«То, что экономика гибнет, им глубоко фиолетово». Эксперты жестко высказались о решении по ключевой ставке

В этот раз ключевая ставка снизилась всего на 0,25 процентных пункта Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России девятый раз подряд опустил ключевую ставку. Но в этот раз снижение оказалось более скромным, чем предыдущие, — всего на 0,25 процентных пункта. О том, почему регулятор принял именно такое решение и что это значит для рынка, Е1.RU поговорил с экономистами.

До заседания Совета директоров ЦБ РФ эксперты давали прогнозы, что ключевая ставка будет снижена на 0,5% или даже на 1%, но их ожидания не оправдались. Центробанк удивил их своим решением, сделав минимально возможный шаг к уменьшению показателя. Экономисты уверены, что снижение ставки всего 0,25% никак не повлияет на экономику — не стоит ждать ни падения ставок по кредитам, ни существенного изменения цен.

«Я, как и большинство моих коллег, ожидал снижения на 0,5%, но инфляционные ожидания, которые сейчас очевидным образом подрастут в первую очередь из-за цен на бензин, и будут другие факторы инфляционного давления, поэтому 0,25% — это золотая середина, и нашим и вашим. Но что 0,25%, что 0,5% — это статистическая погрешность, которая ни на что не повлияет — ни на доступность кредитов, ни на ставки по депозитам», — объяснил финансовый управляющий Виталий Калугин.

Центробанк снизил темпы по сокращению ключевой ставки Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

На вопрос о том, какой сигнал дал рынку Центробанк, снизив ставку всего на 0,25%, экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин ответил так:

Тонем, но не сдаемся. Максим Марамыгин экономист

Экономист выступил с жесткой критикой политики регулятора.

«Исходя из выступлений представителей Банка России, они бы и 20% поставили, потому что им надо, чтобы была сжатая инфляция. То, что экономика гибнет, им глубоко фиолетово. В то же время игнорировать жалобы промышленности они не могут, поэтому они и сократили ключевую ставку до такого уровня, который вообще ни на чём не скажется.

Единственное, что это немного поддержит бизнес и банки в мысли, что году в 2027, а может, в 2028-м мы всё-таки дойдем до вменяемой ставки. Но в ближайшей перспективе ничего позитивного для российской экономики от Банка России не будет. Деньги по-прежнему будут дорогими», — высказался Максим Марамыгин.

Наш собеседник считает, что на решение Банка России также повлияло то, что он начал немного терять свои прежние позиции.

«Кроме показателей, которые идут от экономики, есть подковерная борьба на высшем уровне. Банк России чуть-чуть сдал позиции, но, возможно, он рассчитывает, что всё-таки наверстает упущенное, восстановит свое влияние на первых лиц государства и продолжит свою жесткую политику», — считает эксперт.