Спорим, вы уже и русский забыли? Если нет — попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста

Русский язык мы изучали с первого класса — писали диктанты, разбирались в падежах и ударениях. Но хватит ли этих знаний, чтобы справиться с экзаменационными заданиями сейчас? Проверьте себя: всего 10 вопросов, но такие, что и отличнику придется попотеть. Предупреждаем: расслабиться не получится.
В одном из словосочетаний допущена ошибка в образовании формы слова. Найдете в каком?
Идя по бульвару
Приведший к успеху
Несколько джинсов
На двухсот третьем километре
В одном из этих слов выделена буква, где ударение стоит неверно. Найдете его?
Сливовый
Вероисповедание
Мозаичный
Вручит
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно.
(ПО)ТОМУ, что он слышал, он понял только, что говорили всё ТО(ЖЕ).
Сражение, (В)СЛЕДСТВИЕ потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой местности с (В)ДВОЕ более слабыми, чем у французов, силами.
«Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как», — сказал он одному из адъютантов и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ обратился к принцу Виртембергскому.
Катя (С)НАЧАЛА решила посоветоваться с мамой и спросила, ЧТО(БЫ) та сделала на месте Кати.
Укажите вариант ответов, где во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Не…говорчивый, бе…цельный, в…дремнуть
Соб…ется, супер…яркий, в…ется
Пр…возмочь, пр…дания (старины), пр…рываемый (собеседником)
О…бойный (молоток), на…строчный, по…черкни
Укажите вариант ответов, где во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая гласная корня.
Од…чать, изд…лека, задр…жать
Опл…тить (заказ), осн…щение, сп…собный
Ск…сить (траву), пол…мизировать, см…рение
Ут…шитель, ф…нтастический, перекл…каться
Укажите цифры, на месте которых пишется НН.
«Повесть време(1)ых лет» называет книги реками, торжестве(2)о поящими Вселе(3)ую мудростью поисти(4)е неизмеримой глубины.
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 2, 4
2, 3
Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.
Чтобы выбрать (1) сколько букв Н нужно написать в слове (2) установите (3) от какого слова оно образовалось (4) и (5) какой суффикс был использован.
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3
1, 3
Найдите лишнее слово: «В своей автобиографии Юрий Владимирович Никулин с благодарностью вспоминает талантливых артистов, с которыми ему довелось работать в цирке и на съемочной площадке».
Талантливых
Съемочной
Владимирович
Своей
Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.
Трещали сухие листья хворост и серые тени туда и сюда сновали по всему лесу.
В огромной зале паркет сверкал чистотой и переливались в огнях множества свечей хрустальные люстры.
Однажды вечером я сидел на берегу и глядел на синее русло реки да на высокие холмы вдалеке.
Друзья вечерами играли в шахматы либо в шашки и строили крепости из лего а также гуляли по саду.
Расставьте недостающие запятые:
О(1) старый мир! Пока(2) ты не погиб,
Пока(3) томишься мукой сладкой,
Остановись(4) премудрый(5) как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
(А. А. Блок)
1, 4, 5
2, 5
1, 2, 3
2, 4, 5