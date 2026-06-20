Мошенники украли деньги? Банк возместит потери, но не всем — кому и в каких случаях положена компенсация

Телефонные и цифровые мошенники не дремлют Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Денежки, которые мошенники увели с вашего счета? Еще недавно про них можно было забыть. Вам отвечали: «Вы же средства перевели добровольно, так что вернуть их практически невозможно». Теперь правила игры могут серьезно измениться.

На ПМЭФ-2026 вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что жертвы мошенников смогут получить полную компенсацию украденных средств от банка или телеком-оператора. Конечно, новость наделала много шума в соцсетях. Еще бы, ведь в России почти каждый третий так или иначе сталкивался с цифровыми мошенниками. Ежедневно у нас в стране пытаются обворовать более 50 тысяч человек.

Правда, к заявлению Григоренко есть «приписка» мелким шрифтом. Государство не будет автоматически возвращать деньги абсолютно всем пострадавшим. А кто же действительно сможет рассчитывать на компенсацию? MSK1.RU разобралась вместе с экспертами.

«Я перевел деньги сам». Это больше не универсальная отговорка

Даже если человека неделями обрабатывали телефонные мошенники, убеждали спасать «Госуслуги» от взлома, оформлять «безопасный счет» или переводить средства «сотруднику ФСБ», формально операция выглядела добровольной.

Теперь государство пытается изменить саму логику ответственности. Если банк или оператор связи пропустили очевидные признаки мошенничества, проигнорировали предупреждения государственных систем или не выполнили установленные процедуры проверки, именно их могут обязать компенсировать ущерб клиенту.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов объясняет: законодательство постепенно переходит от модели, где основная ответственность лежала на гражданине, к системе более активной защиты потребителей финансовых услуг.

А когда деньги действительно вернут?

Компенсацию будут выплачивать не потому, что человек стал жертвой мошенников, а потому, что банк или оператор связи не выполнили свои обязанности.

По словам Владимира Кузнецова, государство фактически вводит механизм проверки добросовестности самих организаций.

«Если выяснится, что банк проигнорировал информацию из государственных баз о подозрительных номерах или счетах, не проверил подозрительный перевод либо допустил проведение операции при наличии признаков воздействия вредоносного программного обеспечения на устройство клиента, это может стать основанием для полной компенсации ущерба», — поясняет эксперт.

То есть вопрос будет звучать не только «обманули ли человека», но и «сделал ли банк всё возможное, чтобы предотвратить этот обман». Именно это принципиально меняет подход, объясняет Кузнецов.

Банкам придется доказывать свою невиновность

До сих пор финансовые организации в основном объясняли, почему клиент сам виноват в случившемся. Теперь ситуация может перевернуться.

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова считает, что речь идет о серьезном усилении уже существующей антифрод-системы. По ее мнению, новый механизм фактически переводит ответственность за качество защиты клиентов на банки и операторов связи.

«Теперь им необходимо выстраивать доказуемый процесс проверки операций и реагирования», — говорит эксперт в беседе с MSK1.RU.

Иными словами, банку недостаточно просто заявить, что его «система безопасности работала». Нужно будет показать, какие именно проверки были проведены, какие сигналы проанализированы, какие предупреждения получал клиент. Ну и главное — почему операция всё же была пропущена.

Для банков это означает дополнительные расходы на технологии, обучение сотрудников и совершенствование систем противодействия мошенничеству. Для клиентов — больше шансов доказать свою правоту.

Но есть плохая новость

Итак, картина выглядит почти идеальной: если мошенники украли деньги — банк обязан всё вернуть. Но на самом деле это не так.

Евгения Веселова напоминает про ключевое ограничение: «Если банк выполнил все предусмотренные законом процедуры, предупредил клиента о рисках, заблокировал подозрительную операцию для дополнительной проверки или иным образом выполнил требования безопасности, а человек всё равно настоял на переводе денег, компенсации не будет!»

Это означает, что если клиент сознательно игнорирует предупреждения системы и переводит деньги злоумышленникам, ответственность остается на нем. Государство усиливает защиту граждан, но не освобождает их от необходимости думать самостоятельно.