Только круглым отличникам под силу написать эти 10 слов правильно. Вы в их числе?

Русский язык каждый из нас учил в школе. Но это не значит, что в голове до сих пор остались все-все-все правила. Проверьте, насколько хорошо вы знаете язык, на котором говорите каждый день. Вопросов всего десять, зато какие — даже круглым отличникам нет-нет да придется почесать затылок.