Шальные деньги? Клиентке банка заблокировали карту из-за долга в триллион рублей

Валерия увидела у себя на счете триллион рублей. Но карту тут же заблокировали Источник: Дарья Селенская, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)

Россиянка обнаружила в приложении онлайн-банка фантастическую сумму — триллион рублей. Правда, радость была недолгой. Карта оказалась заблокированной, а почему — никто, по ее словам, объяснить не смог. Ограничения по банковским операциям сняли лишь спустя девять дней и после запроса наших коллег из 74.RU. Подробности, комментарии банка и налоговиков — в материале 74.RU.

«Никто не признаётся, чей косяк»

Менеджер по продажам Валерия из Челябинска внезапно оказалась самой богатой женщиной России. Заглянув в начале мая в банковское приложение, она обнаружила, что потратила триллион с лишним рублей. Хотя в список Forbes точно не входит, и о таких суммах может только мечтать.

«В историях операций высветилось, что эти деньги — в расходах, как будто бы их за что-то списали. Тут же выяснилось, что карта заблокирована и расплачиваться ею я не могу», — рассказала Валерия.

Таким тратам позавидовали бы даже миллиардеры из списка Forbes Источник: читатель 74.RU

Самое интересное, что виртуальной «триллиардершей» девушка становится уже второй раз с начала года. Впервые с таким сюрпризом она столкнулась в марте.

«Мне пришла эсэмэска, что с вашего счета списаны деньги. Зашла в приложение, смотрю, там минус. Даже не сразу поняла, какая сумма — очень много девяток, не хватает одной десятой до триллиона, — поделилась своей историей Валерия. — Написала в чат банка. Мне ответили, что ничего не арестовывают сами — разбирайтесь в налоговой. Дали номер и дату документа [поступившего от ФНС]».

Девушка поехала в налоговую инспекцию. Там, по ее словам, проверили базу данных и долгов по налогам не нашли.

«Они только ойкали, но ничего не говорили. Как будто бы что-то понимают… Уж не косяк ли это налоговой?» — предположила Валерия.

В районной инспекции посоветовали звонить в «центральную налоговую», которая занимается именно должниками. По словам девушки, там опять всё проверили, сказали, что никаких долгов нет, но будут разбираться [как так получилось].

Затем Валерия за три дня стала обладательницей двух триллионов рублей. Правда, деньги были виртуальными и сразу списались Источник: читатель 74.RU

«Через час после звонка в налоговую мне приходит еще один триллион. И конечно, арест еще на один триллион», — добавила Валерия.

Невольная «триллиардерша» оформила электронное обращение через онлайн-кабинет. Ей пришел ответ, что никаких блокировок нет. Но карта по-прежнему не работала.

«Я снова несколько раз писала через налоговый кабинет, звонила. Мне отвечали, что сейчас еще раз всё продублируют. И так две недели. Всё это время карта и все счета в банке были заблокированы», — отметила Валерия, вспоминая мартовские перипетии.

Когда в мае ситуация повторилась, девушка оставила жалобу через личный кабинет налогоплательщика.

В личном кабинете налогоплательщика никаких долгов не значится Источник: читатель 74.RU

«Мне пришел ответ, что обращение направлено в Приморский край (в межрайонную ИФНС России № 13 по Приморскому краю. — Прим. ред.). Не знаю, при чем он тут», — удивилась Валерия, зарегистрированная в Челябинской области.

Пока материал готовился к публикации, ограничения на операции по карте с триллионом сняли.

«Но я так и не поняла, почему мне блокировали карту и как этого избежать в будущем», — посетовала Валерия.

Банк: «Блокировка связана с решением налоговой»

Журналисты попытались разобраться в странной ситуации. Редакция 74.RU попросила банк и налоговую инспекцию прокомментировать причины блокировки карты и появления необычной суммы в онлайн-приложении.

В банке сообщили, что блокировка была связана с решением налоговой инспекции от 23 марта 2026 года.

«Система показала это как отрицательный остаток — минус 999 999 999 999,99 ₽. Но это был лишь индикатор ограничения, а не реальная сумма долга. Если получаем точнее сумму от налоговой, информацию по задолженности корректируем», — объяснили в пресс-службе «Альфа-Банка».

Сейчас ограничений больше нет, это подтвердили в банке:

«Мы получили постановление о снятии ограничения и убрали его».

