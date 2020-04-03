Сегодня Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые попали в трудную ситуацию из-за распространения коронавируса. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, получить отсрочку платежей смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса. Для этого нужно будет подать заявку до 30 сентября 2020 года.

В течение каникул банк не может начислять неустойку, штрафы или пени, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, обращаться с требованием к поручителям или взыскать залог. Заемщик же вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.

