«Проблемы будут в любом случае». От Центробанка ждут резкого снижения ключевой ставки — к чему это приведет

ЦБ могут вынудить снизить ставку, чтобы поддержать экономику вместо сдерживания инфляции Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На ближайшем заседании 19 июня Центральный банк России может снова снизить ключевую ставку, причем значительнее, чем делал это в предыдущие разы. По мнению экспертов, на это могут повлиять недавние поправки в Бюджетный кодекс, принятые буквально за несколько дней. Теперь правительство вправе наращивать государственный долг без дополнительных согласований и поправок в закон о бюджете.

Наши коллеги из Е1.RU поговорили с экспертами о том, чем грозит снижение ключевой ставки и какими могут быть дальнейшие сценарии развития для российской экономики.

Какого снижения можно ждать

По мнению независимого эксперта рынка недвижимости Александра Матофаева, ключевая ставка может быть снижена на один процентный пункт, больше — уже маловероятно.

«Формально это сделано для того, чтобы быстрее реагировать на растущий дефицит бюджета и обеспечить гибкость в финансировании ключевых расходов. Первое — вопрос стоимости заимствований. В текущей логике государству объективно невыгодно занимать слишком дорого : ниже ключевой ставки ЦБ нельзя, а выше — это уже ощутимая нагрузка на бюджет. Отсюда появляется ожидание, что на заседании 19 июня регулятор может пойти на более существенное снижение ставки, чем сейчас закладывает рынок», — считает эксперт.

С ним согласен доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин.

«Я всё-таки думаю, что Банк России пойдет на снижение ключевой ставки в 0,5–1% и не даст снижать ставку больше. Предполагаю, что они на полпроцента и остановятся — формальность выдержана, ставка как бы пошла вниз, а то, что ни хрена не изменится, уже никого не интересует. Банк России неоднократно демонстрировал такую позицию», — говорит экономист.

Я бы очень хотел, чтобы Банк России снизил ставку процентов до 10. На мой взгляд, это пороговая цифра, от которой может начаться какое-то инвестиционное кредитование. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

«Да, это будет означать достаточно серьезное сокращение всей системы ставок в стране. Но, опять же, это будет не единовременный, а размазанный по времени процесс — где-то в течение полутора месяцев. Тем не менее мы хотя бы перейдем в инвестиционно приемлемое кредитование, потому что пока оно идет только на оборотные нужды, а нам нужно инвестиционное кредитование для раскачки экономики », — объясняет Максим Марамыгин.

Какие еще варианты есть у ЦБ

Журналисты также обсудили с Марамыгиным все возможные сценарии по решению ЦБ на предстоящем заседании.

«Проблемы будут в любом случае. Если ключевую ставку не опускать, стагнация промышленности с нарастающим кризисом неплатежей так и продолжится. Эта проблема есть, и она развивается. У нас только сельское хозяйство еще более-менее царапается — и розничная торговля, и общепит уже ушли в минус. Это всё результат высокой ключевой ставки, но зато не очень высокие параметры инфляции.

Если резко снизить ключевую ставку — на 2% и больше, — начнется некоторое оживление, которое мы увидим только в третьем квартале, то есть уже осенью. Экономика начнет оживать потихонечку, но зато пойдет вверх уровень инфляции. То есть тут куда ни кинь —везде клин. А для подъема ключевой ставки нет вообще никаких оснований. Если Центробанк ее поднимет, то я уже вспомню термины сталинского периода, когда говорили „ вредительство “ », — озвучит варианты экономист.

Я всегда исходил из того, что инфляция — это, конечно, плохо, но инфляция — это не катастрофа. Лучше иметь высокую инфляцию и живую экономику, чем мертвую экономику при невысокой инфляции. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

При всех озвученных вариантах Максим Марамыгин не верит в резкое и значительное решение ключевой ставки — хотя и отмечает, что ЦБ могут заставить делать то, чего он не хочет.

