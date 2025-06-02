Школьника выгнали с ЕГЭ. Что он сделал, объясняет Минпросвещения

Жесткий досмотр перед экзаменом, но кто-то умудряется пронести шпаргалки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Закончилась первая экзаменационная неделя, школьникам по всей России предстоит сдавать еще несколько ЕГЭ вплоть до 11 июня. Помимо сложных вариантов — в Москве уже оплакивают профильную математику, — есть в государственных экзаменах и более страшные исходы, чем пара-тройка потерянных баллов. А именно удаление с экзамена и полное аннулирование результатов. Наши коллеги из «Фонтанки» ознакомилась с приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, а также с кейсами из практики, чтобы рассказать, за что вас действительно могут выгнать с ЕГЭ.

За что могут удалить с ЕГЭ в 2025 году

Согласно действующим правилам, участника ЕГЭ могут удалить с экзамена и аннулировать его результаты за следующие нарушения:

использование запрещенных предметов: наличие при себе мобильных телефонов, наушников, умных часов, шпаргалок, USB-накопителей и других средств связи или хранения информации, даже если они не используются;

разговоры и передача предметов: общение с другими участниками экзамена, передача любых предметов или материалов во время экзамена. Тут стоит сдержать эмпатию и не поддаваться эмоциям, даже если товарищ по несчастью умоляет о помощи, ведь удалят с экзамена обоих. И вопрошающего, и сочувствующего;

несанкционированные действия с экзаменационными материалами: фотографирование, копирование или вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов;

нарушение порядка: самовольный выход из аудитории без сопровождения, агрессивное или вызывающее поведение.

Самое неприятное: удаление с экзамена влечет за собой аннулирование результатов и лишение возможности пересдать экзамен в текущем году. Так что в этом случае лучше перестраховаться, в том числе брать с собой строго то, что официально разрешено: ручку, паспорт, воду, шоколадку и лекарства при необходимости.

На литературу можно взять с собой орфографический словарь, на математику — линейку, которая не содержит справочной информации (никаких рисунков с таблицей умножения и далее по списку), на химию — таблицу химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот ‎и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов. На биологию, химию, географию и физику также можно принести с собой непрограммируемый калькулятор.

И напоминаем: за найденную во время ЕГЭ шпаргалку Административный кодекс предусматривает наказание для выпускников — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Достанется и педагогам: учителю-наблюдателю грозит штраф от 20 до 40 тысяч.

«Даже если шпаргалки не мои, я могла ими воспользоваться». За что школьников удаляли с ЕГЭ

Самая частая причина — шпаргалки, которые то предательски выпадают из карманов, то оказываются замеченными прямо под партой, тогда выпускника ловят с поличным. В этом году так уже успели удалить школьника в Ярославской области с ЕГЭ по математике, в 2023 году по России 327 человек поймали на использовании средств связи, у 390 заметили шпаргалки. 252 попались на других нарушениях. Их всех удалили с экзамена.

В прошлом году в Петербурге бумажки выпали у школьницы на ЕГЭ по географии. Причем наблюдатели по камерам заметили это раньше, чем преподаватели на месте, так что досталось и ей, и учителю.

В 2018 году Смольный отчитался о двух изобретательных школьницах, которые замаскировали телефон под плитку шоколада и пронесли на ЕГЭ. Еще два выпускника смогли пронести в аудиторию «пластиковые телефоны», на которые не среагировали металлодетекторы. Один особенно отличившийся школьник попробовал пронести в аудиторию шпионские очки — со встроенной видеокамерой. Сотрудника пункта сдачи экзамена смутил блеск в глазах — он попросил школьника показать очки и заметил в линзе глазок камеры.

Имели место и случаи, когда выпускник не ставил цели кого-то перехитрить, но регламент не знал сочувствия. Год назад с ЕГЭ по обществознанию удалили школьницу из Москвы. Еще до начала экзамена она поняла, что забыла телефон в кармане джинсов, и поступила честно: вернулась и отдала гаджет организаторам. Сознательность девушки не оценили и удалили ее с экзамена. Тогда за школьницу даже вступилась уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Похожая история была год назад в Омске — школьника отстранили от ЕГЭ из-за калькулятора, который он сдал до начала экзамена.

Издание «Мел» рассказывало о двух совсем уж абсурдных случаях. Одиннадцатиклассницу удалили с ЕГЭ по математике из-за следов гелевой ручки на руке, которые напоминали стертую запись, причем на видеозаписи не было видно, чтобы она использовала какие-либо шпаргалки. Впоследствии суд признал удаление незаконным, так как не было доказано использование справочных материалов. На экзамене по тому же предмету удалили школьника после того, как в туалете рядом с ним заметили лежащий на полу телефон.

О подобном случае «Фонтанке» рассказала девушка, которая несколько лет назад сдавала ЕГЭ в Новосибирске. Сопровождающая пошла провожать ее до туалета, после чего проверила за девушкой кабинку. В мусорном ведре она нашла шпаргалки, которые школьнице не принадлежали: пара исписанных листочков лежали там изначально, и выпускница даже не обратила на них внимание. Когда зашла речь об удалении с экзамена за списывание, она в отчаянии предложила сопровождающей пройти обратно в кабинет и сравнить почерк на шпаргалках и на экзаменационных листах. В итоге история закончилась благополучно, беглая «экспертиза» показала, что шпаргалки писала действительно не она. «Хотя соглашались со мной неохотно, настаивали на том, что даже если шпаргалки не мои, то я могла ими воспользоваться».

Что делать, если вас все-таки удалили с экзамена?

Для начала вам предложат подписать акт о нарушении. Если вы не согласны с его содержанием, то делать этого не нужно. Вместо подписи напишите о своем несогласии и попросите копию акта. В течение двух дней вы можете подать апелляцию: лично в конфликтную комиссию вашего региона, через школу или через портал «Госуслуги». В ней нужно указать, когда и на каком экзамене вас удалили и почему вы с этим не согласны.

Если конфликтная комиссия оставила решение в силе, можно обратиться в суд по месту проведения экзамена. Судебная практика показывает, что в некоторых случаях решения об удалении признаются незаконными.

Какие экзамены еще предстоит сдать школьникам?

23 мая школьники сдали историю, литературу и химию, 27 мая — ЕГЭ по базовой и профильной математике, 30 мая (пятница) — русский язык.

Расписание оставшихся экзаменов: