42 дня отдыха? Власти опубликовали расписание каникул в ярославских школах

В Министерстве образования опубликовали рекомендованные даты каникул для школьников по всей России. Мы спросили в региональном Минобре, когда будут отдыхать ярославские школьники. Публикуем рекомендованные даты.
Согласно закону «Об образовании РФ», школы сами устанавливают сроки каникул, однако ежегодно утверждается рекомендуемый учебный график.
В школах, которые работают по четвертям, продолжительность каникул в учебном году составит 26 дней. Учащиеся по триместрам будут отдыхать 42 дня.
Осенние каникулы
Для школьников, которые учатся по четвертям, — с 27 октября по 4 ноября (9 дней).
У учащихся по триместрам осенние каникулы будут дважды:
с 6 по 13 октября (8 дней);
с 17 по 24 ноября (8 дней).
Зимние каникулы
После второй четверти — с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников — с 16 по 24 февраля.
У учащихся по триместрам снова будут двойные каникулы:
с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней);
с 16 по 24 февраля (9 дней).
Весенние каникулы
После третьей четверти — с 23 по 30 марта (8 дней);
В третьем триместре — с 6 по 13 апреля.
Летние каникулы
Для учащихся по четвертям: с 25 мая по 31 августа;
В школах, работающих по триместрам, — с 1 июня по 31 августа.
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