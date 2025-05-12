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Образование Тест Спорим, вы уже и русский забыли? Если нет — попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста

Спорим, вы уже и русский забыли? Если нет — попробуйте ответить на 10 вопросов нашего теста

Выясним, на что вы потратили 11 лет в школе

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1 комментарий
Да я не двоечник, а просто русский язык интерпретирую творчески | Источник: Игорь До / E1.RUДа я не двоечник, а просто русский язык интерпретирую творчески | Источник: Игорь До / E1.RU

Да я не двоечник, а просто русский язык интерпретирую творчески

Источник:

Игорь До / E1.RU

Русский язык мы изучали с первого класса — писали диктанты, разбирались в падежах и ударениях. Но хватит ли этих знаний, чтобы справиться с экзаменационными заданиями сейчас? Проверьте себя: всего 10 вопросов, но такие, что и отличнику придется попотеть. Предупреждаем: расслабиться не получится.

ТЕСТПройден 12 раз
1 / 10

В одном из словосочетаний допущена ошибка в образовании формы слова. Найдете в каком?

  • Идя по бульвару

  • Приведший к успеху

  • Несколько джинсов

  • На двухсот третьем километре

2 / 10

В одном из этих слов выделена буква, где ударение стоит неверно. Найдете его?

  • Сливовый

  • Вероисповедание

  • Мозаичный

  • Вручит

3 / 10

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно.

  • (ПО)ТОМУ, что он слышал, он понял только, что говорили всё ТО(ЖЕ).

  • Сражение, (В)СЛЕДСТВИЕ потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой местности с (В)ДВОЕ более слабыми, чем у французов, силами.

  • «Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как», — сказал он одному из адъютантов и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ обратился к принцу Виртембергскому.

  • Катя (С)НАЧАЛА решила посоветоваться с мамой и спросила, ЧТО(БЫ) та сделала на месте Кати.

4 / 10

Укажите вариант ответов, где во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.

  • Не…говорчивый, бе…цельный, в…дремнуть

  • Соб…ется, супер…яркий, в…ется

  • Пр…возмочь, пр…дания (старины), пр…рываемый (собеседником)

  • О…бойный (молоток), на…строчный, по…черкни

5 / 10

Укажите вариант ответов, где во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая гласная корня.

  • Од…чать, изд…лека, задр…жать

  • Опл…тить (заказ), осн…щение, сп…собный

  • Ск…сить (траву), пол…мизировать, см…рение

  • Ут…шитель, ф…нтастический, перекл…каться

6 / 10

Укажите цифры, на месте которых пишется НН.

«Повесть време(1)ых лет» называет книги реками, торжестве(2)о поящими Вселе(3)ую мудростью поисти(4)е неизмеримой глубины.

  • 1, 2, 3

  • 1, 3, 4

  • 1, 2, 4

  • 2, 3

7 / 10

Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Чтобы выбрать (1) сколько букв Н нужно написать в слове (2) установите (3) от какого слова оно образовалось (4) и (5) какой суффикс был использован.

  • 1, 2, 3, 4

  • 1, 2, 3, 4, 5

  • 1, 2, 3

  • 1, 3

8 / 10

Найдите лишнее слово: «В своей автобиографии Юрий Владимирович Никулин с благодарностью вспоминает талантливых артистов, с которыми ему довелось работать в цирке и на съемочной площадке».

  • Талантливых

  • Съемочной

  • Владимирович

  • Своей

9 / 10

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.

  • Трещали сухие листья хворост и серые тени туда и сюда сновали по всему лесу.

  • В огромной зале паркет сверкал чистотой и переливались в огнях множества свечей хрустальные люстры.

  • Однажды вечером я сидел на берегу и глядел на синее русло реки да на высокие холмы вдалеке.

  • Друзья вечерами играли в шахматы либо в шашки и строили крепости из лего а также гуляли по саду.

10 / 10

Расставьте недостающие запятые:

О(1) старый мир! Пока(2) ты не погиб,
Пока(3) томишься мукой сладкой,
Остановись(4) премудрый(5) как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

(А. А. Блок)

  • 1, 4, 5

  • 2, 5

  • 1, 2, 3

  • 2, 4, 5

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Ну ,давай поспорим.Ты что ставишь на кон?
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