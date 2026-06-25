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Экономика Люди потеряли миллиарды рублей из-за смены пенсионного фонда: как так вышло

Люди потеряли миллиарды рублей из-за смены пенсионного фонда: как так вышло

Разбираемся в ситуации

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Люди потеряли свои сбережения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЛюди потеряли свои сбережения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Люди потеряли свои сбережения

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В 2025 году из‑за досрочной смены пенсионного фонда россияне лишились инвестиционного дохода на сумму 2,7 млрд рублей.

Причина в том, что люди стали намного чаще переводить свои пенсионные накопления: кто‑то из Социального фонда России (СФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), кто‑то — из одного НПФ в другой. В итоге 2025 год стал рекордным по числу таких переводов за последние семь лет. Об этом РБК рассказали в Банке России.

Например, только за первый квартал 2026 года свои накопления перевели в другую организацию 606,3 тысячи человек. Большинство из них ещё в 2025 году подали заявления о смене страховщика. Общий объём переведённых денег — около 119 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом число переводов выросло почти в четыре раза.

По активности переходов 2025 год оказался самым напряжённым с 2018 года, когда накопления поменяли почти 1,6 млн человек. При этом впервые за долгое время гораздо больше людей ушли из СФР в НПФ (221,7 тысячи), чем вернулись обратно (83,3 тысячи). В Банке России объяснили это тем, что через НПФ можно перевести деньги в программу долгосрочных сбережений, в то время как в СФР такой возможности нет.

Особенно активно в 2025 году привлекал клиентов НПФ Сбербанка — второй по величине в системе НПФ. В него перевели накопления более 430 тысяч новых клиентов. Получается, что этот фонд забрал себе больше 80% всех людей, которые в прошлом году решили сменить страховщика.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Деньги Накопления
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