В каких регионах страны ЕГЭ сложнее, чем в Москве. Проверяем школьную теорию заговора

Девочка рассчитывала набрать 90 баллов, но задания на экзамене ее ошарашили Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Школьница из Екатеринбурга вслед за москвичами пожаловалась на сложные задания ЕГЭ по профильной математике. Сам экзамен дети писали 27 мая, а недавно в Сети опубликовали варианты заданий из разных регионов России.

Читательница E1.RU утверждает, что на Урале задачи во второй части экзамена были гораздо сложнее, чем в Москве или на Дальнем Востоке. За эти семь заданий с развернутым ответом дают наиболее количество баллов.

«Это выглядит так, как будто школьникам из глубинки обрезают шансы на поступление в столицу и другие более развитые города, — возмущается уральская школьница. — Родители и учителя в шоке, кто-то ревел прямо на экзамене в аудитории.

Я готовилась два года, знала, как решаются сложные задачи, но такого не ожидала. Пробники писала на 90 баллов, теперь дай бог набрать 70 баллов. Мария школьница из Екатеринбурга

Показываем, какие именно задания вызвали такую реакцию, и разбираемся, действительно ли они так сложны, как кажется.

Что не так с этими уравнениями

Читательница E1.RU нашла и сравнила задания из второй части ЕГЭ по профильной математике. Вот примеры, которые вызвали у нее недоумение. Приводим их вместе с рассуждениями самой школьницы.

Тригонометрия

Например, в 13-й задаче по тригонометрии многие не увидели, что нужно было разложить корень и вынести общую часть. В то же время в другом регионе можно было решить уравнение гораздо проще.

Какое из заданий сложнее — решайте сами Источник: читательница E1.RU Мария

Показательное уравнение

Вопросы были и к заданию № 15, где надо было решить неравенство.

«Это задание поразило наповал весь Урал. Оно никак не раскладывалось, не выносился общий множитель. Из всех моих знакомых только один человек увидел куб разности (до этого никогда не было этой формулы в заданиях), — поделилась своими размышлениями школьница. — В заданиях из Центральной России даже формул никаких нет, вынос общего множителя, и всё готово».

Только знатоки тригонометрии увидят в задании для уральцев куб разности Источник: читательница E1.RU Мария

Показательное уравнение — это уравнение, в котором неизвестная величина находится в показателе степени.

Экономическая задача

16-е задание в ЕГЭ традиционно называют «экономическим». Часто его решают по формуле суммы арифметической прогрессии.

«Я составляла математическую модель и формулу, но получалось бесконечное число, которое, конечно, не может быть ответом, — убеждена Мария. — В задании, которое было в Центральной России, нужно просто найти, на сколько лет взят кредит. Это самый легкий из всех вариантов».

Если вы смогли решить хоть одну из этих задач, знайте: мы гордимся вами! Источник: читательница E1.RU Мария

Найти значение параметра

Предпоследнее задание Марии тоже далось с большим трудом.

«Урал да и вся Россия никогда до этого не видели такого параметра! Он решается раскрытием квадрата, построением графика и анализом, — считает школьница. — Параметр в Центральной России удивил еще больше, более легкого примера я не видела. Решается заменой и небольшим анализом».

Одиннадцатиклассники, которые сдают математику как профильный предмет, умнее многих взрослых! Источник: читательница E1.RU

Самое сложное задание — теория чисел

Больше всего вопросов было к задаче на теорию чисел. Правда, и дается она далеко не каждому ребенку — чтобы решить ее, нужно знать гораздо больше, чем заложено в школьную программу.

«Сравнив два типа задач, можно увидеть, что в Центральной России она решается намного легче: нужно просто взять три ближайших числа, которые кратны 25, и сравнить их. На Урале же задание решается матанализом и перебором. Максимально несправедливо», — подытожила девочка.

Возрослые, можете уловить принципиальную разницу? Источник: читательница E1.RU

Правда ли всё так плохо?

Примеры задач, которые якобы были на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале, мы показали Наталье Певневой — репетитору по математике и руководителю тьюторского центра «Эпсилон» в Екатеринбурге.

Она подтвердила E1.RU, что некоторые задания и правда уже опубликовали в Сети. Первая часть ЕГЭ по профильной математике была стандартной и решалась легко.

В задании по тригонометрии не было ничего сложного — детям нужно было понять, что такое корень из 12 (спойлер: это корень из 6, умноженный на корень из 2). Этому учат в восьмом классе.

А экономическая задача была даже легче, чем в предыдущие годы, но к ней есть вопросы.

«Единственное, что меня смущает: в задании не уточнили, что ответ может быть не целым. Многие дети в этой ситуации запутались, потому что ждали, что число поделится нацело. Вопрос в том, какой ответ в итоге примут, как правильно его нужно было записать, — объяснила E1.RU Наталья Певнева. — Обычно в таких ситуациях поступают в пользу ученика».

Если суть решения будет правильная и ответ действительно правильный, то детям должны его зачесть. Наталья Певнева репетитор и руководитель тьюторского центра

Немного отличалось в регионах 18-е задание, где нужно было найти значение параметра, но смысл решения от этого не поменялся.

«Наверное, вариант на Дальнем Востоке действительно был проще, но в Москве и на Урале задача была идентичной. Я думаю, что в том варианте, который вы прислали, есть ошибка в оформлении. Возможно, его неправильно переписали, но на экзамене всё было решаемо», — уверена наша собеседница.

А вот задания на теорию чисел всегда отличались тем, что там нет строгой формулы или единого алгоритма решения. Не зря это задание идет последним в ЕГЭ и считается самым сложным.

«Если бы девушка действительно готовилась, то у нее бы не было проблем. Такие дети, к сожалению, и по жизни часто ищут оправдания, на мой взгляд. Одна из моих учениц сдавала экзамен в Москве, и варианты на самом деле сильно не отличались от тех, что дали на Урале», — подытожила Наталья Певнева.

Эксперты подтвердили, что задания в регионах не отличались по сложности.