НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 747мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Где самая низкая аренда жилья
Сметают билеты на концерты
Как правильно собирать грибы
Как спастись от нападения пса
Чиновник стал звездой соцсетей
Где интересно работать
Москвич завладел лесом в ЯО
Антитоп квартир на продажу
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Образование подробности Старшеклассников отправят на военную подготовку, а истории станет больше. Как будут учиться школьники в новом году?

Старшеклассников отправят на военную подготовку, а истории станет больше. Как будут учиться школьники в новом году?

Собрали в карточках расписание каникул и важные изменения

253
10 комментариев
2 сентября дети пойдут на линейки, а с 3-го — на уроки

Школьная пора не за горами. У родителей и учеников накопилось много вопросов о том, что изменится в программе, в какие даты будут каникулы и какие новые правила появятся в школах. Рассказываем в карточках обо всех нововведениях, которые начнут действовать в этом учебном году.

  1. Начало учебы
  2. Календарь школьника
  3. Запрет на телефоны
  4. У учителей появится защита
  5. Школьная форма
  6. Новые предметы
  7. Программа ОБЖ поменяется
  8. Изменения в ОГЭ
  9. Новые виды спорта
  10. Меньше обществознания, но больше истории
  11. Программа трудов
1

Начало учебы

День знаний в 2024 году будет непривычным. Торжественные линейки и классные часы пройдут 2 сентября, а не 1-го. Так будет не всегда, просто традиционная дата выпадает на воскресенье.

В этот день учителя проведут для школьников уроки мира, на которых расскажут о причинах конфликтов и объяснят, как избежать их в будущем.

2

Календарь школьника

Учеба стартует 3 сентября. Сохраните себе расписание, чтобы не потерять.

Первоклассники будут отдыхать больше остальных

Однако некоторые российские школьники учатся по триместрам. У них расписание будет отличаться.

Даты каникул может менять школа, мы указали стандартные — на основе рекомендаций Минобразования

Обратите внимание, что для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы. Они состоятся с 17 по 23 февраля 2025 года.

В целом учебный план рассчитан на 35 недель, но школы вправе изменять продолжительность в пределах 34–37 учебных недель. Стоит отметить, что это рекомендованные Министерством образования России даты начала и окончания каникул.

Учебный год заканчивается 23 мая, но внеурочная деятельность может продлиться до 30 мая. Однако у девяти- и одиннадцатиклассников всё зависит от расписания выпускных экзаменов.

3

Запрет на телефоны

Со смартфоном в школе придется попрощаться. Во время уроков гаджеты запрещены, соответствующий закон был принят в конце 2023 года и вступил в силу. Исключением станут экстренные ситуации. Например, при наличии угрозы жизни или здоровью детей и работников школ.

4

У учителей появится защита

На законодательном уровне у преподавателей появилось право на уважение личного достоинства и защиту от оскорблений, а также других форм насилия, включая интернет-травлю. Такие поправки внесли в федеральный закон «Об образовании». Теперь, если школьник ударит или унизит педагога, то учитель сможет направить жалобу в органы управления образовательной организацией, и на нее не имеют права закрыть глаза. Ученику при этом грозит дисциплинарное наказание.

5

Школьная форма

В 2024 году планируется ввести ГОСТ на школьную форму. Он вступит в силу с середины 2025 года. Так что тем, кто уже купил одежду для школьника, переживать не о чем.

Это делается не для того, чтобы повлиять на дизайн или цвет, а чтобы на рынке не было формы из некачественных материалов. Одежда для школы должна быть удобной и прочной, соответствовать погодным условиям. На ней не должно быть символики асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения. Пока же не все производители делают форму должным образом. Роскачество составило топ и антитоп брендов школьной одежды, а специалисты дали советы по выбору.

6

Новые предметы

В расписании старшеклассников появится семьеведение. Этот предмет будут изучать в рамках внеклассной работы и на классных часах «Разговоры о важном». Так школьников будут готовить к семейной жизни и рождению детей. В прошлом году подобные уроки проводили на добровольной основе.

У учеников средней и старшей школы появится черчение. Это коснется школьников, обучающихся по техническому профилю.

7

Программа ОБЖ поменяется

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) заменят на «основы безопасности и защиты Родины». На занятиях дети получат начальную военную подготовку, изучат основы медицины, а также действия в экстремальных ситуациях. Ребятам расскажут о действиях во время военной угрозы, положениях воинских уставов и свойствах стрелкового оружия.

Для учеников 10–11 классов планируются практические занятия — по медицинской, тактической, технической и огневой подготовке.

8

Изменения в ОГЭ

На обязательном госэкзамене (ОГЭ) по математике разрешат пользоваться калькулятором, но только непрограммируемой модели. Значит, на нем не должно быть функций программирования, которые обозначены на калькуляторе в виде кнопок RUN, FRML, PGM, PRG, PR или Program. Взять с собой можно тот, который выполняет только арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня). Также школьникам можно будет работать с линейками и справочными материалами, которые будут выдаваться на экзамене.

9

Новые виды спорта

Уроки физкультуры станут разнообразнее. Учащиеся, помимо привычных дисциплин, познакомятся еще с 12:

  • городошный спорт;

  • гольф;

  • биатлон;

  • роллер-спорт;

  • скалолазание;

  • спортивный туризм;

  • хоккей на траве;

  • ушу;

  • чир-спорт;

  • перетягивание каната;

  • компьютерный спорт;

  • бокс;

  • дзюдо;

  • танцевальный спорт;

  • тяжелая атлетика.

10

Меньше обществознания, но больше истории

Уроков истории станет больше. Для учащихся пятых — восьмых классов их станет три в неделю вместо двух. Изучать предмет будут по новым учебникам. В них будут отражены ход спецоперации на Украине, а также изменения территориальных границ РФ.

А обществознания станет меньше. Предмет убрали из программы шестых — восьмых классов. Высвободившиеся часы как раз направят на историю.

Изменения коснутся только тех школьников, которые пойдут в 5-й класс в 2025 году. Кто уже начал изучать обществознание, продолжат заниматься по старой программе.

11

Программа трудов

Труд, или технология, станет обязательным предметом. Так школьников будут готовить к взрослой жизни. В программе для мальчиков — чертежи и столярное мастерство. У девочек — кройка, шитье и приготовление пищи. Также ребята начнут изучать компьютерную графику, робототехнику, 3D-моделирование.

ПО ТЕМЕ
Школа 1 Сентября Расписание Каникулы Экзамены Уроки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
14 августа 2024, 06:40
А вы главное ещё рожайте
Гость
14 августа 2024, 06:05
История простая - кругом враги мы в осаждённой крепости Таврический лучший и незаменимый дотационые главные люди страны а мы расходный материал
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление