска объяснить, что изменилось.

«Раньше при наборе детей в 10-й класс приоритет был по месту жительства. И если в обычных школах всё было достаточно спокойно, то в гимназиях и лицеях часто случались скандалы, потому что они сами устанавливали правила отбора. Но два года назад ввели обязательное профильное обучение в 10–11 классах и конкурсный отбор для всех, чтобы всё было честно, — объяснил директор школы. — Все критерии есть на сайтах школ, учитываются успеваемость, оценки по профильным предметам, результаты ОГЭ и участие в конкурсах и олимпиадах».

Изменения прописаны в статье 10-1 «Закона об образовании Челябинской области». Основные профили, на которые набирают детей в школах: технологический, гуманитарный, естественно-научный, социально-экономический, при этом в пределах профиля базовые предметы могут варьироваться, например математика может идти в паре с физикой или информатикой. Есть и универсальные классы, но в них тоже обязательно есть два базовых предмета, например в СОШ № 6 ученикам предлагают выбрать любые два предмета из обществознания, истории, информатики и физики, а в СОШ № 21 выбора нет, там обязательные математика и литература, в СОШ № 50 — обществознание и биология.

По словам нашего собеседника, в прошлом году некоторые дети уже подавали документы в несколько школ, и, даже если не удалось остаться в своей школе или перейти в более престижный лицей, шанс поступить в 10-й класс остается, просто в другую школу. То есть система стала как в вузах, только рейтинг в школах считают иначе.

«Мы, например, набирали два класса, составили рейтинг, а когда начали обзванивать детей, выяснилось, что несколько человек поступили в другие школы. В итоге зачислили тех, кто был ниже в рейтинге», — уточнил директор школы.

Вот так, например, считают рейтинг в ОЦ № 2 в Челябинске | Источник: obrazcenter2.ucoz.netВот так, например, считают рейтинг в ОЦ № 2 в Челябинске | Источник: obrazcenter2.ucoz.net

Вот так, например, считают рейтинг в ОЦ № 2 в Челябинске

Источник:

obrazcenter2.ucoz.net

Понятно, что желающих продолжить обучение в 10-м классе может оказаться больше, чем сейчас запланировано. Не исключено, что в этом случае в городе будут открывать дополнительные классы. Хотя школы на это идут не слишком охотно. Понятно, что в донабор идут в основном троечники и те, кто не сдал экзамены с первого раза, и высока вероятность, что в 11-м классе такие ученики экзамены тоже не сдадут. А у школ есть показатели эффективности, это влияет на их рейтинг.

«Право на образование у нас закреплено в Конституции»

При этом совсем отказать в приеме в 10-й класс, если ученик сдал экзамены и получил аттестат, ребенку не могут, отмечает начальник отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров.

«Право на образование у нас закреплено в Конституции. Это право закреплено у нас и в федеральном законе об образовании. Все три ступени образования обучающиеся обязаны пройти: это начальное, основное общее и среднее общее образование, оно является обязательным. Если ребенок вместе с родителями желает продолжать обучение в 10-м классе, это его право, и здесь образовательные структуры должны оказать полное содействие в реализации этого права. Поэтому, если отказывают в зачислении в 10-й класс, мы считаем, что это нарушение прав», — говорит Игорь Майоров.

В комитете по делам образования Челябинска говорят, что отказать в приеме в 10-й класс ученику могут, только если в школе нет свободных мест. Если ребенок не прошел отбор, родители могут обратиться в комитет, где им помогут подобрать другие варианты.

А как у вашего ребенка обстоят дела с поступлением в 10-й класс?

В нашей школе проблем нет
Это наша головная боль
Ребенок сам уходит из школы после 9-го класса
До поступления еще далеко, но уже тревожно
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Светлана ТалиповаСветлана Талипова
Светлана Талипова
обозреватель
Школа Экзамены Профильные классы
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