Топливный кризис догнал всю Россию? Что делают чиновники в регионах и на чем пытаются экономить

Из-за недостатка бензина начались проблемы во многих отраслях Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Дефицит топлива зафиксирован уже почти во всех российских регионах. Где-то автобусы сокращают рейсы, где-то дорожает проезд, где-то на линию даже не вышли мусоровозы. И теперь местные власти в экстренном порядке пытаются погасить пожар, который, как утверждают эксперты, вообще-то разгорался далеко не один день. Подробности — в материале MSK1.RU.

Когда топлива нет и начинаются отмены

В Калужской области с 23 июня подорожал проезд по маршруту Ульяново — Калуга, а одновременно власти объявили об отмене всех пригородных автобусных рейсов, объяснив это нехваткой дизельного топлива.

В Забайкальском крае проблемы с бензином и дизелем уже заставили менять маршрутную сеть сразу в нескольких округах и даже в Чите. В Севастополе с 22 июня ввели новые ограничения: общественный транспорт переходит на график с 05:30 до 21:00, ходить будут только пассажирские катера, паромы останутся на приколе, крупные торговые центры начнут работать с 07:00 до 20:00, общепит — с 08:00 до 20:00. Работающим горожанам придется успевать купить что-то к ужину и доехать домой на общественном транспорте.

Перевозчики по всей стране объясняют повышение тарифов одинаково: горючее резко подорожало, обслуживание техники обходится дороже, зарплаты сотрудникам тоже приходится индексировать.

Независимый эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании Анастасия Бунина убеждена: у регионов были возможности, чтобы заранее подготовиться к кризису. По ее мнению, местные власти должны были заранее просчитать риски и сформировать дополнительные запасы топлива для социальных нужд. Если такой возможности не было, следовало заранее договариваться с АЗС о специальном режиме обеспечения транспорта, который перевозит людей или обслуживает коммунальную инфраструктуру.

Как объясняет эксперт, подобные объемы просчитать не составляет труда. «На каждом транспортном предприятии есть главный механик, который четко понимает, что на каждый день его качественной работы ему нужно, к примеру, 10 кубов дизельного топлива. Соответственно, он должен заранее отправить заявку», — объясняет Бунина.

Большинство социальных перевозчиков работают по долгосрочным договорам с поставщиками топлива. При первых признаках ухудшения ситуации можно было заранее согласовать особые условия поставок. По мнению Буниной, этого сделано не было.

«Русский авось» оказался дороже дизеля

По словам Буниной, последствия такой беспечности сегодня видны уже всем. Она рассказывает, что ее транспортная компания заранее занялась поисками топлива и смогла обеспечить себя необходимыми объемами. Почему этого не было сделано руководителями многих других компаний и, что самое важное, чиновниками?!

«Если этого не сделано, то, извините, грош цена таким управленцам. Положились на русский авось, который вылился в сокращение пассажирских перевозок, невыход коммунальных служб на работу, остановку мусоровозов, что в моем понимании вообще нонсенс!» — возмущается Бунина.

Теперь многие чиновники обсуждают, где искать дополнительные объемы дизеля. Но, по мнению эксперта, разговор вообще должен идти в другой плоскости. Она подчеркивает, что сегодня большинство АЗС действительно отпускают топливо по лимитам. Однако это вовсе не означает, что общественный транспорт обязан останавливаться.

Например, на ряде трассовых АЗС в Московской области дизель выдают не более 200 литров за одну заправку. Для грузового транспорта или автобуса этого хватает примерно на сутки работы.

«Так, если вы не успели своевременно подготовиться к той ситуации, пусть ваши транспортные средства почаще заезжают на АЗС и заправляются по тем лимитам, которые есть», — говорит Бунина. А перекладывать последствия плохой подготовки на пассажиров ни в коем случае нельзя.

«Остановка деятельности социальных и коммунальных служб повлечет за собой рост тревожных настроений у населения. Это всё не нравится никому. Тем более перед выборами», — объясняет Бунина.

Кризис уже меняет будущее транспорта

Любой кризис показывает не только наличие проблемы, но и качество подготовки к ней. Топливо не исчезло в одночасье. Ограничения на АЗС не появились утром одного дня. Дефицит развивался постепенно, сигналов было достаточно.

Происходящее, считает Бунина, должно стать серьезным уроком. По ее мнению, регионам пора не просто обсуждать текущий дефицит топлива, а задумываться о принципиальном изменении структуры муниципального транспорта.

Речь идет о расширении парка электробусов и техники на газомоторном топливе, чтобы зависимость от дизеля перестала быть абсолютной.

Нужен диалог с населением

А вот что говорит Александр Сергеевич Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

— В разных регионах ситуация очень сильно различается. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что нужно практически в ручном режиме перестроить всю логистику топлива внутри страны. Поэтому, во-первых, нужно координировать усилия между регионами, чтобы не создавать перекосы с доступность топлива.

Есть расчеты, что в среднем человек за раз покупает на заправке 20–30 литров топлива. Но сейчас на фоне ажиотажного спроса эти цифры удваиваются: человек приезжает и просит залить полный бак плюс привозит канистры, которые тоже нужно наполнить. Я лично был свидетелем ситуации на АЗС: человек купил 30 литров, затем снова встал в очередь и оплатил еще 30 литров, и люди стали возмущаться.

То есть вопрос не в том, что топлива физически нет, а мы пытаемся избежать ситуации, когда все бегут и ажиотажно скупают. Поэтому и ограничиваются закупки. И мы приходим к тому, что панические настроения можно снять — в первую очередь через выстраивание диалога с населением.

Плюс развивать нужно альтернативные виды моторных топлив, например, газ. Но я скажу, что этого нельзя сделать оперативно. Как и переход на электромобили нельзя назвать решением для дня сегодняшнего.