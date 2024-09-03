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Образование карточки 42 дня отдыха? Власти опубликовали расписание каникул в ярославских школах

42 дня отдыха? Власти опубликовали расписание каникул в ярославских школах

График по триместрам и четвертям

576
1 комментарий

В Министерстве образования опубликовали рекомендованные даты каникул для школьников по всей России. Мы спросили в региональном Минобре, когда будут отдыхать ярославские школьники. Публикуем рекомендованные даты.

Согласно закону «Об образовании РФ», школы сами устанавливают сроки каникул, однако ежегодно утверждается рекомендуемый учебный график.

В школах, которые работают по четвертям, продолжительность каникул в учебном году составит 26 дней. Учащиеся по триместрам будут отдыхать 42 дня.

  1. Осенние каникулы
  2. Зимние каникулы
  3. Весенние каникулы
  4. Летние каникулы
1

Осенние каникулы

Для школьников, которые учатся по четвертям, — с 27 октября по 4 ноября (9 дней).

У учащихся по триместрам осенние каникулы будут дважды:

  • с 6 по 13 октября (8 дней);

  • с 17 по 24 ноября (8 дней).

2

Зимние каникулы

После второй четверти — с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников — с 16 по 24 февраля.

У учащихся по триместрам снова будут двойные каникулы:

  • с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025-го (9 дней);

  • с 16 по 24 февраля (9 дней).

3

Весенние каникулы

После третьей четверти — с 23 по 30 марта (8 дней);

В третьем триместре — с 6 по 13 апреля.

4

Летние каникулы

Для учащихся по четвертям: с 25 мая по 31 августа;

В школах, работающих по триместрам, — с 1 июня по 31 августа.

Ранее был опубликован производственный календарь на 2025 год. Подробнее о том, как будем отдыхать в Новый год и на майские, читайте в этом материале.

В феврале и марте затяжных выходных не будет

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Каникулы Школа Образование Отдых Учеба
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Комментарии
2
Гость
3 сентября 2024, 20:07
Наблюдая во дворе некоторые компании школьников, приходишь к выводу, что у них круглогодичные каникулы. Очень это тревожный факт.
Гость
3 сентября 2024, 21:09
42 дня их придётся чем-то кормить дома, а у многих денег нет но вы держитесь, может просрочку выкинут в магазине
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