Налоговая: «Ограничения не направлялись»

В управлении ФНС России по Челябинской области 74.RU сообщили, что 13 ноября 2025 года Валерии направили требование об уплате 860 рублей 4 копеек, которое она исполнила 22 декабря того же года.

«По состоянию на 13 мая 2026 сальдо Единого налогового счета гражданки имеет нулевое значение. В связи с отсутствием у налогоплательщика задолженности, меры взыскания в соответствии со статьями 46 и 76 Налогового кодекса РФ не применялись, и ограничения на банковские счета на значительные суммы долга не направлялись, — сообщили в областном УФНС на запрос 74.RU. — Согласно интерактивному сервису ФНС России „Банкинформ“, по состоянию на текущую дату данные об ограничительных мерах на счетах в банках, открытых у гражданки, отсутствуют».

Сальдо Единого налогового счета (ЕНС) — это разница между суммой поступивших на счет денег и начисленных налогов, сборов и обязательных платежей. Если на счету есть переплата — сальдо положительное. Если есть долг перед бюджетом, то сальдо отрицательное, и нужно погасить долги.

Также налоговики объяснили, почему жалобу Валерии переправили в Приморье. Дело в том, что с 1 апреля 2026 года создан Центр оперативной помощи, на который возложены функции рассмотрения обращений по вопросам задолженности, расчетов с бюджетом и обеспечения процедур банкротства.

«Деятельность Центра по обращениям налогоплательщиков Уральского Федерального округа осуществляется экстерриториально на базе межрайонной ИФНС России № 13 по Приморскому краю», — добавили в пресс-службе налоговой инспекции.

Центр оперативной помощи прислал Валерии ответ (имеется в распоряжении редакции). В документе указано, что задолженность перед бюджетом отсутствует, а меры принудительного взыскания налоговые органы не применяли.

«Мероприятия по отмене решений о приостановлении операций по счетам завершены 17 марта 2026 года», — подчеркнули налоговики.

Взыскание без суда: почему так происходит

В подобных ситуациях речь идет не о блокировке карты как таковой, а об ограничении расходных операций по банковскому счету, указали юристы. Такая мера применяется в рамках взыскания налоговой задолженности и регулируется статьями 46 и 76 Налогового кодекса РФ.

«Банк в этом случае обязан исполнить поступившее решение налогового органа и не оценивает по существу правильность начисления долга», — отметил юрист Роланд Матилян.

Но почему банковскую карту вообще блокируют по требованию налоговиков, а не по решению суда и документам от приставов? Если вы уверены, что это незаконно, спешим расстроить. С ноября прошлого года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, благодаря которым введен внесудебный порядок взыскания долгов по налогам с физических лиц, то есть обычных граждан.

«На Едином налоговом счете (ЕНС) образуется отрицательное сальдо (задолженность) из-за неуплаты налогов в срок. Налоговая инспекция направляет требование об уплате задолженности. Срок исполнения — 8 дней с даты получения требования. Если долг не погашен, налоговый орган в течение шести месяцев принимает решение о взыскании задолженности во внесудебном порядке, — объяснил управляющий партнер адвокатского бюро Юрий Пустовит. — Решение направляют гражданину через личный кабинет налогоплательщика, портал „Госуслуги“ или заказным письмом. Спустя семь дней налоговая размещает в „Реестре решений о взыскании задолженности“ поручение на блокировку банковских счетов должника и списание средств в счет погашения долга. Банк блокирует счет, а затем списывает необходимую сумму».

Внесудебный порядок применяется только при отсутствии спора. Если гражданин не согласен с суммой, он может подать заявление о перерасчете или жалобу. В этом случае процедура приостанавливается, а взыскание возможно только через суд.

«Техническая ошибка, например появление задолженности в размере триллиона рублей при фактическом отсутствии долга, может служить основанием для признания блокировки незаконной. Если ограничение операций было введено на основании недостоверных сведений — клиент вправе требовать отмены блокировки, а также компенсации процентов за период неправомерного ограничения доступа к средствам», — отметил Роланд Матилян.

Кроме того, при наличии доказанной причинно-следственной связи возможно взыскание убытков. По словам юристов, подобный подход достаточно часто встречается в судебной практике.

«Клиент имеет право на компенсацию убытков, но не морального вреда», — уточнил Юрий Пустовит.