Экономика Кто должен отчитаться перед налоговой до 1 июня: за опоздание грозит штраф

Рассказываем, какие есть исключения

Отчитаться о движении средств можно лично или через личный кабинет

Россияне, у которых есть счета в иностранных банках или зарубежные электронные кошельки, обязаны отчитаться перед налоговой о движении средств за 2025 год. Сделать это нужно до 1 июня 2026 года включительно, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отчет подают граждане РФ, иностранцы с видом на жительство в России, а также лица без гражданства, прожившие в стране более 183 дней. ФНС рекомендует отправлять документы через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены персональные данные и сведения о счетах.

«Останется лишь внести суммы оборотов и остатков денежных средств и иных финансовых активов за 2025 год», — говорится в сообщении.

Отчитаться можно и лично. Это можно сделать через представителя с доверенностью или заказным письмом. 

Однако отчитываться не нужно, если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, участвующем в автоматическом обмене финансовой информацией. При этом остаток на конец года или сумма зачислений либо списаний не превышают 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте).

За несдачу отчета о движении денежных средств предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей, пишет «Прайм».

Кроме того, если по зарубежному счету были получены доходы, которые не задекларировали в России, наступает налоговая ответственность за непредоставление декларации 3-НДФЛ. Штраф может составить от 5% до 30% от суммы налога по ней, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
TYPE_LIKE0
TYPE_HAPPY0
TYPE_SURPRISED0
TYPE_ANGRY0
TYPE_SAD0
