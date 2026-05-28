Этого фонда не существует 8 лет, но мошенники крадут через него миллионы: россиян предупредили о ловушке с «накоплениями»

Когда-то телефонные мошенники ограничивались скромным: «Здравствуйте, это служба безопасности банка». Индустрия развилась. Теперь вам могут сообщить, что ваши накопления… внезапно стали частью Резервного фонда России.

Самостоятельного Резервного фонда России как отдельного института больше не существует. С 1 февраля 2018 года он был официально присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все накопления и функции бывшего Резервного фонда перешли туда.

Звонят доверчивому гражданину и поздравляют. Государство, оказывается, уже настолько нуждается в ваших 147 тысячах рублей, что подключило даже Центробанк. Звучит кринжово, но схема работает. И работает пугающе хорошо.

МВД предупреждает: аферисты массово используют новую легенду, в которой жертве сообщают об «утечке данных», попытке финансирования терроризма и необходимости срочно «спасти деньги». А дальше начинается психологический спектакль: с криками, угрозами, срочностью и персонажами в духе «майор ФСБ Петров, отдел международной финансовой безопасности».

Главная проблема в том, что многие люди до сих пор думают: «Ну меня-то точно не разведут». Именно так обычно и начинается история человека, который через три часа снимает все деньги в банкомате и передает их курьеру возле ТЦ.

Как защититься от новых схем мошенников, MSK1.RU рассказали эксперты.

Почему люди в это верят

Член Экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин объясняет: схема построена на многоступенчатом психологическом давлении. Человека вводят в состояние стресса, где критическое мышление отключается быстро. И это действительно так.

Обратите внимание, как грамотно выстроена атака:

сначала тревога;

потом страх;

затем чувство вины;

после — срочность;

и, наконец, полная изоляция.

Человеку не дают времени подумать. Не дают обсудить ситуацию. Не дают проверить информацию. Его буквально ведут по эмоциональному коридору к банкомату, говорит Тумин.

Это уже не просто мошенничество. Это психологическая спецоперация против отдельно взятого человека. Причем мошенники великолепно используют государственную символику. Они упоминают МВД, ФСБ, Центробанк, «Госуслуги» — всё, что звучит максимально грозно и официально.

Расчет простой: большинство людей боятся не потерять деньги. Большинство людей боятся проблем с государством.

Самая опасная фраза мошенников

Запомните ее навсегда: «Никому не говорите о разговоре».

Это стопроцентный маркер преступления. Ни один банк, госведомство не потребует от вас секретности при «спасении денег». Как отмечает руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер «5Д Консалтинг» Павел Андрианов, представители МВД, банков или Центробанка вообще не решают финансовые вопросы по телефону.

Если упростить до одной универсальной инструкции, то она звучит так: любой звонок, где вас пугают и одновременно требуют финансовых действий, — мошенничество. Исключений из этого правила нет.

Новая реальность: мошенники стали умнее

И, к сожалению, технологичнее. Одна из самых опасных тенденций — перевыпуск SIM-карт. Используя украденные паспортные данные, преступники получают контроль над номером телефона жертвы. Особенно рискуют владельцы eSIM. Потому что цифровой перевыпуск номера часто проходит быстрее и менее заметно.

Еще один свежий трюк — сообщения о «блокировке SIM-карты из-за новых правил». Человеку приходит SMS или письмо со ссылкой на поддельные «Госуслуги». Жертва вводит данные — и через пять минут ей уже звонит «майор».

Есть и совсем сюрреалистические схемы. Например, знакомства. Мошенник знакомится с человеком в приложении, мило общается, просит отправить геолокацию «для встречи», а потом внезапно сообщает, что координаты использовались для «террористической деятельности».

Абсурд? Конечно. Но когда человеку несколько часов подряд рассказывают про уголовную ответственность, обыски и «операцию спецслужб», мозг перестает анализировать логические дыры.

Что делать, если вам позвонили

«Мошенники могут представляться разными структурами и использовать разные легенды — от " резервных счетов " до " расследований финансирования терроризма " , но их цель всегда одна: убедить человека самостоятельно передать им деньги», — говорит Павел Андрианов.

Адвокат Алексей Зацепин советует:

сохранить переписку;

записать номера;

сохранить чеки и реквизиты;

немедленно связаться с банком;

подать заявление в полицию.

Промедление в несколько часов может стоить очень дорого, потому что деньги быстро проходят цепочку счетов, обналичиваются или выводятся через подставных лиц, говорит Зацепин.

«Отдельно я бы рекомендовал семьям заранее обсуждать такие сценарии с пожилыми родственниками: мошенники добиваются результата не знанием закона, а скоростью давления, изоляцией человека и запретом " никому не говорить "» , — советует адвокат.

Главное, что нужно понять

Мошенники больше не охотятся за банковскими картами. Они охотятся за вашим состоянием. Им нужен не пароль. Им нужен контроль над вашим страхом.

Именно поэтому сегодня главный навык финансовой безопасности — не умение пользоваться приложением банка, а способность в момент паники сказать себе: «Стоп. Что за бред сейчас происходит?»