Теперь золотые? За год орехи в России подорожали до 25% — почему

Орехи сложно назвать предметом первой необходимости вроде мяса, хлеба или молока, но для всех, кто следит за здоровьем и правильным питанием, они давно стали обязательной частью рациона. Вот только ЗОЖ обходится всё дороже: ценники на фундук, миндаль и фисташки за последний год выросли так, будто их собирают вручную на Марсе. MSK1.RU изучил статистику цен в магазинах и узнал у экспертов, почему полезный перекус превращается в роскошь и стоит ли ждать снижения цен.
«Золотые» орехи
За год ситуация на прилавках с орехами и сухофруктами сильно изменилась, причем данные независимого мониторинга и официальной статистики показывают общую тенденцию.
Если смотреть на ситуацию по всей России, которую фиксирует сервис «Ценозавр», сильнее всего по кошельку бьет покупка весовых орехов. В лидерах роста оказались фундук, грецкий орех и фисташки — за 12 месяцев они прибавили в цене внушительные 20–25%. Чуть меньше, но всё равно ощутимо подорожали миндаль, кешью и арахис.
В то же время официальная статистика Росстата берет средние показатели по рынку за год и выдает более сглаженные цифры. К примеру, согласно государственным данным, в среднем по столице все виды орехов подорожали на 11%. Сухофрукты же за год практически не изменились в цене и даже продемонстрировали символическое снижение на доли процента.
Помимо высоких цен, люди в этом году столкнулись с так называемой шринкфляцией.
«В 2025 году продукты в России массово
«Зависят от курса валют»
В столичные супермаркеты орехи и сухофрукты попадают как от отечественных производителей, так и из-за рубежа. Главными импортерами традиционно остаются Узбекистан, Иран, Таджикистан, Китай и Азербайджан.
«Орехи — одна из самых чувствительных к курсу валют категорий продуктов, потому что значительная часть ассортимента в России зависит от импорта: миндаль, кешью, пекан, макадамия, часть фисташек, — подчеркивает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Любое удорожание логистики, изменения валютного курса или сложности с поставками автоматически отражаются на цене».
Помимо санкций, на поставки — а значит, и на конечную цену на столичных прилавках — влияет и геополитика.
«Цены на фисташки подскочили из-за прекращения поставок из Ирана, где усугубился вооруженный конфликт, — добавляет управляющий партнер агентства
С другой стороны, орехи — не молоко и не клубника, поэтому не нуждаются в чересчур бережном хранении.
«В отличие от скоропортящихся категорий, орехи и сухофрукты имеют длительные сроки хранения, поэтому их стоимость в меньшей степени зависит от сезонных факторов, — рассказала MSK1.RU руководитель отдела аналитики и мониторинга
Ждать ли возврата к старым ценам?
В ближайшее время рассчитывать на дешевые орехи и сухофрукты москвичам точно не стоит — эксперты сходятся во мнении, что эти продукты будут только дорожать.
«Летом возможна небольшая стабилизация цен на отдельные позиции за счет сезонных поставок, — объясняет MSK1.RU Татьяна Волкова. — С высокой вероятностью к осени цены либо сохранятся на текущем уровне, либо продолжат плавно расти. Особенно в премиальном сегменте и среди импортных позиций. Поэтому ожидать массового возвращения цен к прежним уровням сейчас не приходится».
К концу года давление на кошельки покупателей традиционно усилится, и в холодный сезон за полезный перекус придется выложить больше.
«Осенью спрос на орехи и сухофрукты ожидаемо растет. Их активно используют в кондитерском производстве, выпечке, а также приобретают в качестве полезного перекуса, — поделилась с MSK1.RU Ксения Малиновская. — В этот период цены могут плавно корректироваться вверх, что связано с сезонным повышением спроса, логистическими затратами и формированием новых складских запасов под зимний сезон».
