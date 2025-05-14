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Образование Тест Книжку в руки не брали? Только самый начитанный сможет верно ответить на все 10 вопросов

Книжку в руки не брали? Только самый начитанный сможет верно ответить на все 10 вопросов

Может, это вы?

283
1 комментарий
Признавайтесь, когда вы в последний раз были в библиотеке? Сейчас и проверим | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПризнавайтесь, когда вы в последний раз были в библиотеке? Сейчас и проверим | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Признавайтесь, когда вы в последний раз были в библиотеке? Сейчас и проверим

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Пришло время узнать, кто внимательно читал всё, что задали по литературе, а кто довольствовался кратким пересказом. Мы собрали 10 вопросов из школьной программы, чтобы проверить, что осталось в памяти из всех романов, стихов и повестей. Попробуйте пройти тест и не сделать ни одной ошибки, а в комментариях напишите, сколько у вас верных ответов получилось.

ТЕСТПройден 76 раз
1 / 10

Кто автор этих строк?

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

  • Пушкин

  • Тютчев

  • Лермонтов

  • Карамзин

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
1
Гость
30 минут
7/10 Любитель чтения)
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