«Пора действовать, времени немного»: как подготовиться к ЕГЭ за месяц — алгоритм и лайфхаки

Для подготовки к ЕГЭ нужно будет выстроить четкий алгоритм действий на всё оставшееся до экзамена время Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В конце мая начнется период проведения ЕГЭ. Многие готовятся к экзаменам за год, а то и за два. Но есть и те, кто по каким-то причинам откладывал занятия. Такие дети тоже могут сдать ЕГЭ на высокий балл, уделив подготовке к экзаменам всего месяц. Как это сделать, рассказали Городским медиа эксперты.

«Необходимо выжать из оставшегося времени максимум, забыв о слове „лень“ и „прокрастинация“, довести до автоматизма решение тестовых заданий и научиться давать ответы даже на самые сложные задания второй части», — назвала главные принципы подготовки сооснователь школы «Зачетный курс», преподаватель обществознания Светлана Шмонина.

Начать стоит с определения своего уровня. Для этого нужно решить любой вариант экзамена или вспомнить баллы за пробники. От результата будет зависеть стратегия подготовки, рассказала педагог, тренер образовательных программ Людмила Куревич.

«Плаваю в теме, часто ошибаюсь». Это те ученики, которые выполняют пробники на 10–15 баллов. Эксперт советует им не гнаться за высокими баллами, а обеспечить себе уверенное «удовлетворительно». Для этого необходимо сосредоточиться на заданиях базового уровня, учить алгоритмы решения типовых задач, ежедневно выполнять по 10–15 заданий по типу «повтор-ошибка-разбор». «Есть база, но нужна систематизация». Эти ученики сдают пробники на 40–60 баллов и могут рассчитывать на хорошие результаты ЕГЭ, если будут использовать последний месяц с умом. Для этого подготовку нужно разделить на блоки, чередуя дни с упором на теорию и с акцентом на практику. Два раза в неделю необходимо решать полный пробник с разбором всех ошибок, а на занятиях по блокам выполнять задания на время. «Цель — 80+ или максимум». Выпускники из этой группы, скорее всего, готовились к экзаменам долго, но и последний месяц им нужно провести с пользой, чтобы получить высшие баллы. Людмила Куревич советует оттачивать практическую часть экзамена, решать минимум по три полных пробника в неделю и подключать экспертов для выявления ошибок и работы над ними.

После определения своего уровня нужно составить четкий план действий на оставшееся время.

«Разделите темы по приоритетам: тем блокам, которые дают больше всего баллов, отдайте высший приоритет. Объемным темам, которые имеют часто логические решения, — средний приоритет, а тому, что вы уже знаете, — низкий, оставив лишь время на их повторение», — советует преподаватель Светлана Шмонина.

Следующим шагом будет интенсивное изучение теории в соответствии с приоритетом: темы, которым отдали высший приоритет, нужно уделить больше времени. Однако просто зубрить не поможет. Лучше при обучении делать конспекты (при чем в наиболее удобном виде, даже рисунками), выстраивать ассоциации, чтобы в будущем использовать это как шпаргалку для быстрого повторения.

Важно уделить достаточно времени и практике. После изучения темы стоит прорешать задания по ней, чтобы закрепить знания. При выполнении всего варианта ЕГЭ необходимо подробно разбирать ошибки и запоминать механизм решения задач.

Всё это будет иметь меньше смысла, если не повторять пройденный материал.

«Обязательно как минимум один день в неделю или час в день выделяйте на повторение изученного и отработку на практике», — советует Светлана Шмонина.

Эксперты выделили несколько лайфхаков, которые помогут добиться лучшего результата:

не тратить время на редкие задачи, если уровень подготовки недостаточно высокий;

в обучении выработать принцип: ошибка = подарок, она указывает, где слабость;

прогонять полный вариант ЕГЭ при любой возможности;

использовать мнемотехники и ассоциации для лучшего запоминания;

делать акцент на самых «дорогих» по баллам заданиях;

выписывать типичные ошибки на стикеры и клеить их перед собой, чтобы возвращаться к повторению правила;

для изучения теории, особенно в сложных темах, стоит использовать метод Фейнмана: прочитав теорию, попробовать объяснить ее вслух, будто рассказывая это другу. Для этого тему нужно упрощать, придумывать для себя примеры. Для быстрого повторения этот рассказ можно записать себе в голосовом сообщении или на диктофон, чтобы слушать, например, по пути в школу;

учить не формулы, а их применение.

В результате даже за месяц подготовки ученики с нулевым уровнем могут выйти на 50–70 баллов. С базового уровня вполне можно рассчитывать на 70–80 баллов. Результат может быть и лучше, но это потребует титанических усилий и построения идеальной стратегии.