Только круглым отличникам под силу написать эти 10 слов правильно. Вы в их числе?

Русский язык каждый из нас учил в школе. Но это не значит, что в голове до сих пор остались все-все-все правила. Проверьте, насколько хорошо вы знаете язык, на котором говорите каждый день. Вопросов всего десять, зато какие — даже круглым отличникам нет-нет да придется почесать затылок.
Какое слово написано верно?
Бечовка
Бичовка
Бечёвка
Бичевка
В каком слове пропущена буква?
Интриганский
Яросно
Шествие
Ровесник
Найдите слово без ошибки
Апреори
Априори
Оприори
Опреори
Где поставите «и» вместо пропуска?
Пр..зренный трус
Пр…крикнуть на собаку
Пр…мерзкая погода
Пр…творить в жизнь
В каком слове дефис не нужен?
Пол…литра
Северо…западный
Эконом…класс
Не сегодня…завтра
В каком слове нет удвоенной согласной?
Брок…оли
Ак…умулятор
Аб…ревиатура
Ап…артаменты
Выберите, как грамотно написать числительное.
Не больше пятисот метров.
Не больше пятиста метров
Не больше пятьсот метров
Не больше пятисотен метров
У какого глагола неправильная форма?
Клади
Ложи
Положи
Ложись
В каком примере все слова из скобок пишутся слитно?
Важно иметь (в)виду.
Она опоздала (так)же, как все, (при)чем на целый час.
(С)начала все стеснялись, но (за)тем разговорились.
(По)началу романа было сложно судить о таланте автора.
Где оба слова пишутся с заглавной буквы?
куликовская битва
великий устюг
день рождения
успенский собор
А вот еще один тест, он основан на популярных ошибках участников «Тотального диктанта». Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят.