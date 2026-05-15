Дешевая картошка принесла проблемы производителям

С февраля по конец апреля цены на второй хлеб обвалились более чем на треть

Российские картофелеводы готовы сокращать площади под выращивание картофеля из-за снижения оптовых цен и давления со стороны импорта. Пока самообеспечение по картофелю в России неплохое, но его доля может сократиться, говорят эксперты.

Отечественные производители картофеля работают практически в убыток на фоне снижения цен на свою продукцию. С февраля по конец апреля цены на второй хлеб обвалились более чем на треть: с 26–28 рублей до 12–18 рублей за килограмм в опте, рассказал «Фонтанке» глава фермерского хозяйства, руководитель ассоциации «Возрождение села» Константин Мазуренко.

«Сейчас производители реализуют картофель по себестоимости и даже ниже», — отмечает глава Картофельного союза Алексей Красильников.

Основной причиной снижения цен эксперты называют низкий спрос со стороны сетей. «Об этом говорят все коллеги по цеху. Я, например, продаю картофель посредникам, которые затем поставляют его в сети. И с февраля объем заказов снижается кратно. Контрагенты объясняют это тем, что сети перестали брать отечественную продукцию, все завалено товаром из Египта», — жалуется Константин Мазуренко.

«В октябре 2025 года сети делали предзаказы на импортный картофель, и вот мы видим результат. В прошлом году к нам была поставлена 931 тыс. тонн импортного картофеля, это рекордные цифры», — говорит Алексей Красильников.

В первую очередь наращивает объемы поставок Египет — с почти 120 тыс. тонн в 2024 году до более чем 500 тыс. тонн в прошлом году. Белоруссия, напротив, поставки в несколько раз сократила — до 90 тыс. тонн продукции (против 200 тыс. тонн в предыдущие годы). Это произошло на фоне введения квот на экспорт картофеля. Далее по объемам поставок в Россию идет Китай — 60 тыс. тонн продукции. Кроме того, в прошлом году внезапно в число импортеров ворвалась Грузия с объемом в 44 тыс. тонн. Похоже, часть продукции шла транзитом, полагают в Картофельном союзе.

Мнение о том, что Россия или тем более Белоруссия — мировой картофельный гегемон, мягко говоря, беспочвенно. Как оказалось, и РФ, и Белоруссия болтаются где-то в конце списка стран — производителей картофеля.

На конец апреля, по данным Минсельхоза, было импортировано 216 тыс. тонн картофеля. «Но мы думаем, что это без учета Белоруссии, с ней импорт превысит 250 тыс. тонн. В итоге по итогам 2026 года мы опять можем выйти на большие цифры по импорту примерно в 1 млн тонн», — волнуется Алексей Красильников.

При этом страдают и отечественные производители раннего картофеля. «Российский молодой картофель уже начал поступать в продажу, и цена у него ниже, чем у импортного. Но проблема в том, что импорт забьет и этот отечественный сегмент», — считает Алексей Красильников.

По словам Константина Мазуренко, в целом логика ретейлеров понятна — им всегда интереснее продать более маржинальный и дорогой импортный картофель. «Такое впечатление, что на полки специально выкладывают российский товар в некондиции. Очевидно же, что российский качественный картофель на складах пока есть», — сердится Константин Мазуренко.

Что касается цен на картошку в опте, то Росстат подтверждает динамику, о которой говорят профильные союзы: тонна российской продукции в 2025 году стоила 28,8 тыс. рублей, а в 2026 году — уже 21 тыс. рублей. А египетский картофель, напротив, подорожал — с 42,6 тыс. рублей за тонну в 2025 году до 45 тыс. рублей за тонну в 2026 году.

Что говорит торговля

«Фонтанка» разослала запросы по поводу доли отечественного картофеля в сети Х5, «Лента», «Магнит». Между тем Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), которая как раз является рупором крупнейших ретейлеров, в начале мая заявила, что российской картошки в сетях достаточно.

За год доля импорта картофеля на полке сократилась почти вдвое и сейчас составляет не более 15–18% от общего ассортимента. Импорт поступает преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана. В продажах доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях представлено до 20 товарных позиций картофеля — белого и красного, весового и фасованного, в том числе картофель для варки, для жарки, йодированный и «бэби», отметили в пресс-службе АКОРТ. «Фонтанка» направила запрос с просьбой пояснить, как шел подсчет, и в АКОРТ.

Что рассказывают импортеры

В свою очередь, импортеры египетской картошки жалуются на конкуренцию с российский продукцией. «На складах отечественного товара пока полно, поэтому пока спрос не очень. Он увеличится скорее в июне, когда продажи местной картошки прекратятся. Пока же снизили цены и торгуем почти в ноль — предлагаем меньше 30 рублей за килограмм», — говорит Денис, представитель одной из оптовых компаний.

«Действительно, пока российского картофеля в сетях достаточно. Но спрос на импорт увеличится. Пока цены у нас составляют около 33–36 рублей за килограмм, а летом могут вырасти и до 50 рублей», — делится Дмитрий, руководитель другой компании-импортера.

По его словам, есть большая конкуренция и между поставщиками картофеля из Египта. «На тендерах сложно, и конкурировать можно за счет цены, размера, калибровки продукции, объема партий и так далее», — говорит он.

Кроме того, участники рынка опасаются, что Китай продолжит наращивать импорт в Россию. «Они ведь скоро и до Центральной России доберутся», — переживает Денис.

Участники рынка рассказывают, что в итоге ничего хорошего от засилья импорта в сегменте картофеля не будет. Можно ожидать, что аграрии сократят посевные площади под картофелем уже в этом году, точные данные будут известны летом, говорит Алексей Красильников.

«Кто-то из производителей может и вовсе прекратить выращивание картофеля, поскольку сейчас соревноваться с импортом практически невозможно», — прогнозирует Константин Мазуренко.

В какой-то степени спасти ситуацию могут развитие переработки картофеля и экспорт, которого, впрочем, пока не слишком много. В прошлом году Россия поставила в страны СНГ около 150 тыс. тонн столового и семенного картофеля — в Казахстан, Туркмению, Узбекистан и Азербайджан. И это заметно меньше, чем в 2024 году, когда объем экспорта превысил 270 тыс. тонн. Тогда российская картошка поехала даже в Сербию. Предпосылок, что в ближайшие годы Россия сможет в разы увеличить объемы экспорта картофеля, особо нет, говорят эксперты.