Теперь будут следить и за наличкой: ЦБ дал новые рекомендации банкам

Центробанк предложил банкам тщательнее проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Мера направлена на борьбу с легализацией преступных доходов и другими незаконными операциями, сообщили в ЦБ
В рекомендациях Банка России говорится, что кредитным организациям следует ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание они должны обращать на характерные признаки, которые разработаны как для физических, так и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.
При этом ужесточение контроля не коснется тех клиентов-физлиц, в отношении которых банк уже располагает документально подтвержденной информацией. Речь идет о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег. Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), уточнил в ЦБ.
В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Причинами стали сбои в работе онлайн-сервисов, желание малого бизнеса обойти налоги и обсуждения возможного усиления контроля за банковскими переводами. Рассматривается вопрос об ограничении внесения денег через банкоматы в рамках обеления экономики. Подобные меры могут коснуться и касс.