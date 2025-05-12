Спорим, вы уже и русский забыли? Если нет — попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста

Русский язык мы изучали с первого класса — писали диктанты, разбирались в падежах и ударениях. Но хватит ли этих знаний, чтобы справиться с экзаменационными заданиями сейчас? Проверьте себя: всего 10 вопросов, но такие, что и отличнику придется попотеть. Предупреждаем: расслабиться не получится.