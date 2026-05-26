ЦБ (почти) победил инфляцию? Сможет ли он снизить ключевую ставку в июне

Инфляция к концу мая складывается лучше прогнозов, и некоторые аналитики уже заговорили о возможности ЦБ снизить ключевую ставку на заседании 19 июня. Несмотря на позитивную динамику, праздновать победу на ценовом фронте пока рано, считают другие эксперты. Подробности в материале «Фонтанки».

Инфляция в России в мае 2026 года начала снижаться быстрее прогнозов

Начало года выдалось тяжелым: рост цен ускорился из-за повышения НДС, других налогов и акцизов, особенно холодной зимы и удорожания овощей. С приходом весны всё стало заметно лучше. Проанализировав ценовую ситуацию в апреле, Банк России пришел к выводу, что в среднем за последние 3 месяца устойчивая инфляция (за вычетом сезонных факторов и в пересчете на год) сложилась вблизи 4%. Рост цен на многие товары замедлился, но он остается высоким в услугах.

Заметно подешевели овощи и фрукты, а цены на яйца после повышенного роста в феврале и марте снижались, но чуть слабее, чем обычно в апреле. Кроме того, подешевели услуги зарубежного туризма после сильного роста цен в предыдущие несколько месяцев. Банк России

В недельных данных Росстата за май — тишь да благодать. Дважды индекс потребительских цен — главный макроэкономический показатель, который отражает изменения цен на товары и услуги, — опускался ниже 100%. Это свидетельствует о том, что цены по всей наблюдаемой ведомством потребительской корзине за определенную неделю не просто не выросли, а снизились. Но это нельзя называть дефляцией. Ранее «Фонтанка» объясняла почему.

Почему ЦБ считает нормальной инфляцию на уровне 4%

Российский Центробанк таргетирует инфляцию. То есть проводит политику, при которой скорость роста цен поддерживается на наименее чувствительном для населения уровне.

Согласно исследованиям регулятора, в России это 4%. Представители Банка России ранее говорили, что в будущем целевой показатель могут пересмотреть, но не в сторону увеличения, а наоборот — только в сторону снижения.

Почему нельзя вообще исключить рост цен? Потому что в таком случае экономика может пойти на спад. Если цены падают, потребители откладывают крупные покупки, компании получают меньше выручки и прибыли, меньше инвестируют в расширение производства и внедрение новых технологий. Содержать сотрудников им становится дорого, они начинают увольнять людей, что приводит к росту безработицы. Короче, ничего хорошего не выйдет. Бизнес в странах с нулевой и отрицательной инфляцией сталкивается с большими проблемами. Считается, что небольшой, но управляемый рост цен лучше сказывается на «здоровье» экономики.

Когда инфляция в России вернется к целевым 4%

По данным на 20 мая, годовая инфляция в России составила 5,36%. В устойчивых компонентах (за исключением всяких сезонных и временных факторов) Банк России уже зафиксировал около 4%. И регулятор полагает, что во втором полугодии показатель будет находиться вблизи этого значения. Это уже отличный сигнал и небольшая победа.

Теперь осталось добиться 4% по всей корзине товаров и услуг. Казалось бы, дело за малым, но сказать проще, чем сделать. Год за годом достижение цели откладывается. В 2021 году достичь 4% хотели в 2022-м. В 2022-м достижение таргета отложили на 2024-й. В 2024-м… И так далее. Сейчас достижение цели запланировано на 2027 год. Есть ощущение, что в этот раз наконец получится. Если, конечно, не случится ничего неожиданного.

Праздновать победу над инфляцией пока рано, хотя апрельские и майские данные действительно обнадеживают. Егор Зиновьев аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер»

Сезонный фактор в виде удешевления овощей, по его мнению, сыграл свою роль, но устойчивый тренд на замедление инфляции просматривается и без него.

Как рост тарифов ЖКХ повлияет на инфляцию и цены

Главный ближайший риск — рост тарифов ЖКХ в среднем на 9,8–11,9%. По оценке Егора Зиновьева, этот фактор может добавить к годовой инфляции около 0,4–0,6 процентного пункта.