«Я всё-таки боюсь, что Банк России на столь кардинальные действия не пойдет. Хотя, с другой стороны, отсутствие Набиуллиной в публичном пространстве уже некоторое время как раз может говорить о том, что готовятся какие-то более радикальные решения, которые не нравятся Центробанку. А это действие только одно — резкое снижение ключевой ставки. Это единственная идея.

У нас, вы понимаете, какая дебильная ситуация складывается: Центральный Банк вообще никакой ответственности за состояние экономики не несет , он отвечает только за уровень инфляции. И в погоне за своими KPI (ключевыми показателями эффективности. — Прим. ред.) руководство Банка России два года уже просто гробит промышленность, но зато их KPI красивые», — добавил экономист.

К чему приведет резкое снижение ключевой ставки

Эксперты также озвучили, чем обернется значительное снижение ключевой ставки как для бизнеса, так и для граждан.

«Резкое снижение ключевой ставки сразу же приведет к изменению на валютном рынке. Буквально меньше месяца — и рубль начнет слабеть, а это значит, что эффективность всех экспортных контрактов пойдет вверх. Тут же пойдет прирастать понемножечку, а потом всё больше и больше доходная часть бюджета, потому что у экспортеров прибыль начнет расти ввиду ослабления рубля, а растущая прибыль тут же приведет к росту налогов, и бюджет начнет больше получать денежек. А цены, конечно, пойдут вверх. Конечно, скачок инфляции будет однозначно, лишние 2–3% мы точно увидим », — озвучил прогноз Максим Марамыгин.

О том, что ключевую ставку нужно снижать, причем ощутимо, говорит и Александр Матофаев. Он отметил, что только это может дать шанс на поддержание строительной сферы, хотя для глобальных изменений ставка должна быть еще меньше. Особенно в ситуации, когда с 1 июля анонсируют повышение ставок по семейной ипотеке.

«В июле „семейка“ массово прекращает свое действие, по факту становясь целевой программой для льготной категории граждан — а застройщики сегодня и так закредитованы, продаж фактически нет. Вернее, так: есть отложенный спрос населения при невозможности покупать недвижимость за счет достаточно высокого первоначального взноса и высокой процентной ставки по классической ипотеке», — говорит Александр Матофаев.

Психологический барьер в среднем варьируется в границах 35–50 тысяч рублей на ипотеку в месяц. Всё, что выше, — это уже напряжение. Александр Матофаев основатель и гендиректор Aleka Group

Если условия по семейной ипотеке ужесточат, а ключевую ставку не снизят, то, как считает Александр Матофаев, строительную сферу ждут еще более тяжелые времена.

«По экономическим показателям везде идет спад. По факту, кроме ВПК, у нас всё в упадке. К чему это приведет? Мое личное мнение — к сокращениям штата и снижению зарплат, особенно в сфере услуг. Сколько малого и среднего бизнеса уже позакрывалось, везде освобождаются коммерческие помещения, и в такой ситуации люди думают, а стоит ли вообще брать ипотеку, тем более по высокой ставке. Это просто невыгодно», — подчеркивает эксперт.

Отдельный вопрос в текущей ситуации — это объем средств на депозитах. По наблюдениям эксперта, основная масса граждан держит на депозитах суммы в районе 300–700 тысяч рублей и продлевает депозиты на два-три месяца, наблюдая за ситуацией. При снижении ключевой ставки депозиты перестанут быть выгодным инструментом, и эти деньги, в которых так нуждаются застройщики, перетекут в сферу недвижимости.

«Хочется верить, что правительство будет заботиться о том, чтобы строительный рынок продолжал жить, развиваться. Отложенный спрос у населения велик, поэтому про снижение ставки Центробанка я в очередной раз говорю: сделайте, пожалуйста, ставку 9–10%, и всё, нам больше ничего не надо. Мы дальше всё решим сами», — добавляет Александр Матофаев.