НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 748мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Где смотреть салют
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
История появления книжной лавки Швецова
Как отметить свадьбу в Ярославле
Лига чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Зарплаты хоккеистов
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Пять лет назад не стало Яна Левина
Экономика Срезу две выплаты придут пенсионерам в июне: кому это доступно

Срезу две выплаты придут пенсионерам в июне: кому это доступно

Объясняем, при каких условиях можно получить больше денег

79
Чтобы получить страховую пенсию, необходимо набрать трудовой стаж и пенсионные баллы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧтобы получить страховую пенсию, необходимо набрать трудовой стаж и пенсионные баллы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Чтобы получить страховую пенсию, необходимо набрать трудовой стаж и пенсионные баллы

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В июне сразу две пенсии смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые наработали после службы необходимый трудовой стаж. Об этом рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — объяснила Коваленко.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 65 600 рублей.

Она отметила, что при соблюдении этих условий пенсионер может одновременно получать выплаты от Соцфонда РФ и от своего силового ведомства. Кроме того, право на две пенсии имеют космонавты, летчики, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших военных и инвалиды вследствие военной травмы, пишут РИА Новости.

Отметим, что с 1 июня прибавку к пенсии смогут получить четыре категории пенсионеров. Подробнее о том, кому положена выплата и как ее получить, читайте в этом материале. Также мы рассказывали, какие ошибки могут привести вас к снижению суммы пенсии.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Деньги Выплата Стаж Военный
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем