42 дня отдыха? Власти опубликовали расписание каникул в ярославских школах

Источник: Кирилл Поверинов











В Министерстве образования опубликовали рекомендованные даты каникул для школьников по всей России. Мы спросили в региональном Минобре, когда будут отдыхать ярославские школьники. Публикуем рекомендованные даты.

Согласно закону «Об образовании РФ», школы сами устанавливают сроки каникул, однако ежегодно утверждается рекомендуемый учебный график.

В школах, которые работают по четвертям, продолжительность каникул в учебном году составит 26 дней. Учащиеся по триместрам будут отдыхать 42 дня.

1 Осенние каникулы Для школьников, которые учатся по четвертям, — с 27 октября по 4 ноября (9 дней). У учащихся по триместрам осенние каникулы будут дважды: с 6 по 13 октября (8 дней);

с 17 по 24 ноября (8 дней).











2 Зимние каникулы После второй четверти — с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников — с 16 по 24 февраля. У учащихся по триместрам снова будут двойные каникулы: с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней);

с 16 по 24 февраля (9 дней).











3 Весенние каникулы После третьей четверти — с 23 по 30 марта (8 дней); В третьем триместре — с 6 по 13 апреля.











4 Летние каникулы Для учащихся по четвертям: с 25 мая по 31 августа; В школах, работающих по триместрам, — с 1 июня по 31 августа.











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