Книжку в руки не брали? Только самый начитанный сможет верно ответить на все 10 вопросов

Признавайтесь, когда вы в последний раз были в библиотеке? Сейчас и проверим

Пришло время узнать, кто внимательно читал всё, что задали по литературе, а кто довольствовался кратким пересказом. Мы собрали 10 вопросов из школьной программы, чтобы проверить, что осталось в памяти из всех романов, стихов и повестей. Попробуйте пройти тест и не сделать ни одной ошибки, а в комментариях напишите, сколько у вас верных ответов получилось.