«Что касается налогов и бюджета — повышение НДС до 22% уже учтено в ценах, и в целом бюджетная консолидация не мешает, а скорее помогает ЦБ в борьбе с инфляцией. Так что таргет в 4% в этом году вряд ли будет достигнут, но прогноз ЦБ на 4,5–5,5% выглядит вполне реалистично», — говорит эксперт.

Повышение тарифов перенесли с июля на октябрь, напоминает Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал». «Соответственно, риск ускорения инфляции смещается скорее на осень, — отмечает она. — В этот период дополнительное влияние окажет сезонный рост цен на фрукты и овощи». А летом на цены может оказывать давление повышенный спрос на туристические поездки.

С ЖКХ всё более-менее понятно: когда и насколько повысят — известно, это можно заранее заложить в прогнозы. Плюс рост тарифов принято относить к временным факторам. В долгосрочной перспективе они на инфляцию не влияют. Самое страшное приходит неожиданно. До сих пор непонятно, получится ли у правительства «втиснуть» желаемые траты в действующие параметры федерального бюджета, а если нет — будут ли снова увеличивать расходы и повышать налоги для бизнеса.

Если правительству придется увеличивать расходы или менять параметры бюджетного правила, это может вновь ускорить инфляцию. Дополнительные налоги для бизнеса тоже способны временно разогнать инфляцию, поскольку компании обычно перекладывают возросшие издержки на покупателей. Однако в долгосрочной перспективе это, наоборот, способно охлаждать спрос и сдерживать инфляцию, объясняет Алина Попцова.

Если бюджетный импульс создает для ЦБ значительные препятствия, то дополнительные налоги лишь требуют от регулятора дополнительной осторожности. То есть с точки зрения влияния на инфляцию было бы предпочтительнее, чтобы правительство взяло недостающее новыми налогами.

Что будет с ценами, вкладами и ключевой ставкой до конца 2026 года

Сейчас ЦБ прогнозирует на конец 2026 года 4,5–5% инфляции. Правительство на прошлой неделе значительно обновило свой прогноз: ожидания по многим показателям ухудшились. В частности, по инфляции на конец года теперь стоит 5,2%.

По мнению экономиста Дмитрия Полевого, сейчас всё складывается так, что по итогам года инфляция может оказаться в нижней части прогнозного диапазона ЦБ, то есть ближе к 4,5%. Рассуждая в своем телеграм-канале, эксперт пришел к выводу, что, если новых шоков не будет, снижение инфляции до такого уровня — посильная задача, «пусть это пока и выглядит оптимистично».

Также экономист дал прогноз по ключевой ставке: «В июне базово жду дальнейшего снижения ключевой ставки минимум на 50 б. п. (базисных пунктов)».

Это уже привычный шаг для ЦБ. Если регулятор действительно примет такое решение 19 июня, ключевая ставка снизится с 14,5 до 14%.

Но при таких условиях еще немного — и она упрется в инфляционные ожидания. В мае у граждан они выросли с 12,9 до 13%. Именно такую инфляцию население ожидает через год и примерно такие максимальные процентные ставки сейчас дают банки по вкладам. Если ставки будут еще ниже, люди могут посчитать, что проценты не покрывают инфляцию, и начать забирать деньги с депозитов. Но вряд ли это произойдет массово и вызовет серьезные проблемы.

Поскольку рост инфляционных ожиданий оказался умеренным, этот фактор вряд ли станет поводом для беспокойства для Банка России. Более важным ориентиром будут данные мониторинга предприятий, которые будут опубликованы в конце мая. Они позволят оценить ценовые ожидания бизнеса, а также динамику спроса и инвестиций. Алина Попцова аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал»

Прогноз эксперта по инфляции ближе к консервативному: 5–5,2% на конец года. Тем не менее это позволит ЦБ сохранить осторожный темп снижения ключевой ставки — по 50 базисных пунктов на ближайших заседаниях. При этом нельзя исключать и пауз, поскольку проинфляционные риски сохраняются.