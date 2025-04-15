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Образование тест Только круглым отличникам под силу написать эти 10 слов правильно. Вы в их числе?

Только круглым отличникам под силу написать эти 10 слов правильно. Вы в их числе?

Сложный тест по русскому языку

1 681
2 комментария
Чтобы не пришлось тревожно перебирать страницы тетради, не помешает лишний раз открыть учебник | Источник: Александр Подопригора / 161.RUЧтобы не пришлось тревожно перебирать страницы тетради, не помешает лишний раз открыть учебник | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Чтобы не пришлось тревожно перебирать страницы тетради, не помешает лишний раз открыть учебник

Источник:

Александр Подопригора / 161.RU

Русский язык каждый из нас учил в школе. Но это не значит, что в голове до сих пор остались все-все-все правила. Проверьте, насколько хорошо вы знаете язык, на котором говорите каждый день. Вопросов всего десять, зато какие — даже круглым отличникам нет-нет да придется почесать затылок.

ТЕСТПройден 204 раза
1 / 10

Какое слово написано верно?

  • Бечовка

  • Бичовка

  • Бечёвка

  • Бичевка

2 / 10

В каком слове пропущена буква?

  • Интриганский

  • Яросно

  • Шествие

  • Ровесник

3 / 10

Найдите слово без ошибки

  • Апреори

  • Априори

  • Оприори

  • Опреори

4 / 10

Где поставите «и» вместо пропуска?

  • Пр..зренный трус

  • Пр…крикнуть на собаку

  • Пр…мерзкая погода

  • Пр…творить в жизнь

5 / 10

В каком слове дефис не нужен?

  • Пол…литра

  • Северо…западный

  • Эконом…класс

  • Не сегодня…завтра

6 / 10

В каком слове нет удвоенной согласной?

  • Брок…оли

  • Ак…умулятор

  • Аб…ревиатура

  • Ап…артаменты

7 / 10

Выберите, как грамотно написать числительное.

  • Не больше пятисот метров.

  • Не больше пятиста метров

  • Не больше пятьсот метров

  • Не больше пятисотен метров

8 / 10

У какого глагола неправильная форма?

  • Клади

  • Ложи

  • Положи

  • Ложись

9 / 10

В каком примере все слова из скобок пишутся слитно?

  • Важно иметь (в)виду.

  • Она опоздала (так)же, как все, (при)чем на целый час.

  • (С)начала все стеснялись, но (за)тем разговорились.

  • (По)началу романа было сложно судить о таланте автора.

10 / 10

Где оба слова пишутся с заглавной буквы?

  • куликовская битва

  • великий устюг

  • день рождения

  • успенский собор

А вот еще один тест, он основан на популярных ошибках участников «Тотального диктанта». Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
2
Гость
15 апреля, 23:03
7 из 10 правильно ответила, отличный тест!!!
Гость
15 апреля, 23:22
9 из 10
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