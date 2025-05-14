Книжку в руки не брали? Только самый начитанный сможет верно ответить на все 10 вопросов

Пришло время узнать, кто внимательно читал всё, что задали по литературе, а кто довольствовался кратким пересказом. Мы собрали 10 вопросов из школьной программы, чтобы проверить, что осталось в памяти из всех романов, стихов и повестей. Попробуйте пройти тест и не сделать ни одной ошибки, а в комментариях напишите, сколько у вас верных ответов получилось.
Кто автор этих строк?
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Пушкин
Тютчев
Лермонтов
Карамзин