Экономика Кризис-2026 Обзор Теперь золотые? За год орехи в России подорожали до 25% — почему

Ощутимее всего росли в цене фундук, грецкий орех и фисташки

Пенсионеры проходят мимо прилавков с сухофруктами — дорого! | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Орехи сложно назвать предметом первой необходимости вроде мяса, хлеба или молока, но для всех, кто следит за здоровьем и правильным питанием, они давно стали обязательной частью рациона. Вот только ЗОЖ обходится всё дороже: ценники на фундук, миндаль и фисташки за последний год выросли так, будто их собирают вручную на Марсе. MSK1.RU изучил статистику цен в магазинах и узнал у экспертов, почему полезный перекус превращается в роскошь и стоит ли ждать снижения цен.

«Золотые» орехи

За год ситуация на прилавках с орехами и сухофруктами сильно изменилась, причем данные независимого мониторинга и официальной статистики показывают общую тенденцию.

Если смотреть на ситуацию по всей России, которую фиксирует сервис «Ценозавр», сильнее всего по кошельку бьет покупка весовых орехов. В лидерах роста оказались фундук, грецкий орех и фисташки — за 12 месяцев они прибавили в цене внушительные 20–25%. Чуть меньше, но всё равно ощутимо подорожали миндаль, кешью и арахис.

Все орехи за год сильно подорожали | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В то же время официальная статистика Росстата берет средние показатели по рынку за год и выдает более сглаженные цифры. К примеру, согласно государственным данным, в среднем по столице все виды орехов подорожали на 11%. Сухофрукты же за год практически не изменились в цене и даже продемонстрировали символическое снижение на доли процента.

По данным Росстата, сухофрукты чуть скинули в цене | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Помимо высоких цен, люди в этом году столкнулись с так называемой шринкфляцией.

«В 2025 году продукты в России массово "сели на диету", — сообщает канал "Денежный бро" в мессенджере MAX. — Орехи "похудели" на 22%. Упаковка та же, ценник тот же, а внутри граммов меньше».

«Зависят от курса валют»

В столичные супермаркеты орехи и сухофрукты попадают как от отечественных производителей, так и из-за рубежа. Главными импортерами традиционно остаются Узбекистан, Иран, Таджикистан, Китай и Азербайджан.

«Орехи — одна из самых чувствительных к курсу валют категорий продуктов, потому что значительная часть ассортимента в России зависит от импорта: миндаль, кешью, пекан, макадамия, часть фисташек, — подчеркивает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Любое удорожание логистики, изменения валютного курса или сложности с поставками автоматически отражаются на цене».

Покупатели теперь берут по чуть-чуть | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Помимо санкций, на поставки — а значит, и на конечную цену на столичных прилавках — влияет и геополитика.

«Цены на фисташки подскочили из-за прекращения поставок из Ирана, где усугубился вооруженный конфликт, — добавляет управляющий партнер агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева. — Рост цен также объясняется увеличением спроса на орехи, так как это часть культуры здорового питания и в целом результат ЗОЖ-тренда. К тому же стоимость орехов напрямую связана с ослаблением, стабилизацией или укреплением рубля».

С другой стороны, орехи — не молоко и не клубника, поэтому не нуждаются в чересчур бережном хранении.

«В отличие от скоропортящихся категорий, орехи и сухофрукты имеют длительные сроки хранения, поэтому их стоимость в меньшей степени зависит от сезонных факторов, — рассказала MSK1.RU руководитель отдела аналитики и мониторинга "Фуд Сити" Ксения Малиновская. — Основное влияние на цены оказывают объем урожая в странах-производителях и логистические расходы».

Ждать ли возврата к старым ценам?

В ближайшее время рассчитывать на дешевые орехи и сухофрукты москвичам точно не стоит — эксперты сходятся во мнении, что эти продукты будут только дорожать.

«Летом возможна небольшая стабилизация цен на отдельные позиции за счет сезонных поставок, — объясняет MSK1.RU Татьяна Волкова. — С высокой вероятностью к осени цены либо сохранятся на текущем уровне, либо продолжат плавно расти. Особенно в премиальном сегменте и среди импортных позиций. Поэтому ожидать массового возвращения цен к прежним уровням сейчас не приходится».

Полезные перекусы могут отправить кошелек в нокаут | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

К концу года давление на кошельки покупателей традиционно усилится, и в холодный сезон за полезный перекус придется выложить больше.

«Осенью спрос на орехи и сухофрукты ожидаемо растет. Их активно используют в кондитерском производстве, выпечке, а также приобретают в качестве полезного перекуса, — поделилась с MSK1.RU Ксения Малиновская. — В этот период цены могут плавно корректироваться вверх, что связано с сезонным повышением спроса, логистическими затратами и формированием новых складских запасов под зимний сезон».

Цены бьют рекорды не только на орехи: в России снова подорожали яйца. Это повышение отразилось в так называемых «индексе блина» и «индексе шашлыка» — неформальной оценке благосостояния народа. А еще стремительно растет стоимость шоколада с конфетами и пива.

Анна Голубницкая
