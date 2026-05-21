Экономика Теперь будут следить и за наличкой: ЦБ дал новые рекомендации банкам

Теперь будут следить и за наличкой: ЦБ дал новые рекомендации банкам

Источник денег придется подтверждать

Крупные суммы будут проверять тщательнее | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Крупные суммы будут проверять тщательнее

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Центробанк предложил банкам тщательнее проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Мера направлена на борьбу с легализацией преступных доходов и другими незаконными операциями, сообщили в ЦБ

В рекомендациях Банка России говорится, что кредитным организациям следует ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание они должны обращать на характерные признаки, которые разработаны как для физических, так и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

При этом ужесточение контроля не коснется тех клиентов-физлиц, в отношении которых банк уже располагает документально подтвержденной информацией. Речь идет о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денег. Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), уточнил в ЦБ. 

В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Причинами стали сбои в работе онлайн-сервисов, желание малого бизнеса обойти налоги и обсуждения возможного усиления контроля за банковскими переводами. Рассматривается вопрос об ограничении внесения денег через банкоматы в рамках обеления экономики. Подобные меры могут коснуться и касс.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЦБ Наличные деньги Банк Контроль
