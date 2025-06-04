За ГТО, волонтерство и даже итоговое сочинение. Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 2025-м

Все вузы оценивают индивидуальные достижения по-разному. Информацию об этом стоит выяснить на сайте выбранного учебного заведения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый выпускник знает: при поступлении в вуз даже один балл может оказаться решающим. Помимо результатов ЕГЭ и вступительных экзаменов, в 2025 году абитуриенты могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения: спортивные успехи, волонтерскую деятельность, медали и даже участие в специальных конкурсах. В этой статье MSK1.RU рассказывает, какие заслуги учитываются, как их подтвердить и что важно знать заранее.

Что такое индивидуальные достижения?

Индивидуальные достижения — это дополнительные основания, за которые вузы могут начислить бонусные баллы к результатам ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний. Перечень таких достижений содержится в приказе Минобрнауки РФ № 1076 от 21 августа 2020 года, однако он носит рекомендательный характер: каждый вуз вправе самостоятельно устанавливать, что именно учитывать и сколько баллов за это присуждать.

Таким образом, один и тот же документ или заслуга в разных университетах может «стоить» по-разному: где-то принесет пару баллов, а где-то — все 10. Поэтому важно заранее изучить правила приема в вузах, куда вы планируете подавать документы.

Сколько дополнительных баллов к ЕГЭ можно получить?

Какими бы заслугами ни мог похвастаться абитуриент, максимальное количество дополнительных баллов — 10. Больше за индивидуальные достижения в 2025 году получить нельзя. Например, если у вас есть золотой значок ГТО, аттестат с отличием, волонтерский стаж и победа в олимпиаде — вуз учтет все эти достижения, но общая прибавка к ЕГЭ всё равно не превысит 10 баллов.

Это правило действует абсолютно во всех российских вузах, от региональных до столичных, и закреплено на федеральном уровне.

Какие достижения приносят баллы?

Спортивные успехи

Участие и победы в крупных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, могут принести дополнительные баллы. Также учитываются спортивные звания: мастер спорта России и кандидат в мастера спорта.

У таких достижений нет срока давности — вузы могут учитывать документы, выданные и несколько лет назад. Главное — правильно их подтвердить: предоставить диплом, грамоту или удостоверение.

Знак отличия ГТО

Золотой, серебряный и бронзовый значки ГТО выдаются за успешное прохождение нормативов по силе, выносливости и координации. Баллы за этот знак начисляют не все вузы, и не везде одинаковое количество, например МГИМО дает 2 балла, а спортивные университеты могут давать 5 и более.

Важно, чтобы сдача нормативов была актуальна: для поступающих в возрасте 18 лет подходит 7-я или 6-я ступень ГТО, до 18 лет — 6-я или 5-я. К документам должно прилагаться удостоверение или выписка из приказа Минспорта РФ, заверенная региональными властями.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Аттестат с отличием и медали

Красный аттестат и федеральные медали «За особые успехи в учении» — золотая (I степени) и серебряная (II степени) — почти всегда учитываются вузами. За них можно получить до 5 дополнительных баллов.

Золотую медаль выдают тем, у кого только пятерки в аттестате и высокие баллы ЕГЭ — не менее 70 по русскому языку и одному предмету по выбору. Серебряную — допускается до двух четверок, а баллы по ЕГЭ — от 60. Подтверждающими документами служат сам аттестат и свидетельство о награждении медалью.

Волонтерская деятельность

Волонтерство также входит в список достижений. При этом вузы сами устанавливают, за какое количество часов и в каких сферах оно будет зачтено. На сайте «Добро.рф» говорится, что минимально необходимо 20 часов добровольческой активности не позднее чем за три месяца до подачи документов.

Доказательством служит личная книжка волонтера с внесенными часами и печатями принимающих организаций. Некоторые вузы могут требовать также справки от кураторов проектов.

Олимпиады и творческие конкурсы

Участие и победы в олимпиадах дают разные преимущества:

Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ) — победители и призеры могут поступить без экзаменов, но только по профилю олимпиады;

олимпиады из перечня Минобрнауки — могут принести до 100 баллов по профильному предмету, если ЕГЭ сдан не менее чем на 75 баллов;

иные конкурсы и турниры — вузы могут начислить до 10 баллов, если они признаны значимыми для профиля обучения.

Профиль олимпиады во всех случаях имеет первостепенное значение. Например, для поступающего на экономический факультет приоритет будет иметь олимпиада по обществознанию, а не по русскому языку, даже если баллы у обоих кандидатов одинаковые.

Демонстрационный экзамен

Школьники также могут претендовать на дополнительные баллы за победу или призерство на демонстрационном экзамене (проводится с 2017 года по дисциплинам дополнительного образования). В этом году он проходил по 14 компетенциям: программирование, разработка приложений, компьютерное зрение, веб-дизайн, робототехника, эксплуатация дронов, прототипирование, цифровая иллюстрация, фотография, медиатехнологии и видеопроизводство.

Результаты победителей и призеров на демонстрационном экзамене как индивидуальное достижение учитывают 19 ведущих столичных вузов, среди которых медицинский университет им. Пирогова, МИРЭА, МИСиС, МИФИ, МЭИ и не только.

Чемпионат «Абилимпикс»

Это движение для людей с ограниченными возможностями, где оцениваются профессиональные навыки и мастерство. Победители и призеры могут претендовать на дополнительные баллы, если вуз включает «Абилимпикс» в список значимых достижений. Подтверждением служит диплом или сертификат участника.

Итоговое сочинение

Почти все выпускники пишут итоговое сочинение, чтобы быть допущенными к ЕГЭ. Некоторые вузы могут начислить 1 балл за его успешное написание. Для этого не нужно приносить документ: приемная комиссия проверит информацию в единой базе данных.

Военная служба и участие в СВО

С 2024 года учитывается и прохождение военной службы: по призыву, контракту или в рамках мобилизации. Речь как о срочной службе, так и об участии в специальной военной операции (разумеется, эти случаи оцениваются по-разному). Подтверждаются такие достижения военным билетом, контрактом или их заверенными копиями.