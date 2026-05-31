Срезу две выплаты придут пенсионерам в июне: кому это доступно

В июне сразу две пенсии смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые наработали после службы необходимый трудовой стаж. Об этом рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — объяснила Коваленко.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 65 600 рублей.